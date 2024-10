Concorso Agenzia Entrate Valle d’Aosta, 27 posti per diplomati e laureati: requisiti e prove

È stato pubblicato sul Portale InPA il bando del nuovo Concorso Agenzia Entrate per il reclutamento di 27 unità a tempo indeterminato da assegnare agli Uffici dell’Agenzia con sede in Valle d’Aosta. I posti sono così suddivisi:

Assistenti Tecnici (Codice concorso: AT, Numero di posti: 5)

(Codice concorso: AT, Numero di posti: 5) Funzionari Giuridico-Tributari (Codice concorso: TRIB, Numero di posti: 16)

(Codice concorso: TRIB, Numero di posti: 16) Funzionari per Pubblicità Immobiliare (Codice concorso: SPI, Numero di posti: 2)

(Codice concorso: SPI, Numero di posti: 2) Funzionari Risorse Umane (Codice concorso: RU, Numero di posti: 1)

(Codice concorso: RU, Numero di posti: 1) Funzionario Tecnico Logistico (Codice concorso: FL, Numero di posti: 1)

(Codice concorso: FL, Numero di posti: 1) Funzionari Tecnici (Codice concorso: FT, Numero di posti: 2)

Per il profilo da assistente è possibile partecipare con il diploma, mentre per i posti da Funzionario è richiesta la laurea. Vediamo nei prossimi paragrafi tutti gli altri requisiti per la partecipazione, come fare domanda e come funzioneranno le prove dei diversi profili.

Concorso Agenzia Entrate Valle d’Aosta, 27 posti: chi può partecipare Per la partecipazione al concorso Agenzia Entrate è necessario possedere i seguenti requisiti: cittadinanza italiana;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;

godimento dei diritti politici e civili;

idoneità fisica all’impiego. I requisiti specifici, che variano per ogni profilo messo a bando, sono riportati nella tabella sottostante:

Profilo Numero di Posti Requisiti Specifici di Ammissione Assistenti Tecnici (AT) 5 Diploma di istruzione secondaria superiore di geometra o perito edile, oppure diploma nel settore tecnologico indirizzo costruzioni, ambiente e territorio. Funzionari Giuridico-Tributari (TRIB) 16 Laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici, Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, Scienze politiche, Scienze economiche, o laurea specialistica/magistrale in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia. Funzionari per Pubblicità Immobiliare (SPI) 2 Laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici o laurea specialistica/magistrale in Giurisprudenza. Funzionario Risorse Umane (RU) 1 Laurea triennale in Scienze dell’Educazione, Psicologia, Economia, Scienze politiche, Sociologia, o titolo equivalente. Funzionario Tecnico Logistico (FL) 1 Laurea triennale in Ingegneria civile, ambientale, industriale, Scienze dell’architettura, o laurea specialistica/magistrale equivalente. Funzionari Tecnici (FT) 2 Diploma di laurea in Architettura o Ingegneria civile/edile, o laurea specialistica/magistrale equivalente.

Concorso Agenzia Entrate Valle d’Aosta, 27 posti: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, collegandosi a questa pagina e accedendo tramite SPID/CIE/CNS o eIDAS. Per la partecipazione è richiesto il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata al candidato. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro. Il contributo sarà però rimborsato in caso di partecipazione alla prova scritta. A tal proposito occorrerà indicare in fase di presentazione della domanda un IBAN per l’accredito del rimborso. sarà possibile fare domanda fino alle 23:59 del 2 novembre 2024.

Concorso Agenzia Entrate Valle d’Aosta, 27 posti: prove La selezione si articolerà in: una prova scritta;

una prova orale. La prova scritta consiste in una serie di quesiti a risposta multipla volti ad accertare la conoscenza delle materie specifiche per ogni codice concorso. Sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo di cinque volte il numero dei posti per i quali concorrono. I candidati che si collocano a parità di punteggio nell’ultimo posto utile in graduatoria sono comunque ammessi alla prova orale. La prova orale verterà sulle materie della prova scritta, a cui si aggiunge anche l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. Alla prova orale è attribuito un punteggio massimo di 30/30 e si intende superata con la votazione di almeno 21/30. I candidati possono richiedere di svolgere le prove in lingua francese. In questo caso durante la prova orale sarà accertata anche la conoscenza della lingua italiana. Se i candidati scelgono di svolgere le prove in italiano, invece, durante la prova orale sarà accertata anche la conoscenza della lingua francese.

Concorso Agenzia Entrate Valle d’Aosta, 27 posti: materie e come prepararsi Le materie su cui verteranno le prove d’esame sono riepilogate nella tabella sottostante, suddivise per profilo.

Profilo Materie d’Esame Assistenti Tecnici (AT) Geodesia, Topografia e Cartografia, Scienza e tecnica delle costruzioni, Estimo e economia immobiliare, Normativa Catastale, Legislazione edilizia e urbanistica, Diritto amministrativo, Diritto tributario. Funzionari Giuridico-Tributari (TRIB) Diritto tributario e elementi di teoria dell’imposta, Diritto civile e commerciale, Diritto amministrativo, Contabilità aziendale, Diritto penale con focus sui reati contro la pubblica amministrazione e tributari. Funzionari per Pubblicità Immobiliare (SPI) Diritto civile, Diritto amministrativo, Diritto processuale civile, Diritto tributario, Diritto penale. Funzionario Risorse Umane (RU) Teoria dell’organizzazione, Sistemi di valutazione delle performance, Reclutamento e sviluppo del personale, Progettazione e gestione degli interventi formativi, Rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione, Statistica. Funzionario Tecnico Logistico (FL) Codice dei Contratti Pubblici, Diritto amministrativo e civile, Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), Normativa prevenzione incendi, Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/2001), Normativa tecnica delle costruzioni. Funzionari Tecnici (FT) Geodesia, Topografia, Cartografia, Scienza e tecnica delle costruzioni, Estimo e economia immobiliare, Normativa Catastale, Legislazione edilizia e urbanistica, Diritto amministrativo, Diritto tributario, Sicurezza sul lavoro.

Il manuale Concorso Agenzia Entrate 2024 – Risorse umane 80 Funzionari illustra in maniera chiara e completa tutti gli argomenti che saranno oggetto delle prove concorsuali per questo profilo anche per la Valle d’Aosta. Alla fine di ogni capitolo è presente una selezione di quiz a risposta commentata per fare in modo che il lettore possa verificare il proprio grado di apprendimento degli argomenti trattati. Il volume è disponibile anche su Amazon.

Il Volume Concorso Agenzia delle Entrate 2023 – 3970 posti per Funzionari Tributari. Conforme al bando cod. TRIB è il libro adatto per chi intende prepararsi al concorso Agenzia delle Entrate – Codice concorso TRIB – conforme anche al concorso per le sedi in Valle d’Aosta. Il testo è disponibile anche su Amazon.

Il Manuale Concorso Agenzia delle Entrate 2023 – 530 posti per Funzionari Immobiliari. Conforme al bando cod. SPI è invece il libro adatto per chi intende prepararsi al concorso Agenzia delle Entrate – Codice concorso SPI – conforme anche al concorso per le sedi in Valle d’Aosta. Il testo è disponibile anche su Amazon.

Infine, il volume Concorso Agenzia delle Entrate 900 Assistenti Tecnici – Manuale per tutte le prove è il testo consigliato per il profilo di Assistente Tecnico, Codice Concorso AT, anche per le sedi della Valle d’Aosta. Il testo è acquistabile anche su Amazon.

Foto di copertina: iStock/pinstock