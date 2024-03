Concorso Agenzia Entrate 2024, 50 Funzionari Informatici: requisiti, domanda, prove

FORMATO CARTACEO

Il volume si rivolge in primo luogo agli studenti di un corso di laurea in area scientifica o ingegneristica che debbano affrontare un unico insegnamento di Informatica, nel quale vengono passati in rassegna tutti i diversi aspetti della disciplina. Il testo è organizzato per livelli, a partire dai fondamenti algoritmici, per passare alle architetture hardware e software, alla programmazione in linguaggi di alto livello, alle applicazioni; il capitolo conclusivo affronta le più rilevanti implicazioni etiche e sociali dell’informatica. Scopo principale degli autori è presentare l’informatica non come un insieme di strumenti e tecnologie, ma come una disciplina di base, che gioca un ruolo fondamentale, al pari della chimica o della fisica, in qualsiasi percorso formativo in ambito scientifico e tecnologico. Michael G. SchneiderProfessor Emeritus, Macalester College.Judith L. GerstingProfessor Emeritus, Indiana University – Purdue University at Indianapolis.L’edizione italiana è a cura di Marcello DalpassoProfessore Associato di Sistemi per l’Elaborazione dell’Informazione, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Scuola di Ingegneria, Università degli Studi di Padova.

Michael G. Schneider, Judith L. Gersting | Maggioli Editore 2020