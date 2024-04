Concorso Comune di Messina 2024, 100 Agenti Polizia Locale: come partecipare

FORMATO CARTACEO

Questo manuale si presenta come strumento completo a 360 gradi per la preparazione alle prove del concorso per 100 Agenti di polizia municipale indetto dal Comune di Messina. Il bando prevede di selezionare i candidati attraverso le seguenti prove: – prova preselettiva (in caso di alto numero di candidati): test di logica;- prova di efficienza fisica;- prova scritta: test su materie indicate dal bando;- prova orale: colloquio su materie indicate dal bando Il testo è stato realizzato e curato da autori con esperienza decennale nella Polizia locale che hanno fatto parte di commissioni giudicatrici di concorsi, maturando una pluriennale esperienza e conoscenza del settore. Il manuale si presenta suddiviso in 4 parti principali:1) la Polizia locale;2) le materie teoriche di inquadramento generale (Diritto costituzionale, diritto amministrativo, ordinamento enti locali, diritto penale, procedura penale, polizia giudiziaria, sanzioni e illeciti);3) le materie di competenza istituzionale della Polizia locale (circolazione stradale e infortunistica, illeciti, reati e sanzioni, polizia edilizia, commerciale, sanitaria, ambientale, legislazione sullo straniero, sicurezza urbana, protezione civile);4) la Polizia locale in fase dinamica (tecniche e modelli per la redazione degli atti). All’interno del testo sono inseriti diversi strumenti di supporto allo studio:- evidenziature e riquadri per attirare l’attenzione sulle cose da non dimenticare e che ricorrono nelle prove scritte ed orali dei concorsi;- i box “RICORDA” che focalizzano l’attenzione sui concetti e aspetti da ricordare;- i quiz a fine capitolo, raggiungibili tramite Qrcode per verificare la propria preparazione su quell’argomento.Massimo AncillottiGià comandante di Corpi di Polizia locale dal 1985, laureato in giurisprudenza e avvocato. Autore e coautore di libri e pubblicazioni su CdS, polizia giudiziaria e altre materie di competenza della polizia locale. Massimo CaciolliLaureato in Psicologia all’Università di Padova, dal 2021 ispettore della Polizia municipale di Prato, responsabile della Unità Operativa Polizia Ambientale. Roberto CaprettaHa prestato servizio per oltre 40 anni nella Polizia Locale di Roma, collaborando con la Scuola Permanente della Polizia Locale di Roma per la formazione del personale. È autore di pubblicazioni e consulenze su polizia annonaria e commercio. Giuseppe CarmagniniResponsabile dell’ufficio Contenzioso e Supporto Giuridico per la Polizia Locale del Comune di Prato. Autore di libri, monografie, approfondimenti sul CdS, è docente accreditato presso molte scuole regionali. Giuseppe NapolitanoDirigente Pubblico, Avvocato, Dottore di ricerca in Diritto Amministrativo e Specializzato in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione. Ha ricoperto per molti anni l’incarico di Comandante di Corpo della Polizia Locale.

