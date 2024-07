Concorso INL 2024: il punto sulle prossime assunzioni

Quando arriva il Concorso INL 2024? Il tema delle irregolarità sul lavoro ritorna ciclicamente, e rappresenta un grande problema del nostro Paese, anche a causa della scopertura del personale in forze all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Nel PIAO 2024-2026 si evidenzia infatti che il gap tra dotazione organica e personale in servizio al 31 dicembre 2023 si attesta al 34%.

Il Decreto PNRR 2024 ha autorizzato nuove assunzioni che si aggiungono a quelle già programmate per il triennio, prorogando allo stesso tempo le assunzioni già autorizzate e non ancora effettuate. Si parla di 1087 posti di cui 837 previsti dal PIAO (327 Funzionari e 510 Assistenti) e 250 autorizzate dal Decreto PNRR.

Inoltre, per la lotta al caporalato e al lavoro sommerso è in arrivo un concorso congiunto INPS-INAIL per il reclutamento di 514 ispettori di vigilanza. Alla luce delle ultime novità e in attesa di aggiornamenti sulla pubblicazione dei bandi vediamo di fare il punto sulle prossime assunzioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.



Il testo illustra in maniera chiara e completa tutti gli argomenti che saranno oggetto delle prove concorsuali, in particolare:- Elementi di diritto del lavoro;- Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;- Dispositivi di protezione individuale;- Normativa in materia di ascensori, generatori di vapore e radiazioni ionizzanti;- Scienze delle costruzioni;- Elementi di chimica;- Macchine e impianti;- Logica;- Quesiti situazionali.

Assunzioni INL 2024: progressione verticale La prima procedura prevista dal Piano che riguarda il personale nel 2024 è una progressione verticale per 148 unità di personale dell’area Assistenti e 8 unità di personale dell’area Operatori. Con un avviso pubblicato lo scorso 1 luglio è stata indetta la selezione per la progressione dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari di 149 unità, una in più rispetto a quanto previsto dal PIAO. Si tratta di una selezione rivolta al personale interno INL nell’Area degli Assistenti. Sarà possibile partecipare fino al 23 luglio 2024.

Concorso INL 2024: le assunzioni previste dal PIAO Le assunzioni già autorizzate e non ancora effettuate per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e previste dal PIAO 2024-2026 sono 837, di cui 327 Funzionari e 510 Assistenti.

Fonte PIAO INL 2024-2026

Concorso INL 2024: le assunzioni previste dal DPCM 14/05/2024 Il DPCM 14 maggio 2024 recante “autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale in favore di varie PA” ha autorizzato l’Ispettorato Nazionale del Lavoro a effettuare ulteriori assunzioni 350 per l’anno in corso. Si tratta in particolare di: 340 Assistenti;

10 Funzionari. Da assumere tramite scorrimento di graduatorie.

Concorso INL 2024: le assunzioni previste dal Decreto PNRR 2024 Il Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, ha previsto all’articolo 31 che, al fine di rafforzare l’attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante il potenziamento del personale ispettivo preposto ai controlli sul territorio: “L’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 250 unità di personale da inquadrare nell’area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, con incremento della dotazione organica per le unità eccedenti.” Il concorso sarà per titoli ed esami, su base regionale, e potrà svolgersi mediante l’uso di tecnologie digitali avvalendosi della Commissione RIPAM. Ogni candidato potrà presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando.

Concorso INL 2024: quando arriva Non sappiamo per certo quando il concorso sarà bandito. Alla luce dei recenti avvenimenti il governo sta spingendo per l’aumento dei controlli per cui il bando è atteso a breve. Non è ancora noto il numero dei posti disponibili, visto che alcune delle assunzioni autorizzate saranno effettuate tramite scorrimento di graduatorie ancora attive. Occorrerà nuovi aggiornamenti ufficiali e la pubblicazione del bando per conoscere con certezza il numero dei posti.

Concorso INL 2024: come prepararsi

Il testo illustra in maniera chiara e completa tutti gli argomenti che saranno oggetto delle prove concorsuali, mentre nella sezione online collegata libro sono disponibili: Videolezioni di logica; Simulatore di quiz; Quiz di inglese e informatica.

