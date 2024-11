Concorso Agenzia Entrate 2024, 190 posti in vari profili per laureati: come partecipare

Concorso Agenzia Entrate 2024, arriva il primo bando tra quelli previsti dall’Agenzia per il reclutamento di centinaia di unità nei prossimi mesi. È stato pubblicato sul Portale InPA il bando di un concorso pubblico per l’assunzione di 190 Funzionari a tempo indeterminato, di cui:

66 posti per la famiglia professionale funzionario tecnico , suddivisi in 60 per servizi tecnici e processi di logistica (codice concorso 60FT/TL) 6 per processi di analisi delle banche dati del patrimonio e del mercato

immobiliare (codice concorso 6FT/MI)

, suddivisi in 124 posti per la famiglia professionale funzionario gestionale , suddivisi in 49 per i processi di gestione di gare e contratti pubblici, prevenzione della corruzione e data protection (codice concorso 49FG/GC-PC) 8 per i processi di monitoraggio e analisi dei risultati del ciclo di programmazione e pianificazione degli acquisti (codice concorso 8FG/MA) 67 per i processi di contabilità e bilancio, pianificazione, e controllo di gestione e auditing (codice concorso 67FG/CB-AU).

, suddivisi in

Vediamo nei prossimi paragrafi in quali uffici saranno assegnati i vincitori, come fare domanda e come si svolgerà la selezione.

Concorso Agenzia Entrate 2024, 190 posti: sedi e uffici Nella tabella sottostante sono riepilogati tutti i posti e la loro ripartizione per sedi e direzioni regionali del Concorso Agenzia Entrate 2024 per 190 Funzionari. Si ricorda che la sede di lavoro è nel capoluogo di Regione per ciascuna Regione per cui sono previsti posti a bando.

Sede Funz. Tecnico – Logistica (60FT/TL) Funz. Tecnico – Dati Immobiliari (6FT/MI) Funz. Gestionale – Gare e Contratti (49FG/GC-PC) Funz. Gestionale – Monitoraggio Acquisti (8FG/MA) Funz. Gestionale – Contabilità e Bilancio (67FG/CB-AU) Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti – Roma 20 0 0 0 0 Direzione Centrale Servizi Estimativi – Roma 0 6 0 0 0 Strutture Centrali – Roma 0 0 49 0 0 Direzione Centrale Amministrazione – Roma 0 0 0 0 5 Direzione Centrale Audit – Roma 0 0 0 8 10 Direzione Regionale Abruzzo 0 0 0 0 2 Direzione Regionale Basilicata 0 0 0 0 2 Direzione Regionale Calabria 2 0 0 0 2 Direzione Regionale Campania 3 0 0 0 3 Direzione Regionale Emilia-Romagna 4 0 0 0 4 Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia 1 0 0 0 2 Direzione Regionale Lazio 3 0 0 0 4 Direzione Regionale Liguria 2 0 0 0 2 Direzione Regionale Lombardia 5 0 0 0 4 Direzione Regionale Marche 1 0 0 0 2 Direzione Regionale Molise 1 0 0 0 1 Direzione Regionale Piemonte 3 0 0 0 4 Direzione Regionale Puglia 3 0 0 0 3 Direzione Regionale Sardegna 2 0 0 0 2 Direzione Regionale Sicilia 3 0 0 0 3 Direzione Regionale Toscana 2 0 0 0 4 Direzione Provinciale Trento 2 0 0 0 2 Direzione Regionale Umbria 0 0 0 0 2 Direzione Regionale Veneto 3 0 0 0 4

Concorso Agenzia Entrate 2024, 190 posti: requisiti I requisiti comuni a tutti i candidati del Concorso Agenzia Entrate 2024 per 190 Funzionari includono: Cittadinanza italiana.

Idoneità fisica alle mansioni previste.

Godimento dei diritti civili e politici.

Posizione regolare rispetto agli obblighi di leva (se applicabile).

Assenza di condanne penali o procedimenti in corso che costituiscano ostacolo all’assunzione presso una pubblica amministrazione. I requisiti specifici per ogni profilo riguardano il titolo di studio richiesto. Nella tabella sottostante sono elencati tutti i titoli di studio con cui è possibile partecipare.

Profilo Titoli di studio richiesti Funzionario tecnico – Servizi tecnici e logistica (60FT/TL) Laurea triennale: Ingegneria Civile e Ambientale (L-07), Ingegneria Industriale (L-09), Scienze dell’Architettura (L-17), Scienze e Tecniche dell’Edilizia (L-23). Laurea magistrale: LM-23, LM-24, LM-26, LM-33, LM-35, LM-03, LM-04 e classi equipollenti. Diploma di laurea (vecchio ordinamento): Ingegneria Civile, Edile, Industriale, Meccanica, Ambientale, Architettura. Funzionario tecnico – Analisi banche dati immobiliari (6FT/MI) Laurea triennale: Statistica (L-41), Ingegneria Civile e Ambientale (L-07), Scienze Economiche (L-33). Laurea magistrale: Equiparata ai diplomi sopra indicati. Diploma di laurea: Statistica, Scienze Statistiche e Attuariali, Ingegneria Civile, Economia e Commercio. Funzionario gestionale – Gare e contratti, anticorruzione e data protection (49FG/GC-PC) Laurea triennale: Scienze dei Servizi Giuridici (L-14), Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16), Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (L-36), Scienze Economiche (L-33), Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale (L-18). Laurea magistrale: Equiparata ai diplomi sopra indicati. Diploma di laurea: Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio. Funzionario gestionale – Monitoraggio e pianificazione acquisti (8FG/MA) Laurea triennale: Ingegneria Industriale (L-09), Statistica (L-41). Laurea magistrale: Equiparata ai diplomi sopra indicati. Diploma di laurea: Ingegneria Industriale, Ingegneria Gestionale, Statistica, Scienze Statistiche e Attuariali. Funzionario gestionale – Contabilità, bilancio, pianificazione e controllo (67FG/CB-AU) Laurea triennale: Scienze Economiche (L-33), Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale (L-18). Laurea magistrale: Equiparata ai diplomi sopra indicati. Diploma di laurea: Economia e Commercio.

Concorso Agenzia Entrate 2024, 190 posti: come fare domanda La domanda di partecipazione al Concorso Agenzia Entrate 2024 per 190 Funzionari deve essere inviata esclusivamente in formato digitale tramite la pagina dedicata al concorso sul portale inPA. La procedura richiede l’autenticazione mediante credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS e la compilazione di un modulo online, in cui il candidato deve fornire informazioni personali, il codice del concorso scelto e, se richiesto, la sede di destinazione desiderata. È obbligatorio indicare un indirizzo PEC intestato al candidato per tutte le comunicazioni ufficiali. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato per le ore 23.59 del 19 dicembre 2024. È prevista una quota di partecipazione di 10 euro, che verrà rimborsata a coloro che prenderanno parte alla prova scritta.

Concorso Agenzia Entrate 2024, 190 posti: prove La selezione del Concorso Agenzia Entrate 2024 per 190 Funzionari si articolerà in due fasi: Prova scritta;

Prova orale. La prova scritta consiste in un test a risposta multipla, con domande specifiche per il profilo scelto. La prova si intenderà superata con un punteggio minimo di 21 su 30. Tuttavia, il numero di candidati ammessi alla prova orale sarà limitato: i candidati rientreranno in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali concorrono, aumentati fino a 4 volte. I candidati che si collocano a parità di punteggio nell’ultimo posto utile in graduatoria sono comunque ammessi alla prova orale. La prova orale si concentra sulle stesse materie della prova scritta e include una verifica delle competenze informatiche e della conoscenza della lingua inglese. Durante il colloquio, i candidati potranno anche essere valutati sulle loro motivazioni e attitudini, con il supporto di esperti in selezione del personale.

Per superare la prova orale è necessario ottenere almeno 21 punti su 30.

Concorso Agenzia Entrate 2024, 190 posti: materie d’esame Di seguito sono elencate tutte le materie d’esame previste dal bando per ogni profilo. Si ricorda che durante la prova orale sarà accertata anche la conoscenza della lingua inglese e dell’informatica.

Profilo Materie d’esame Funzionario tecnico – Servizi tecnici e logistica (60FT/TL) 1. Disciplina dei contratti pubblici; 2. Elementi di diritto amministrativo e di diritto civile, escluso il diritto di famiglia; 3. Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 4. Normativa in tema di prevenzione incendi; 5. Testo Unico edilizia (D.P.R. 380/2001 e successive modifiche); 6. Normativa tecnica in materia di costruzioni e idoneità degli edifici pubblici. Funzionario tecnico – Analisi banche dati immobiliari (6FT/MI) 1. Elementi di diritto amministrativo e diritto civile, escluso il diritto di famiglia; 2. Statistica; 3. Economia immobiliare ed estimo immobiliare; 4. Strumenti e tecniche di data analysis e principali software; 5. Elementi del sistema catastale e di cartografia; 6. Elementi di pubblicità immobiliare. Funzionario gestionale – Gare e contratti, anticorruzione e data protection (49FG/GC-PC) 1. Disciplina dei contratti pubblici; 2. Diritto amministrativo; 3. Diritto civile, escluso il diritto di famiglia; 4. Economia aziendale e organizzazione; 5. Elementi di diritto penale; 6. Elementi di statistica. Funzionario gestionale – Monitoraggio e pianificazione acquisti (8FG/MA) 1. Disciplina dei contratti pubblici; 2. Elementi di diritto amministrativo e diritto civile, escluso il diritto di famiglia; 3. Statistica; 4. Project Management; 5. Economia aziendale e organizzazione; 6. Pianificazione strategica, programmazione operativa e controllo di gestione. Funzionario gestionale – Contabilità, bilancio, pianificazione e controllo (67FG/CB-AU) 1. Contabilità generale; 2. Economia aziendale e organizzazione; 3. Pianificazione strategica, programmazione operativa e controllo di gestione; 4. Elementi di diritto tributario e contabilità di Stato; 5. Elementi di diritto amministrativo e di diritto civile, escluso il diritto di famiglia; 6. Elementi di diritto penale.

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso: