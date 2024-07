Concorso Ares 118 Lazio, 143 autisti ambulanza: requisiti, domanda, prove

È stato pubblicato il bando del Concorso Ares 118 Lazio per l’assunzione di 143 operatori tecnici specializzati – autisti di ambulanza – area degli operatori per le esigenze dell’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118.

Tra i requisiti, oltre al possesso della patente B, sono richiesti 5 anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private. Con esperienza professionale si intende esclusivamente l’attività lavorativa retribuita svolta in qualità di dipendente, CoCoCo, CoCoPro, o lavoratore autonomo. Non è quindi compresa l’esperienza da volontario/tirocinante/stagista o altre esperienze non retribuite.

Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i requisiti richiesti per la partecipazione, come fare domanda e come prepararsi alla selezione.

Concorso Ares 118 Lazio, 143 autisti ambulanza: requisiti Per la partecipazione al concorso è necessario possedere i seguenti requisiti: età non superiore al limite ordinamentale di 65 anni;

cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31.12.1985);

idoneità psicofisica all’impiego;

non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in corso;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da impiego pubblico per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero di non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato ovvero licenziati per motivi disciplinari da Pubbliche Amministrazioni ovvero di essere stati licenziati con provvedimento disciplinare indicandone i motivi;

godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

diploma di istruzione secondaria di primo grado e/o assolvimento dell’obbligo scolastico;

5 anni di esperienza professionale retribuita acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private;

acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private; patente di tipo B in corso di validità.

Concorso Ares 118 Lazio, 143 autisti ambulanza: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale concorsi di Ares 118 Lazio, raggiungibile cliccando qui. Occorrerà accedere tramite SPID. Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento del contributo di partecipazione di € 10,00 per le

spese della procedura, da effettuarsi tramite bonifico bancario seguendo le indicazioni presenti all’interno del bando. Il termine per l’invio delle domande scade alle 23:59 del 12 agosto 2024.

Concorso Ares 118 Lazio, 143 autisti ambulanza: prove La selezione si articolerà in: Prova pratica di guida;

Prova orale. La prova pratica prevede la guida di un’ambulanza con slalom dinamico in avanti, retromarcia con parcheggio, impostazione traiettorie, percorrenza in curva, passaggio in strettoie e frenata modulata. La prova pratica verrà valutata trenta punti e il superamento della stessa sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30. La prova orale prevede un colloquio sulle materie attinenti il profilo professionale a concorso, e in particolare: Significato, finalità ed uso della strumentazione in dotazione;

Verifica, controllo e piccola manutenzione dei mezzi;

Codice della strada e conoscenza delle normative che regolano la guida in emergenza, nonché la conoscenza delle tecnologie per la sicurezza della guida;

Nozioni generali riguardanti i servizi di emergenza;

Principali manovre e tecniche di primo soccorso; Nel corso della prova orale verrà inoltre accertata la conoscenza elementare della lingua inglese e della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Anche la prova orale si intenderà superata con un punteggio di almeno 21/30.

Concorso Ares 118 Lazio, 143 autisti ambulanza: come prepararsi

