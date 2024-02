Da qualche anno abbiamo imparato a conoscerla in formato tessera rigida (come una piccola carta di credito rosa): dal 2013 infatti la patente di guida ha abbandonato il vecchio formato cartaceo ed è transitata al modello europeo.



Dovremmo più giustamente parlare al plurale di patenti di guida. Ogni tipologia di veicolo ha la propria, e la licenza per condurre camion non è di certo la stessa che serve per guidare automobili normali. Inoltre diversi veicoli a motore possono essere guidati in base all’età del conducente.



Ad esempio dai 16 anni si possono guida le categorie A1-B1; così come dai 18 anni ci si può mettere alla guida delle categorie A2-B. E così via.



Da tutto ciò derivano 15 categorie di patenti di guida, tra le più conosciute la A, B e B1, ma non solo.



Rispondiamo in questo articolo alle domande più diffuse quando si parla di patente, utilizzando il metodo FAQ utili.

Cosa posso guidare con la Patente B? Esistono diverse tipologie di patente B: B, B1, BE, B96 e BS (o B speciale, conseguibile da persone con disabilità).

L’età minima per il conseguimento della patente B, BE, B96 e BS è 18 anni (16 anni per la patente B1).



Come sancito dall’articolo 116 del Codice della strada, la patente B e consente di guidare: autoveicoli di massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg, destinati al trasporto di non più di 8 persone oltre al conducente (9 in totale;

veicoli conducibili con le patenti B1 (quadricicli a motore) e AM (ciclomotori a 2 o 3 ruote e quadricicli leggeri).

Quanti anni dura la Patente B In dettaglio, la patente di guida è rilasciata contestualmente al superamento dell’esame di guida ed è valida per: 10 anni >> per le patenti di categoria AM, A1, A2, A, B1, B e BE rilasciate o confermate a chi non ha superato il 50° anno di età.

per le patenti di categoria AM, A1, A2, A, B1, B e BE rilasciate o confermate a chi non ha superato il 50° anno di età. 5 anni >> per le patenti di categoria AM, A1, A2, A, B1, B e BE rilasciate o confermate a chi ha superato il 50° anno di età; – per le patenti di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE; – per le patenti speciali di categoria AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D rilasciate o confermate a mutilati o minorati fisici.

per le patenti di categoria AM, A1, A2, A, B1, B e BE rilasciate o confermate a chi ha superato il 50° anno di età; 3 anni >> per le patenti di categoria AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE e le patenti speciali di categoria AM, A1, A2, A, B1, B, C1 e C per mutilati o minorati fisici rilasciate o confermate a chi ha superato il 70° anno di età. Per le patenti C, dopo il 65° anno di età è prevista visita biennale in commissione medica.

per le patenti di categoria AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE e le patenti speciali di categoria AM, A1, A2, A, B1, B, C1 e C per mutilati o minorati fisici rilasciate o confermate a chi ha superato il 70° anno di età. Per le patenti C, dopo il 65° anno di età è prevista visita biennale in commissione medica. 2 anni >> per le patenti di categoria AM, A1, A2, A, B1, B, BE e AM, A1, A2, A, B1, B, speciali rilasciate o confermate a chi ha superato l’80° anno di età (previa visita medica specialistica presso la commissione medica locale). Al rinnovo e al rilascio delle patenti AM, A1, A2, A, B1, B e BE la loro data di scadenza viene fatta coincidere (allineata) con la data di nascita del titolare; è pertanto possibile che la durata della validità della patente sia superiore (al massimo di 364 giorni) alle validità sopra indicate.

Quando si fa la revisione della Patente di guida La revisione della patente di guida può essere disposta in diversi casi. Gli uffici competenti della Motorizzazione civile o il prefetto possono richiedere una visita medica o un esame di idoneità per i titolari di patente di guida se sorgono dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica. L’esito di questa visita o esame viene comunicato al Dipartimento dei trasporti terrestri, che può prendere provvedimenti di sospensione o revoca della patente.



La revisione della patente di guida può essere disposta in seguito a un incidente stradale che ha causato lesioni gravi a persone o a seguito di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Le sanzioni per la Patente di guida Le sanzioni previste per la patente di guida includono:

– la sospensione della patente,

– la revoca della patente,

– la decurtazione dei punti della patente e il ritiro della patente.



La sospensione della patente viene disposta quando il conducente commette determinate violazioni del Codice della Strada, come guidare con patente scaduta, guidare senza essersi sottoposto all’esame di revisione, guidare sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza alcolica, o fuggire senza prestare soccorso a una persona investita.



La revoca della patente avviene quando il conducente non supera l’esame di revisione della patente. La decurtazione dei punti della patente è una sanzione che comporta la riduzione del punteggio della patente a seguito di infrazioni specifiche. Il ritiro della patente avviene immediatamente quando viene accertata un’infrazione e può essere disposto da un agente che rilascia un’autorizzazione scritta per consentire al conducente di proseguire la marcia fino a un luogo indicato.

Come si svolge l’Esame della patente B L’esame della patente di guida B si svolgendo affrontando due tipi di prove: una prova teorica , con risoluzione di 30 quiz affermativi o negativi . Ogni candidato deve risolvere i quiz entro un limite di tempo massimo di 20 minuti. Durante l’esame, il candidato ha la possibilità di modificare le risposte date inizialmente. I quiz sono tratti da un database composto da venticinque capitoli. Per superare l’esame, il candidato può commettere al massimo tre errori. .

, con risoluzione di . la prova pratica di guida. È consigliabile prepararsi per l’esame studiando la materia e svolgendo simulazioni e esercitazioni disponibili online.

Per prepararsi all’esame di teoria consigliamo il manuale Patente di guida A, B, BE – Edizione 2024 in cui la normativa del codice della strada è commentata con disegni e illustrazioni, che facilitano la comprensione e la memorizzazione.

Il testo è completamente aggiornato alle più recenti norme del Codice della strada e la presentazione degli argomenti è aderente ai quiz in vigore.

Quando viene ritirata la Patente di guida La patente di guida viene ritirata immediatamente durante la circolazione in diversi casi, tra cui: A seguito di ogni violazione che comporti le sanzioni accessorie della sospensione o della revoca della patente (ad esempio, per essere in stato di ebbrezza).

Se a seguito di un incidente sono derivate lesioni a persone.

Quando il conducente, obbligato a sostenere un esame di revisione, non si è sottoposto nei termini prescritti.

Inoltre, la revoca della patente può essere disposta quando il conducente inverte il senso di marcia o percorre la carreggiata contromano in autostrada.

Quando viene sospesa la Patente di guida La patente di guida viene sospesa in diversi casi, come ad esempio quando il conducente circola senza rispettare le limitazioni sui veicoli e sulle velocità, supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza alcolica, rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sul suo eventuale stato di ebbrezza alcolica, fugge senza prestare soccorso alla persona investita, o circola abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro. La sospensione della patente può essere disposta dal prefetto, dagli uffici della Motorizzazione civile o dall’autorità giudiziaria.

È prevista per molte infrazioni diverse, spesso non alla prima infrazione ma quando la stessa si ripete nell’arco di

tempo di uno o due anni. La sospensione viene annotata sulla patente e nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

La sospensione della patente è disposta, per esempio, quando: il neopatentato circola senza rispettare le limitazioni sui veicoli e sulle velocità;

si superano di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità;

il conducente guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza alcolica;

il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sul suo eventuale stato di ebbrezza alcolica;

il conducente fugge senza prestare soccorso alla persona investita;

il conducente circola abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro.

La sospensione della patente può essere disposta:

— quando si circola, in autostrada, sulla corsia di emergenza in casi non previsti dal codice della strada;

— nei confronti di chi abbia falsificato o contraffatto i documenti relativi all’assicurazione del veicolo.

Età minima per guidare auto e moto (veicoli a motore) Chi guida veicoli deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto: 14 anni >> veicoli cui abilita la patente AM, purché non si trasportino altre persone oltre al conducente;

>> veicoli cui abilita la patente AM, purché non si trasportino altre persone oltre al conducente; 16 anni veicoli cui abilita la patente A1; veicoli cui abilita la patente B1;

18 anni veicoli cui abilitano le patenti AM, A1 e B1; veicoli cui abilita la patente A2; veicoli cui abilitano le patenti B e BE; veicoli cui abilitano le patenti C1 e C1E;

20 anni >> veicoli cui abilita la patente A a condizione che il conducente sia titolare di patente A2 da almeno due anni;

>> veicoli cui abilita la patente A a condizione che il conducente sia titolare di patente A2 da almeno due anni; 21 anni tricicli cui abilita la patente A; veicoli cui abilitano le patenti C e CE; veicoli cui abilitano le patenti D1 e D1E;



Per approfondire la patente di guida A, B e BE e studiare in vista dell’esame consigliamo il libro “Patente di guida A, B, BE – Edizione 2024“, di Roberto Sangalli.





Foto di copertina: istock/Stadtratte