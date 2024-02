Patente sospesa fino a 15 giorni per chi viene beccato alla guida con il cellulare: questo il cuore di un emendamento presentato dal Pd al ddl Codice della strada 2024, poi modificato dal governo e licenziato dalla Commissione trasporti della Camera.



La commissione ha infatti concluso l’esame dei 770 emendamenti presentati al ddl di riforma del Codice, approvando tutto lo scorso 21 febbraio. Se supererà anche l’esame in Aula e quello in Senato a marzo, la nuova misura entrerà ufficialmente in vigore.



Ricordiamo che il consiglio dei ministri del 18 settembre 2023 aveva già approvato le nuove e stringenti regole sul Codice della strada. Provvedimento che poi ha proseguito il suo iter parlamentare. Un testo che inasprisce multe e sanzioni a chi viola le norme del codice stradale.



Un altro emendamento al ddl parifica chi è alla guida in stato di ebrezza e sotto effetto di droghe: in questi casi la sanzione scatterà subito dopo un primo controllo.



Ad oggi invece è necessario stato di alterazione psico-fisica e non è sufficiente che venga provata la presenza della sostanza nel sangue. “Nel codice della strada che arriva il primo marzo ho previsto il ritiro della patente per chi viene trovato alla guida drogato”, ha infatti spiegato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini.







In breve le misure inserite nella bozza del provvedimento e cosa cambia.



Nuovo codice della strada 2024: stretta all’uso di droghe Altra novità annunciata da Salvini e inserita in un emendamento al DDL sul nuovo Codice della strada, riguarda il giro di vite su chi usa sostanze stupefacenti.



L’emendamento approvato parifica utilizzo di droghe e guida in stato di ebrezza. In pratica sarà sufficiente un controllo, senza necessità di accertare lo stato di alterazione psico-fisica. La sanzione potrà quindi scattare subito con il nuovo codice della strada 2024.



"Nel codice della strada che arriva il primo marzo ho previsto il ritiro della patente per chi viene trovato alla guida drogato", ha dichiarato Matteo Salvini.



Ricordiamo che già negli scorsi mesi erano state inasprite le regole in tal senso. Per chi veniva trovato alla guida sotto effetto di droghe, scattava la revoca della patente e la sospensione fino a 3 anni.



Le regole precedenti già fissavano:

il divieto assoluto di bere alcol prima di mettersi alla guida;

l’apposizione sulla patente del conducente condannato per guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 1,5 grammi per litro del codice 68 . Questo codice comporta la prescrizione del divieto assoluto di assumere bevande alcoliche alla guida. In tali casi, si prevede anche che il prefetto imponga al condannato di sottoporre la patente a revisione con visita medica;

. Questo codice comporta la prescrizione del divieto assoluto di assumere bevande alcoliche alla guida. In tali casi, si prevede anche che il prefetto imponga al condannato di sottoporre la patente a revisione con visita medica; obbligo dell’ alcolock per i recidivi;

per i recidivi; l’aumento di un terzo delle sanzioni previste per la guida sotto l’influenza di alcool nei confronti del conducente sulla cui patente sia stato apposto il codice 68;

sanzioni sono raddoppiate in caso di alterazione o manomissione o rimozione dei sigilli del dispositivo “alcolock”;

per il reato di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti è sufficiente che un soggetto si metta alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, pur non essendo in stato di alterazione;

la polizia stradale, in caso di incidente, quando ha motivo ritenere che il conducente sottoposto a controllo si trovi sotto l’effetto di stupefacenti, o quando abbiano dato esito positivo gli accertamenti preliminari, può effettuare direttamente sul posto un prelievo di liquido salivare;

un minorenne che venga colto alla guida e ubriaco o drogato, non potrà conseguire la patente di guida fino al compimento dei 24 anni.

Ricordiamo che l’Alcolock è un etilometro da auto. Un sistema di controllo sui livelli di alcol del guidatore che, se il tasso alcolemico è alto, impedisce l’accensione del motore.

Sospensione patente con cellulare alla guida Chi viene colto mentre parla o chatta con il cellulare alla guida andrà incontro alla sospensione della patente, da una settimana fino a 15 giorni.



In particolare, se tutto sarà approvato da Camera e Senato a marzo, saranno previste:

– sospensione di una settimana se si viene scoperti alla guida con il cellulare in mano e si possiedono almeno 10 punti sulla patente;

– sospensione di 15 giorni se si viene scoperti con cellulare alla guida e si hanno meno di 10 punti sulla patente;



Viene in sostanza inasprito l’attuale l’articolo 173 del Codice, che prevede già la sospensione della patente da 1 a 3 mesi in caso di recidiva nel biennio. «Ora, se dopo la Camera il Senato approverà questo testo, è già dalla prima violazione e rientra tra i casi di sospensione breve», come ha spiegato Elena Maccanti (Lega), relatrice del provvedimento.

Codice della strada 2023: altri casi di sospensione patente Ricordiamo che nell’inasprimento delle regole avvenuto nei mesi scorsi, già la patente veniva sospesa in parecchi altri casi, tra cui: in caso di assunzione di droghe;

per chi guida contromano;

se si viene sanzionati con una multa per eccesso di velocità, o per altre infrazioni che comportano la decurtazione dei punti, la patente viene sospesa se si hanno già meno di 20 punti;

per tutti i casi in cui il comportamento generi alta probabilità di incidente (superamento limiti velocità, circolazione contromano, in senso vietato, divieto di sorpasso, cinture di sicurezza, seggiolini per bambini, dispositivi antiabbandono, ecc);

la durata della sospensione della patente (da 7 a 15 giorni a seconda dei casi) è parametrata al numero di punti posseduti dall’autore dell’illecito al momento dell’accertamento;

la sospensione conseguirà in modo diretto e automatico dalla contestazione della violazione, senza necessità di adozione di ordinanza da parte del Prefetto.

Freno alle multe Altra novità approvata è quella che mette un argine agli interessi sulle multe e fissa il tetto massimo ai due terzi della somma complessiva: il 66%.

