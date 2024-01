Come capire quale taglia di SUV acquistare

Quando le berline regnavano sovrane c’erano tre taglie. Le compatte, le medie dimensioni e le grandi o familiari. E queste categorie valevano quasi nella totalità dei casi. Oggi, invece, le auto non hanno la stessa semplicità. Soprattutto perché i SUV sono piano piano diventati sempre più importanti e capire le differenze tra i crossover spesso non è così semplice.



Le case automobilistiche oggi hanno molte più differenze, anche in BMW. Le abbiamo messe insieme e creato delle categorie per poterle classificare facilmente. Ecco a voi una guida utile per orientarvi all’interno del mondo dei SUV.



Abbiamo deciso di mettere a punto cinque categorie, così da restringere il campo. In questo modo dovrebbe essere più semplice poter inserire l’auto che vogliamo in una di queste. Nel dettaglio sono: Sub-compatte, compatte, mid-size, large e full size.



Andiamo a scoprirle.



Sub-compatto Possiede solitamente cinque posti a sedere ed ha una lunghezza che va dai 4 ai 4,5 metri. Solitamente la larghezza è proporzionale, all’incirca da 1,75 a 1,85 m. L’altezza da terra è dai 17 ai 18 cm e mezzo.



Lo spazio di carico è leggermente sotto la media, con circa 350 litri. Il consumo di carburante può essere da 6,0 a 10,6 l/100 km. In genere si chiede di non trainare mezzi con questo tipo di auto.



Se volessimo essere più pignoli potremmo trovare due sottocategorie. Quelle economiche solo a trazione anteriore, come la Toyota C-HR. Oppure, quelle più costose, anche a trazione integrale opzionale come Hyundai Kona, Nissan Qashqai, Mazda CX-30 e Honda HR-V, oltre a modelli di lusso come la BMW X1 e l’Audi Q3.



Questi veicoli sono tutti di dimensioni simili e sono accoglienti anche nella fila posteriore. È adatta alle famiglie con due bambini, che non hanno bisogno di spostare tanti oggetti e bagagli.

Compatto Per questa categoria di auto aumenta la lunghezza, che si trova tra i 4,5 e i 4,75 m. Di conseguenza, cambia anche la larghezza, da 1,85 a 1,9 metri.

Mentre l’altezza da terra si sposta dai 18 ai 21 centimetri. Anche in questo caso sono sempre 5 i posti a sedere. Lo spazio di carico nel baule si attesta attorno ai 500 litri. Il consumo di carburante si attesta in media tra i 5,8 e gli 11 l/100 km. La capacità di traino è di circa 1.500 kg.



Questa categoria include i SUV più popolari sul mercato, come Toyota RAV4, Honda CR-V, Mazda CX-5 e Hyundai Tucson. Per quanto riguarda il lusso, questa classe di dimensioni include come esempi la BMW X3, l’Audi Q5 e la Mercedes-Benz GLC.



I veicoli di questa gamma sono quasi universalmente di dimensioni comode per una famiglia di tre o quattro persone, ma possono variare notevolmente in termini di efficienza del carburante e capacità di carico.



Mid-Size Le auto mid-size hanno 5 posti a sedere e una lunghezza che va dai 4,75 ai 4,9 metri. La larghezza si alza dai 1,9 ai 2,1 metri. Mentre l’altezza da terra è simile alle compatte, dai 18 ai 22 centimetri. Lo spazio di carico è di 800 litri nel baule, con un consumo di carburante che si attesta attorno a 7,9-14,1 l/100 km. La capacità di traino è tipicamente inferiore ai 1.000 kg; Alcuni veicoli arrivano, però, a trasportare fino a 2.000 kg.



Questo raggruppamento comprende i SUV a due file più grandi, tra cui Hyundai Santa Fe e Jeep Grand Cherokee. Ci sono anche un paio di SUV con terze file opzionali che si adattano a questo profilo dimensionale, tra cui la Kia Sorento, la Lexus RX L e la BMW X5.



Non è raro che gli acquirenti li acquistino come piccoli SUV a tre file. Ma scegliere un SUV dedicato a due file spesso significa avere uno spazio di carico più facile, una lunghezza contenuta che permette di parcheggiare in modo migliore. Può essere perfetta per una famiglia con due figli, che spesso deve portare anche le borse di calcio o di pallavolo.

Pexels.com

Large Le Large hanno 7 o 8 posti a sedere. Hanno una lunghezza maggiore, che sfiora o supera i 5 metri. Hanno anche una larghezza che supera i 2 metri. Per quanto riguarda l’altezza da terra, invece, si attestano tutti tra i 18 e i 22 centimetri. Lo spazio di carico va dai 450 ai 600 litri. Tutto dipende da quanto posto viene occupato dalla terza fila dei sedili. Il consumo di carburante ha un range più ampio: tra i 6,7 ai 14,5 l/100 km. La capacità di traino in questo caso è di circa 2.250 kg.



Qui troviamo gli esempi più noti di SUV a tre file come Ford Explorer, Toyota Highlander e Volkswagen Atlas. La Lexus GX, la BMW X7 e la Mercedes-Benz GLS sono esempi di lusso.



Questa classe offre posti a sedere per almeno sette passeggeri e la flessibilità dello spazio di carico. Potresti, però, avere un costo di carburante maggiore e una maggiore difficoltà di parcheggiare.