Carta spesa Dedicata a te anche nel 2025: chi potrà beneficiarne

Con la Legge di Bilancio 2025 è stato confermato il rinnovo della Carta spesa Dedicata a Te, la prepagata di 500 euro per aiutare le famiglie con redditi più bassi nelle spese quotidiane al supermercato, con i trasporti pubblici e con il rifornimento di carburante.



Introdotta nel 2023 e via via prorogata, la carta social card continuerà ad esistere anche l’anno prossimo, in base a condizioni e requisiti standard: reddito, componenti dei nuclei e paletti sugli acquisti inclusi ed esclusi dal contributo.



Misura confermata in primis nella nota stampa di Palazzo Chigi e dalla conferenza stampa seguita sulla presentazione della Manovra: “Tra le misure di carattere sociale, si rifinanzia per il 2025 la carta “dedicata a te”, nella misura di 500 milioni”, riporta il comunicato.



In breve come funzionerà la proroga.

La Carta spesa dedicata a te Introdotta nel 2023, la Carta Dedicata a Te è un contributo economico destinato a nuclei familiari con un reddito ISEE inferiore a 15 mila euro. La carta, dal valore di 500 euro, può essere utilizzata per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburante e abbonamenti ai mezzi pubblici. E’ stata dapprima rifinanziata nel 2024 con decreto del ministero delle politiche agricole del 4 giugno, e ora la Manovra 2025 è pronta a riconfermarla.

Rinnovo Carta dedicata a te 2025 La legge di bilancio 2025 ha confermato il rinnovo della Carta Dedicata a Te, con alcune incertezze riguardo all’importo e alla platea dei beneficiari. Il governo ha stanziato 500 milioni di euro per questa misura, cifra che potrebbe non essere sufficiente per mantenere lo stesso livello di supporto del 2024.

Attualmente, non è chiaro se l’importo della carta rimarrà fissato a 500 euro o se ci saranno tagli. Se il valore dovesse rimanere invariato, si prevede che circa 1 milione di famiglie potrà beneficiare della misura. Tuttavia, se il governo decidesse di aumentare l’importo della carta, il numero dei beneficiari potrebbe diminuire drasticamente.

I requisiti per accedere alla Carta Dedicata a Te rimangono sostanzialmente invariati. Possono beneficiarne le famiglie con un reddito ISEE inferiore a 15.000 euro e con almeno tre componenti, di cui almeno un figlio con meno di 14 anni. La priorità sarà data alle famiglie numerose, in particolare quelle con figli più piccoli



Come funziona nel 2024 Nel 2024, i possessori della Carta Dedicata a Te possono utilizzarla per: Acquisti Alimentari : beni di prima necessità come frutta, verdura, carne e prodotti lattiero-caseari.

: beni di prima necessità come frutta, verdura, carne e prodotti lattiero-caseari. Carburante : rifornimenti per veicoli privati.

: rifornimenti per veicoli privati. Trasporti Pubblici: abbonamenti ai mezzi pubblici locali.

Beni acquistabili con la Carta Dedicata a Te nel 2025 Ecco un elenco dettagliato dei beni alimentari che possono essere acquistati con la carta. Generi alimentari di prima necessità: Carni:

– Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine e cunicole.

– Pescato fresco e prodotti ittici in scatola (come tonno e carne in scatola)



Latticini e Uova:

– Latte e suoi derivati (formaggi, yogurt).

– Uova di tutti i tipi



Cereali e Prodotti da Forno:

– Pasta, riso, orzo, farro, avena, malto e mais.

– Farine di cereali.

– Prodotti da panetteria (pane, prodotti di pasticceria e biscotteria)



Frutta e Verdura:

– Frutta fresca di qualsiasi tipo.

– Ortaggi freschi e lavorati (inclusi pomodori pelati e conserve).

– Legumi freschi o in scatola.

– Ortaggi surgelati



Bevande Non Alcoliche:

– Acqua minerale, tè, caffè e camomilla.

– Aceto di vino



Altri Prodotti Alimentari:

– Oli d’oliva e di semi.

– Alimenti per bambini (incluso latte di formula).

– Lieviti naturali, miele, zuccheri, cacao in polvere e cioccolato.

– Prodotti di Denominazione di Origine Protetta (DOP) e Indicazione Geografica Protetta (IGP). Oltre ai generi alimentari, la Carta Dedicata a Te può essere utilizzata anche per:

– Rifornimenti di Carburante: I beneficiari possono acquistare carburante per i propri veicoli.

– Abbonamenti ai Mezzi Pubblici: È possibile utilizzare la carta per pagare abbonamenti ai trasporti pubblici locali. Ecco in dettaglio tutti i beni acquistabili con la carta Dedicata a te

Scadenze in calendario I beneficiari devono effettuare il primo acquisto entro il 16 dicembre 2024, mentre l’importo totale deve essere utilizzato entro il 28 febbraio 2025. La mancata attivazione entro il termine stabilito comporta la perdita del contributo.

Requisiti e priorità 2025 Anche nel 2025, le famiglie con più figli avranno la priorità nell’assegnazione della carta. Le condizioni di accesso rimarranno simili a quelle del 2024: la graduatoria sarà stilata dall’INPS in collaborazione con i Comuni, tenendo conto del numero di componenti del nucleo familiare e dell’età dei figli. Nel 2025, la carta potrà essere utilizzata per: Acquisti Alimentari : beni di prima necessità (esclusi alcolici).

: beni di prima necessità (esclusi alcolici). Carburante : acquisto di benzina e diesel.

: acquisto di benzina e diesel. Trasporti Pubblici: abbonamenti ai mezzi pubblici.

Altre novità per il 2025 Oltre al rinnovo della Carta Dedicata a Te, la Manovra 2025 conterrà altre misure, privilegiando sempre le famiglie con figli. Un esempio è la Carta per i nuovi nati, con un contributo economico una tantum ai genitori di 1.000 euro. Una seconda strada va nella direzione dell’estensione a 3 mesi del congedo parentale all’80 per cento.

