Social Card Dedicata a te: mappa degli acquisti e pagamenti ammessi nel 2024

La Manovra di bilancio 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo destinato a finanziare la Carta Dedicata a te, come meccanismo di sostegno economico ai nuclei familiari in stato di bisogno, in possesso di un ISEE non superiore a 15 mila euro.



La misura si concretizza per il 2024 nell’accredito su un’apposita carta prepagata, rilasciata da Poste Italiane, di 500 euro complessivi per nucleo familiare, da utilizzare per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità e di carburanti nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.



Le disposizioni attuative della Carta Dedicata a te sono state oggetto del Decreto del Ministro dell’Agricoltura, di concerto con il Ministro del Lavoro, il Ministro dell’Economia e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, datato 4 giugno 2024.



Ulteriori indicazioni operative sono state fornite con il Messaggio Inps 2575 del 10 luglio 2024 numero 2575, con cui l’Istituto ha definito la procedura di accesso alla misura, per la quale i nuclei familiari non devono presentare alcuna domanda.



Fatta questa utile premessa analizziamo in dettaglio quali sono i pagamenti ammessi con la Social Card 2024.

La Carta Dedicata a te Il sostegno economico garantito ai nuclei familiari in stato di bisogno, ribattezzato “Carta Dedicata a te”, viene riconosciuto d’ufficio a coloro che sono in possesso dei requisiti di seguito descritti.



Di conseguenza, come già anticipato, non è necessario presentare alcuna domanda all’Inps per poter ricevere il contributo di 500,00 euro ma, al contrario, è sufficiente attendere la comunicazione del Comune con cui si viene informati dell’avvenuta assegnazione del sussidio e delle modalità di ritiro della carta prepagata presso gli uffici postali abilitati al servizio.



Le tempistiche per l’individuazione dei beneficiari sono descritte nel Messaggio Inps numero 2575/2024.

I requisiti Per poter beneficiare del sussidio sono necessari, alla data del 24 giugno 2024, i seguenti requisiti: – iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);

– titolarità di un ISEE ordinario in corso di validità di ammontare non superiore a 15 mila euro annui.

Nuclei familiari esclusi Il beneficio economico non spetta ai nuclei che alla data di entrata in vigore del DM 4 giugno 2024 includano soggetti percettori di: – assegno di inclusione;

– reddito di cittadinanza;

– carta acquisti;

– qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o locale.

Sono altresì esclusi i nuclei che comprendono soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, come: – indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL;

– indennità di mobilità;

– fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito;

– cassa integrazione guadagni (CIG);

– qualsiasi altra forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

Nuovo importo social card Dedicata a te La Social Card si concretizza in un contributo economico pari a 500,00 euro complessivi per nucleo familiare, accreditati su un’apposita carta elettronica di pagamento, prepagata e ricaricabile, messa a disposizione da Poste Italiane S.p.A. per il tramite della società Postepay.

Accredito del sussidio a settembre 2024 Le carte, nominative e distribuite in numero complessivo pari a 1.330.000, vengono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali.

Per poter utilizzare la Social Card si deve attendere l’accredito dei 500,00 euro, previsto a partire dal mese di settembre 2024.



I soggetti interessati sono poi tenuti ad effettuare il primo pagamento entro il 16 dicembre 2024, pena la decadenza dal beneficio.



Le somme inoltre devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2025.



Social card Dedicata a te 2024: le spese ammesse da settembre Il contributo economico destinato al nucleo familiare e pari a 500 euro può essere utilizzato per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità (eccezion fatta per qualsiasi tipo di bevanda alcolica) e di carburanti ovvero, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.



I beni di prima necessità acquistabili con la Carta Dedicata a te sono quelli elencati nell’Allegato 1 al Decreto interministeriale del 4 giugno 2024, nello specifico: – Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole;

– Pescato fresco;

– Tonno e carne in scatola;

– Latte e suoi derivati;

– Uova;

– Oli d’oliva e semi;

– Prodotti della panetteria (ordinaria e fine), della pasticceria e della biscotteria;

– Pizza e prodotti da forno surgelati;

– Paste alimentari;

– Riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale;

– Farine di cereali;

– Ortaggi freschi, lavorati e surgelati;

– Pomodori pelati e conserve di pomodori;

– Legumi;

– Semi e frutti oleosi;

– Frutta di qualunque tipologia;

– Alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula);

– Lieviti naturali;

– Miele naturale;

– Zuccheri;

– Cacao in polvere;

– Cioccolato;

– Acque minerali;

– Aceto di vino;

– Caffè, tè, camomilla;

– Prodotti DOP e IGP. Prodotti IGP e surgelati sono la novità di quest’anno.

Spese non ammesse con la Carta Dedicata a te Al contrario, sono banditi dai carrelli acquisti come bevande alcoliche (liquori, vino, birra, cocktail in bottiglia, ecc) e detersivi.

Dove si utilizza la Social Card Dedicata a te Il contributo caricato sulla Social Card può essere speso presso gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari e, per i carburanti, presso le imprese autorizzate alla vendita, individuati con apposita convenzione sottoscritta dalla competente Direzione del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.



