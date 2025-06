Bonus bollette extra 200 euro, in arrivo da giugno: 15 FAQ utili su importi, pagamenti e tempistiche

Tutto pronto per i pagamenti del Bonus bollette extra previsto per il 2025, in arrivo da giugno per la nuova platea beneficiaria.

Mentre chi già percepiva il bonus bollette ordinario sta già ricevendo le tranche di sconto, i nuovi beneficiari (con ISEE tra 9.530 e 25.000 euro) otterranno i pagamenti solo dopo i controlli post DSU aggiornata.

Il contributo straordinario per il pagamento delle utenze di luce, acqua e gas è stato istituito dal Decreto n.19 del 28 febbraio 2025, ed è riservato ai clienti domestici con ISEE fino a 25.000 euro.

Di seguito pubblichiamo le FAQ principali sul bonus, con le domande più frequenti e le risposte utili per capire chi ha diritto ai 200 euro di sconto extra in bolletta e le tempistiche di pagamento.



FAQ 1. Cos’è il bonus bollette straordinario da 200 euro? Noto come Bonus bollette extra per il 2025, è un contributo una tantum introdotto per sostenere le famiglie con ISEE medio-basso contro i rincari di luce, gas e acqua. Il bonus è pari a 200 euro complessivi, erogati in tre rate mensili da 200 euro nelle bollette domestiche e si aggiunge al bonus bollette ordinario.

FAQ 2. A chi spetta il bonus bollette 2025? Il bonus è destinato a due categorie: beneficiari automatici, ovvero chi già riceve il bonus sociale ordinario (con ISEE fino a 9.530 euro);

nuovi beneficiari, cioè i nuclei familiari con ISEE compreso tra 9.530 e 25.000 euro, non precedentemente ammessi.

FAQ 3. Il bonus viene erogato automaticamente? Sì, ma solo per chi ha già diritto al bonus sociale per disagio economico. Gli altri devono presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’ISEE aggiornato e consentire l’assegnazione del beneficio.

FAQ 4. Quali sono i requisiti ISEE per riceverlo? Il bonus bollette extra è rivolto a chi ha un ISEE basso. E tra questi nuclei rientrano sia i già beneficiari del classico bonus bollette già in vigore, sia chi ha la nuova soglia ISEE introdotta nel 2025. Si devono, in sostanza, rispettare queste soglie ISEE: famiglie con ISEE fino a 9.530 euro , già nel sistema del bonus sociale (o fino a 20.000 € con ≥4 figli).

, già nel sistema del bonus sociale (o fino a 20.000 € con ≥4 figli). famiglie con ISEE tra 9.530 euro e 25.000 euro, purché la DSU 2025 sia aggiornata e trasmessa. Ad entrambe queste tipologie di nuclei è destinato il contributo straordinario di 200 euro, ma con modalità e tempi diversi.

FAQ 5. Serve fare domanda per ricevere il bonus? No, non serve fare domanda. Serve solo la DSU aggiornata per il 2025. L’INPS trasmetterà mensilmente i dati all’ARERA tramite il Sistema Informativo Integrato (SII), che notificherà i fornitori affinché applichino lo sconto automatico in bolletta.

FAQ 6. Che cos’è la DSU e come si presenta? La DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) è il documento necessario per calcolare l’ISEE. Si presenta: online sul portale INPS;

tramite CAF o patronato;

accedendo alla DSU precompilata su inps.it.

FAQ 7. Quando verrà accreditato il primo sconto? Il primo accredito ai nuovi beneficiari è previsto tra fine giugno e inizio luglio 2025. L’erogazione sarà completata entro settembre. Per chi aggiorna tardi l’ISEE, l’importo sarà retroattivo (vedi FAQ 12 sul perché viene pagato a giugno). Chi invece già riceve il bonus bollette sociale classico sta già ricevendo il bonus.

FAQ 8. Come viene applicato il bonus in bolletta? Lo sconto viene spalmato sulle bollette di luce, gas e acqua. Gli operatori ricevono l’elenco dei beneficiari dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e hanno tre mesi di tempo per applicarlo.

FAQ 9. Cosa succede se presento l’ISEE in ritardo? Il bonus non va perso. Verrà accreditato retroattivamente, ma in un trimestre successivo. È importante però aggiornare l’ISEE entro luglio per ricevere lo sconto nei tempi previsti.

FAQ 10. Il bonus straordinario è cumulabile con quello sociale ordinario? Sì. Il contributo da 200 euro si aggiunge al bonus sociale, portando il vantaggio economico a: oltre 500 euro annui per l’elettricità;

sconti mensili variabili sul gas, secondo la stagionalità (stabiliti da ARERA).

FAQ 11. Quanto vale esattamente il bonus straordinario? Il bonus straordinario 2025 prevede uno sconto fisso di 200 euro, suddiviso in tre quote mensili, quindi per tre mesi consecutivi. Lo stanziamento è limitato al 2025 e deliberato da ARERA sulla base dell’art. 1 del DL 19/2025.

FAQ 12. Perché i pagamenti del bonus straordinario iniziano solo da giugno 2025? Il bonus straordinario da 200 euro mensili non viene erogato sotto forma di bonifico, ma come sconto diretto in bolletta, applicato dai fornitori di energia a partire da giugno 2025. La data è legata ai tempi tecnici di trasmissione e verifica dei dati da parte dell’INPS e del Sistema Informativo Integrato (SII), che gestisce la comunicazione con le utility. Solo i nuclei già beneficiari del bonus sociale ordinario vedono lo sconto partire da aprile 2025. Tutti gli altri, con ISEE tra 9.530 e 25.000 euro, ricevono il primo sconto da giugno, a patto di aver aggiornato la DSU 2025 entro i termini. Lo sconto è comunque retroattivo e potrà essere recuperato in bollette successive, anche in un’unica soluzione. In sostanza, Due platee di beneficiari, due tempistiche diverse. Il Decreto-Legge 28 febbraio 2025, n. 19 (art. 1), prevede due modalità di accesso al bonus: Platea automatica: chi già riceve il bonus sociale (ISEE ≤ 9.530 € o fino a 20.000 € con 4 figli) riceve i 200 €/mese da aprile 2025.

👉 I pagamenti per loro partono prima.

👉 I pagamenti per loro partono prima. Nuova platea straordinaria: famiglie con ISEE tra 9.530 € e 25.000 € ricevono il bonus solo dopo che l’INPS ha acquisito la DSU aggiornata e la trasmette al Sistema Informativo Integrato (SII).

👉 Per loro i pagamenti partono da giugno 2025, perché:

👉 Per loro i pagamenti partono da giugno 2025, perché: la trasmissione INPS → SII inizia da aprile;



ARERA ha dato fino a 2 mesi di tempo per l’elaborazione tecnica e l’applicazione dello sconto.

FAQ 13. Quando arriva il bonus in bolletta per chi ha ISEE fino a 9.530 €? Per i nuclei già attivi nel bonus sociale, ARERA ha stabilito l’erogazione a partire dal 1° aprile 2025, con tre rate da 200 € inserite nelle bollette di aprile, maggio e giugno. Leggi anche Bonus bollette 2025: come avere i 200 euro extra con ISEE fino a 9.530€

FAQ 14. Quando arriva il bonus in bolletta per chi ha ISEE tra 9.530 e 25.000 €? In questo caso, l’INPS invia i dati da aprile 2025 e, a partire da giugno 2025, il SII individua i beneficiari. I fornitori devono applicare il bonus in bolletta entro tre mesi dalla ricezione, normalmente erogando da giugno a agosto

FAQ 15. Come appare in bolletta lo sconto da 200 euro? ARERA richiede ai fornitori un chiaro riferimento al “contributo straordinario energia 2025” nella bolletta. Spesso sottolineato a parte, l’importo è una tranche separata rispetto ai consumi normali

Box riassuntivo con le fonti ufficiali In questa tabella le informazioni principali in sintesi sul contributo extra stanziato nel 2025, come supporto al pagamento delle bollette per i nuclei familiari con ISEE basso.

Elemento normativo Descrizione Fonte ufficiale Decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 Istituisce il contributo straordinario da 200 € al mese per i nuclei familiari con ISEE fino a 25.000 €. Il contributo è applicato alle bollette elettriche per un importo di 200 euro euro Gazzetta Ufficiale – GU n.49 del 28-2-2025 Articolo 1, comma 1 Prevede che la misura sia attuata da ARERA, nel limite delle risorse disponibili, a valere sui fondi della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA). Testo art. 1 DL 19/2025 Articolo 1, comma 2 Stabilisce il trasferimento delle risorse al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), da destinare al finanziamento delle misure contro l’aumento dei costi energetici. Art. 1, c. 2 DL 19/2025 Delibera ARERA 113/2024/R/eel Regola i flussi economici tra GSE e CSEA, in attuazione dei decreti ministeriali n. 253/2022 e n. 287/2022. Delibere ARERA Normativa di coordinamento Viene richiamato l’art. 5-bis del DL 50/2022, che disciplina il meccanismo di rientro delle risorse da vendita gas. DL 50/2022 coordinato Attuazione operativa La gestione tecnica è affidata al Sistema Informativo Integrato (SII), con scambio dati tra INPS, ARERA, GSE e fornitori di energia elettrica.



Foto copertina: istock/Makhbubakhon Ismatova