Bonus bollette Luce e Gas: requisiti ISEE e importi 2025 diversificati

I nuclei familiari in situazioni di disagio economico possono accedere ad uno sconto automatico sulle utenze domestiche per un periodo di 12 mesi con riguardo ad una sola fornitura per tipo di servizio (elettrico, gas e idrico): si tratta del bonus bollette Luce e Gas.



L’accesso al bonus è subordinato alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), da cui risulta un ISEE al di sotto delle soglie previste dalla normativa.



Se il valore dell’ISEE è tale da consentire la fruizione del bonus e le forniture del nucleo familiare hanno i requisiti ammissibilità verificati dal SII (Sistema Informativo Integrato, contenente le informazioni relative alle forniture elettriche e gas, oltre ai dati dei clienti cui è intestato il contratto, come il codice fiscale) o dal gestore idrico, l’agevolazione è applicata per dodici mesi.



Dal momento che i valori del bonus sociale luce e gas sono determinati periodicamente da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) analizziamo in dettaglio i requisiti ISEE richiesti e gli importi delle agevolazioni per l’anno corrente.

I requisiti dei bonus bollette Luce e Gas Il bonus bollette o bonus sociale per disagio economico spetta in via automatica ai nuclei familiari con ISEE non superiore: A 9.530,00 euro per le famiglie con massimo tre figli a carico;

euro per le famiglie con massimo tre figli a carico; A 20 mila euro per le famiglie numerose con almeno quattro figli a carico. Leggi la Guida all’ISEE 2025: calcolo, richiesta e documenti necessari

E’ altresì richiesto, in caso di fornitura diretta, che: la fornitura stessa sia intestata a uno dei componenti il nucleo ISEE (se il contratto è intestato a un soggetto terzo, il bonus non spetta);

(se il contratto è intestato a un soggetto terzo, il bonus non spetta); la fornitura abbia una tariffa per uso domestico (per il servizio idrico è necessaria una tariffa per uso domestico residente);

la fornitura sia attiva o momentaneamente sospesa per morosità.

In caso di fornitura centralizzata è necessario che la fornitura condominiale di gas o acqua sia utilizzata in locali abitativi ed attiva. Per il servizio idrico il nucleo dev’essere altresì intestatario di una fornitura elettrica attiva e domestica.

Un bonus per ogni fornitura Il singolo nucleo familiare ha diritto a un bonus per disagio economico per la fornitura elettrica, ad uno per la fornitura gas e, da ultimo, ad un terzo per la fornitura idrica, a patto che siano rispettati i requisiti di ammissibilità.



Il bonus spetta nell’anno di competenza dell’ISEE, per 12 mesi.



Ogni anno, in presenza di un ISEE in corso di validità al di sotto delle soglie sopra descritte il nucleo viene inserito nel procedimento automatico.

Il bonus bolletta Luce 2025 Il valore del bonus elettrico è quantificato da ARERA. Il valore annuale è legato al numero di componenti il nucleo familiare, indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica. Lo sconto applicato direttamente in bolletta è uguale per ogni singola mensilità.

Ecco descritto in tabella il valore annuale del bonus sociale, in vigore dal 1° trimestre 2025 e sino al prossimo 31 dicembre:

Composizione del nucleo ai fini ISEE Bonus totale 2025 in euro / anno per POD Bonus giornaliero anno 2025 in euro / giorno per POD Bonus mensile 2025 in euro / 30 giorni per POD 1 – 2 componenti 167,90 0,46 13,80 3 – 4 componenti 219,00 0,60 18,00 Oltre 4 componenti 240,90 0,66 19,80

Come precisa ARERA sul proprio portale istituzionale, ai nuclei che nel 2023 hanno ottenuto il bonus bollette grazie a un ISEE compreso tra 9.530 e 15 mila euro (con meno di quattro figli tra i componenti) l’agevolazione spetta in misura ridotta pari all’80% del bonus ordinario.



Poiché il bonus viene riconosciuto per dodici mesi per i “nuclei che nel 2025 hanno ancora in corso di erogazione il bonus riconosciuto in base all’attestazione ISEE del 2023 (compresa tra 9.530 e 15.000 euro) troveranno in boletta un valore pari all’80% rispetto a quelli indicati nelle tabelle precedenti” (portale ARERA).

Il bonus bollette Gas 2025 Il valore del bonus bollette del gas è anch’esso quantificato da ARERA e varia ogni mese. In particolare la riduzione in bolletta è diversa a seconda della stagione in cui viene riconosciuto lo sconto.



Ogni “3 mesi il valore del bonus gas cambia” si legge sul portale di ARERA “ed è più alto nel periodo invernale in cui si consuma più gas, e più basso nei mesi estivi in cui il consumo è minore”.



Il valore dell’agevolazione dipende: dal numero di componenti del nucleo familiare indicati nella DSU;

dall’uso che si fa del gas (se acqua calda sanitaria e / o cottura cibi, uso riscaldamento ovvero entrambi i tipi di utilizzo);

dalla zona climatica in cui è localizzata la fornitura.

Ecco di seguito descritti in tabella i valori del bonus sociale gas in vigore nel 1° trimestre 2025 (periodo 1° gennaio 2025 – 31 marzo 2025) espressi in euro / trimestre per punto di riconsegna:

Famiglie fino a quattro componenti Zona climatica A / B C D E F Acqua calda sanitaria e / o Uso cottura 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 Riscaldamento 53,10 56,70 71,10 74,70 71,10 Acqua calda sanitaria e / o Uso cottura + riscaldamento 58,50 63,00 78,30 91,80 87,30

Famiglie con più di quattro componenti Zona climatica A / B C D E F Acqua calda sanitaria e / o Uso cottura 16,20 16,20 16,20 16,20 16,20 Riscaldamento 57,60 64,80 82,80 84,60 80,10 Acqua calda sanitaria e / o Uso cottura + riscaldamento 66,60 74,70 93,60 85,50 81,90

Al pari del bonus elettrico, ai nuclei che nel 2023 hanno ottenuto il bonus bollette grazie a un ISEE con valore compreso tra 9.530 e 15 mila euro (con meno di quattro figli tra i componenti) l’agevolazione è riconosciuta nella misura ridotta pari all’80% rispetto al bonus ordinario.



Dal momento che il bonus opera per dodici mensilità, per i nuclei che nell’anno corrente hanno ancora in corso di erogazione l’agevolazione riconosciuta in virtù dell’ISEE 2023, sarà riportato in bolletta un valore pari all’80% delle somme indicate poc’anzi in tabella. Per maggiori info: portale Arera

