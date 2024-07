Carta Dedicata a Te 2024: online tutti i dettagli per erogazione e primo acquisto con i nuovi 500 euro

Con l’approvazione del Decreto Interministeriale del 4 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24 giugno 2024, entra nel vivo la misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno tramite la “Carta Dedicata a Te”. L’INPS ha fornito precise indicazioni operative per accedere a questo beneficio, che si presenta come un aiuto concreto per l’acquisto di beni di prima necessità, carburanti o abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

Di seguito, analizzeremo in dettaglio ogni aspetto delle istruzioni operative rilasciate dall’INPS per guidare i beneficiari attraverso questo importante strumento di supporto.

La Carta dedicata a te La Carta Dedicata a Te è stata istituita per fornire un sostegno economico alle famiglie italiane in difficoltà economica, come previsto dalla Legge di Bilancio 2023 e successivamente incrementato dalla Legge di Bilancio 2024. Con un fondo destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburanti e abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, il contributo mira ad alleviare il peso delle spese quotidiane per i nuclei familiari con un ISEE non superiore a 15.000 euro.

La carta spesa torna nel 2024 La social card da utilizzare per gli acquisti alimentari (e non solo), torna anche quest’anno, con un lieve aumento di importo da spendere.

La legge di bilancio 2024 ha riconfermato il rifinanziamento della carta Dedicata a te per il 2024, ed è stato pubblicato il decreto 4 giugno 2024, messo a punto dal ministero della agricoltura di concerto con il ministero del lavoro e dell’economia, con le regole aggiornate sull’erogazione della social card versione 2024. La carta spesa 2024 erogherà nuovi 500 euro da spendere in alimenti, benzina e altri beni di prima necessità.

A chi spettano i 500 euro di carta Dedicata a te I destinatari del contributo non sono tenuti a presentare domanda per accedere al beneficio. I requisiti per essere considerati beneficiari includono: – Residenza. Tutti i componenti del nucleo familiare devono essere iscritti nell’Anagrafe della popolazione residente.

– ISEE. Il nucleo familiare deve possedere una certificazione ISEE ordinario in corso di validità con un indicatore non superiore ai 15.000 euro annui.

– Incompatibilità: Il beneficio non è destinato ai nuclei familiari che includono percettori di altre misure di sostegno economico nazionale, regionale o locale come l’Assegno di inclusione, il Reddito di cittadinanza, la Carta acquisti, NASPI, DIS-COLL, e altre forme di integrazione salariale o sostegno alla disoccupazione involontaria.

Come si individuano i beneficiari della Carta dedicata a te 2024 L’Inps, entro il 24 luglio 2024, metterà a disposizione dei Comuni, tramite un applicativo web, le liste dei beneficiari in possesso dei requisiti previsti. La selezione dei nuclei familiari avviene secondo un ordine di priorità basato su: – nuclei familiari con almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2010 e indicatore ISEE più basso.

– nuclei familiari con almeno un componente nato entro il 31 dicembre 2006 e indicatore ISEE più basso.

– nuclei familiari composti da almeno tre componenti con indicatore ISEE più basso. I Comuni avranno 20 giorni dalla pubblicazione degli elenchi per consolidare tali liste, verificando la residenza e eventuali incompatibilità con altre misure locali. L’Inps renderà definitivi gli elenchi entro dieci giorni dalla scadenza di tale periodo e li trasmetterà a Poste Italiane S.p.A. per la distribuzione delle carte.

Gestione elenchi beneficiari 2024 I Comuni avranno accesso a diverse funzioni nell’applicativo web per gestire gli elenchi dei beneficiari, tra cui: – Selezione del Beneficiario. Spostare un beneficiario nella lista dei selezionati, nei limiti delle carte disponibili.

– Esclusione del Beneficiario. Rimuovere beneficiari che non soddisfano i requisiti, rendendo disponibile la carta per altri beneficiari.

– Trasferimento del Nucleo Familiare. Verifica e modifica della residenza dei beneficiari in caso di errori nei dati di residenza.

– Modifica Indirizzo di Residenza e/o CAP. Aggiornamento degli indirizzi di residenza.

– Consolidamento delle Liste. Congelamento finale delle graduatorie dei beneficiari.

Importi della Carta dedicata a te Il contributo economico ammonta a 500 euro per nucleo familiare, erogato tramite carte elettroniche di pagamento prepagate e ricaricabili fornite da Poste Italiane S.p.A. tramite la società controllata Postepay. Le carte, assegnabili a un totale di 1.330.000 beneficiari, saranno consegnate presso gli uffici postali abilitati e rese operative con l’accredito del contributo a partire da settembre 2024.

Come utilizzare i 500 euro La Carta Dedicata a Te può essere utilizzata per un’ampia gamma di acquisti essenziali, che vanno degli alimenti al rifornimento carburante, fino al trasporto pubblico. I beni acquistabili e le modalità di utilizzo sono specificati in dettaglio negli allegati al Decreto Interministeriale e le transazioni devono essere effettuate presso esercizi commerciali e imprese convenzionati con il Maasaf.



Eccoli in dettaglio:

ALIMENTI

È importante notare che non tutti i generi alimentari sono inclusi; infatti, è esclusa qualsiasi tipologia di bevanda alcolica. Gli alimenti che rientrano nella categoria dei beni di prima necessità sono specificati nell’allegato 1 del Decreto Interministeriale. Alcuni esempi tipici includono: – Pane e prodotti da forno

– Pasta e riso

– Latte e latticini

– Frutta e verdura fresca

– Carne e pesce

– Uova

– Legumi e cereali

– Olio e altri condimenti essenziali

– Alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula) Per vedere tutti gli alimenti, per singola voce ,scarica nel form qui sotto l’allegato 1 al Decreto

CARBURANTI

Oltre ai generi alimentari, il contributo può essere utilizzato per l’acquisto di carburanti. Questo rappresenta un significativo aiuto per le famiglie che necessitano di utilizzare il proprio veicolo per lavoro, scuola o altre attività quotidiane. I carburanti acquistabili comprendono: – Benzina

– Diesel

– GPL

– Metano

TRASPORTO PUBBLICO

In alternativa all’acquisto di carburanti, il contributo può essere destinato all’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. Questo permette ai beneficiari di coprire le spese di trasporto per recarsi al lavoro, a scuola o per altre necessità quotidiane, favorendo anche un uso più sostenibile dei mezzi di trasporto. Gli abbonamenti possono includere: – Abbonamenti mensili o annuali per autobus

– Abbonamenti per tram e metro

– Abbonamenti per treni regionali

Entro quando utilizzare la carta dedicata a te 2024 La carta sarà attivata con l’accredito del contributo a partire da settembre 2024, altrimenti si decade dal beneficio.

I beneficiari devono effettuare il primo pagamento entro il 16 dicembre 2024. È inoltre fondamentale utilizzare l’intero importo del contributo entro e non oltre il 28 febbraio 2025, altrimenti le somme rimanenti non saranno più disponibili. Questo termine perentorio assicura che il sostegno sia impiegato tempestivamente per le necessità immediate delle famiglie.

