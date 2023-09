Quando si è alla ricerca di un’automobile, ci si trova di fronte a varie opzioni di acquisto. Da un lato, è possibile acquistare un’auto nuova o usata, ricorrendo ad un finanziamento per il pagamento, dall’altro, si può optare per un noleggio a lungo termine, che comporta il pagamento di un canone mensile.



La scelta tra un noleggio auto a lungo termine e un finanziamento finalizzato all’acquisto potrebbe risultare complicata, soprattutto per chi non conosce perfettamente i pro e i contro di tali soluzioni. Affinché si possa avere un quadro dettagliato è opportuno analizzare le caratteristiche dei due approcci.

Noleggio e finanziamento: cosa significano Quando si utilizza l’espressione noleggio auto lungo termine, si intende quel servizio che permette ad una persona, ad un professionista o un’azienda di noleggiare un veicolo per un periodo di tempo prolungato, tipicamente tra i 24 e i 60 mesi. Grazie alla sottoscrizione di un contratto, si possono definire l’entità del canone mensile fisso e tutti servizi inclusi validi per tutta la durata del contratto, sino al termine stabilito per la riconsegna dell’auto alla società di noleggio.



Nel momento in cui ci si affida ad un finanziamento per poter acquistare un’auto, si beneficia invece di un’opzione di pagamento che permette di acquistare il veicolo e di dilazionare il pagamento in rate mensili che vanno dai 36 ai 72 mesi; questo permette di coprire il costo dell’auto, che andrà a estinguersi al completamento della cifra pattuita. L’iter consiste nel comprare l’auto, attivare il finanziamento, pagare le rate mensili, stabilire la durata del finanziamento, le proprietà e gli interessi e in seguito definire anche i possibili rimborsi anticipati.

Noleggio lungo termine o finanziamento? Questi due approcci sono molto diversi tra loro, quale soluzione è quindi migliore? Per determinare l’opzione più idonea alle proprie esigenze, è opportuno esaminare i pro e contro di entrambe.



Affidarsi ad un servizio di noleggio a lungo termine consente di avere un’idea molto chiara sui costi; infatti, il canone mensile è fisso e include tutte le spese legate alla manutenzione, all’assistenza e alla RCA e alle coperture assicurative.



Ulteriore vantaggio è il costo dell’investimento iniziale, che in questo caso è nullo, dato che è l’azienda di noleggio ad acquistare la vettura. Tale sistema rende particolarmente flessibile il noleggio auto poiché l’utente può scegliere come modulare e personalizzare il costo del canone sulla base del veicolo scelto e dei servizi da includere nel proprio contratto.

Punto di forza di un noleggio a lungo termine è infatti da ricercare proprio nei servizi inclusi, ossia assicurazione, assistenza e manutenzione sia ordinaria che straordinaria, che sono sempre comprese nei costi. Chi noleggia ha meno preoccupazioni e può contare su una ridotta complessità amministrativa, dal momento che tutto ciò che riguarda la documentazione, le pratiche burocratiche, l’assicurazione, etc., viene completamente gestito dall’azienda di noleggio.

Beneficio da non sottovalutare è anche la possibilità di scegliere la vettura preferita quando si desidera, adattandola alle proprie esigenze. Si possono noleggiare auto berline oppure SUV, adatti a chi viaggia molto; il costo del servizio sarà ovviamente differente in base al tipo di vettura, ma l’utente al contempo è libero di scegliere la soluzione migliore per le proprie necessità. Il finanziamento, a differenza di un noleggio a lungo termine, significa procedere ad un acquisto e dunque possedere la vettura: infatti, al termine del contratto si diventa proprietari dell’auto.

Di contro però, un’auto con finanziamento presenta dei costi imprevisti, come la manutenzione, il bollo auto, l’assicurazione e tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie che si presenteranno durante i mesi di utilizzo e che sono completamente a carico dell’acquirente. Da non sottovalutare, infine, la svalutazione del veicolo alla quale necessariamente s’incorre trascorso un certo periodo di tempo.



A differenza del noleggio a lungo termine, il finanziamento induce gli utenti ad un investimento iniziale molto più alto, in quanto per l’acquisto è sempre richiesto un anticipo del prezzo totale del veicolo e molto spesso occorre preventivare anche una maxi-rata finale molto onerosa.