Canone Rai 2025: richiesta di esenzione entro il 30 giugno. Ecco i moduli e istruzioni

Ancora pochi giorni per richiedere di essere esonerati dal pagamento del Canone Rai 2025, almeno per il secondo semestre dell’anno. Anche nel 2025, chi non possiede un televisore o rientra in determinate categorie può chiedere l’esonero dal pagamento dell’imposta.



Ma attenzione: le scadenze sono stringenti e la procedura, seppur semplice, va seguita correttamente per evitare l’addebito automatico in bolletta.



Se questa dichiarazione viene inviata entro il 31 gennaio di ogni anno, l’esenzione sarà valida per l’interno anno solare e le 10 rate del canone non saranno addebitate nella bolletta della luce.



Le dichiarazioni inviate oltre questa data e fino al 30 giugno avranno effetto solo per il canone dovuto per il secondo semestre solare 2025 (luglio-dicembre 2025).



In questo articolo vedremo come funziona il Canone Rai 2025, chi ha diritto all’esenzione, come presentare la dichiarazione, le novità normative, e le modalità di rimborso per chi ha già pagato.

Iscriviti alla nostra newsletter gratuita per ricevere promemoria su scadenze fiscali e agevolazioni!

Unisciti anche al nostro canale Telegram per restare aggiornato in tempo reale.

Come si paga oggi il Canone Rai? Il Canone Rai è un’imposta annuale dovuta da chiunque detenga un apparecchio televisivo. Nel 2025, l’importo è fissato a 90 euro annui, ripartiti in 10 rate mensili da 9 euro ciascuna, addebitate direttamente nella bolletta dell’energia elettrica. Nonostante le discussioni sul possibile superamento dell’addebito in bolletta, anche per il 2025 il Canone viene riscosso attraverso le fatture dell’utenza residenziale. La presunzione è che chi possiede una fornitura elettrica nella propria abitazione abbia anche un televisore. Chi non ha un televisore, deve dichiararlo esplicitamente per non dover pagare.

Chi ha diritto all’esenzione dal Canone Rai 2025? Alcune categorie di cittadini non devono pagare il Canone, ne sono esonerati. Ecco chi. Chi non possiede un televisore

Il caso più ovvio è quello chi non ha tv in casa. Chi non detiene alcun apparecchio atto o adattabile alla ricezione del segnale TV, né direttamente né da parte di un componente del nucleo familiare residente nella stessa abitazione, può evitare il pagamento del Canone.

Per farlo è necessario inviare una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate. Cittadini over 75 con reddito basso

In questo caso, possono essere esonerati: i cittadini con almeno 75 anni compiuti al 31 gennaio 2025;

con reddito familiare annuo inferiore a 8.000 euro;

che non convivano con persone diverse dal coniuge o unito civilmente, titolari di reddito proprio (escluse colf, badanti, ecc.). Categorie specifiche

Altre tipologie di cittadini sono esonerate del pagamento della tassa sulla tv per il solo fatto di appartenere a categorie particolari. Ne sono un esempio i diplomatici, funzionari consolari, membri di organizzazioni internazionali; i militari stranieri della NATO di stanza in Italia; e il personale civile non residente appartenente a forze NATO.

Esenzione Canone Rai per over 75: confermata nel 2025 Il limite di reddito per l’esenzione degli ultra 75enni è confermato a 8.000 euro nel 2025. Se si presentano i requisiti: l’esenzione è permanente (non va rinnovata ogni anno);

va comunque comunicata una prima volta, allegando il documento di identità.

Scadenze 2025 per l’invio della dichiarazione di non detenzione L’invio tempestivo della dichiarazione sostitutiva è fondamentale per evitare l’addebito automatico. Ecco le due finestre principali: Entro il 31 gennaio 2025: esenzione valida per tutto l’anno solare 2025

Dal 1° febbraio al 30 giugno 2025: esenzione valida solo per il secondo semestre (luglio-dicembre) Dopo il 30 giugno 2025 non è più possibile ottenere l’esonero per l’anno in corso.

Modalità di invio del modulo di esenzione Canone La dichiarazione può essere trasmessa in tre modi: Online tramite credenziali SPID/CIE/CNS sul portale dell’Agenzia;

A mezzo raccomandata senza busta, allegando copia del documento d’identità: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino

Tramite intermediari abilitati (CAF, commercialisti).

Scarica il modulo esenzione Canone Rai 2025 Nel box qui sotto è possibile scaricare il modulo di non detenzione o dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato.

Decorrenza dell’esonero L’esenzione decorre: dal mese successivo all’invio della dichiarazione se questa viene ricevuta entro il 15 del mese; dal secondo mese successivo, se inviata dopo il 15.

Attenzione perché non è retroattiva: se la dichiarazione arriva in ritardo, l’addebito non potrà essere recuperato se non tramite richiesta di rimborso.

Canone Rai già pagato? Come chiedere il rimborso Chi ha già pagato il Canone ma aveva diritto all’esonero può richiedere il rimborso compilando un modulo apposito (modulo SR140) e inviandolo con le stesse modalità viste per l’esonero. La restituzione dei soldi spetta anche agli eredi di contribuenti deceduti che non dovevano più corrispondere il Canone. Scarica qui moduli per chiedere i rimborsi: Richiesta rimborso canone tv addebitato nelle fatture elettriche

Modello – Richiesta di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato pagato mediante addebito nelle fatture per l’energia elettrica



Richiesta rimborso canone tv per ultra settantacinquenni

Modello di rimborso canone per gli over 75



❓FAQ – Domande frequenti

Chi deve pagare il Canone Rai nel 2025?

Tutti i cittadini titolari di un’utenza elettrica ad uso domestico residenziale, salvo presentazione di esenzione.



Quando scade la domanda di esonero?

Il 31 gennaio 2025 per non pagare tutto l’anno, oppure entro il 30 giugno 2025 per evitare l’addebito nel secondo semestre.



È vero che il Canone uscirà dalla bolletta?

E’ una possibilità allo studio, ma al momento non ci sono cambiamenti effettivi: nel 2025 si paga ancora in bolletta.



Dove posso scaricare il modulo per l’esenzione?

Il modulo è disponibile sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Canone TV – Casi di esonero”, anche in lingua tedesca e slovena.



Se invio la domanda di esonero, quando smette l’addebito?

Se l’Agenzia riceve la domanda entro il 15 del mese, l’interruzione avviene dal mese successivo. Altrimenti, dal secondo mese successivo.



L’esenzione over 75 va ripresentata ogni anno?

No. Se vengono rispettati i requisiti, l’esenzione resta valida anche negli anni successivi senza bisogno di inviare di nuovo la domanda.



Posso fare domanda anche se ho solo un computer o uno smartphone?

Sì. Il Canone Rai si applica solo se si possiede un televisore o dispositivi equivalenti (decoder, TV tuner). Computer, tablet e smartphone non obbligano al pagamento, se non ricevono segnali TV.

Per ricevere altri aggiornamenti come questo, compila il form qui sotto e iscriviti alla Newsletter gratuita di LeggiOggi:

Iscriviti Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social