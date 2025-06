Cessione del quinto pensione INPS: il contratto si può rinegoziare. Come fare

Buone notizie per i pensionati con un contratto di cessione del quinto in corso. L’INPS nell’ottica di semplificare le procedure di rinegoziazione delle cessioni del quinto ha realizzato una funzione telematica che permette a banche e finanziarie convenzionate di caricare direttamente i dati relativi all’estinzione del finanziamento precedente.

L’intento dell’INPS è evitare l’invio della documentazione via posta elettronica certificata (PEC), prassi finora adottata dall’Istituto che comporta inevitabilmente una dilatazione dei tempi di definizione delle pratiche.

L’innovazione tecnologica riguarda le ipotesi di rinegoziazione esterna del contratto di cessione del quinto della pensione, in cui il debitore estingue il piano di ammortamento in corso e ne attiva uno nuovo con una realtà (banca / finanziaria) diversa dalla precedente.

La trattenuta mensile , a tutela della condizione economico-finanziaria del debitore, non può eccedere un quinto dell’importo della pensione. A differenza del prestito tradizionale con addebito in conto corrente, la cessione del quinto comporta che, alla stregua del datore di lavoro, le somme trattenute dall’INPS sul netto da pensione vengono bonificate direttamente al soggetto creditore (banca / finanziaria) con cui il pensionato ha contratto il debito.

Al pari dello stipendio la pensione può essere utilizzata per ottenere un prestito personale , rimborsabile, anziché attraverso un addebito automatico in conto corrente, a mezzo trattenute effettuate direttamente dall’INPS sul netto mensile da liquidare al pensionato.

Come ottenere la cessione del quinto?

Per ottenere un prestito con cessione del quinto della pensione è necessario innanzitutto farsi rilasciare, presentandosi personalmente in una sede territoriale INPS, la comunicazione di cedibilità della pensione. Trattasi di un documento in cui si riporta l’importo massimo della rata del prestito, da trattenere.

La comunicazione di cedibilità dev’essere consegnata alla banca / finanziaria con cui si stipula il contratto di finanziamento.

Se il creditore è una realtà convenzionata con l’INPS, la comunicazione di cedibilità è elaborata direttamente dalla società attraverso un collegamento telematico con l’Istituto e i tassi di interesse sono quelli frutto della convenzione.