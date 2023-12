Cose da sapere quando si acquista un’auto

Acquistare un’auto è sempre una decisione importante e difficile. Trattandosi di un investimento sostanzioso e a lungo termine, la scelta comporta una lunga serie di riflessioni e considerazioni e in questo articolo proviamo a offrire qualche spunto utile perché nulla venga dimenticato o lasciato al caso. Uno dei primi aspetti da tenere in considerazione riguardo le automobili è quello delle grandi opportunità di risparmio offerte dal web, in un mercato che oggi è sempre più digitale.



Un punto di riferimento del settore dei ricambi è Ovoko, con la sua crescente popolarità costruita sulla qualità del servizio e la ricchezza del catalogo, di cui i ricambi Mercedes Benz sono solamente una parte. Nelle prossime righe, comunque, proponiamo qualche altro suggerimento per l’acquisto di un’auto.



Prima di tutto: il budget Il primo passo per procedere all’acquisto di un’automobile è capire il budget da investire. Per esempio, una piccola auto sportiva può rappresentare una spesa inferiore, ma rimane una scelta perfetta per una persona single o, magari, una coppia che non intende avere figli. Un SUV di grandi dimensioni, al contrario, è più adatto alle famiglie numerose e a persone con una certa stabilità economica, anche per il maggior consumo di carburante e le assicurazioni mediamente un po’ più costose. In altre parole, per quanto l’automobile possa essere anche uno “sfizio” e una passione, la tipologia da scegliere e il budget da investire dipendono in larga parte dall’uso che si prevede di fare.



La scelta del tipo di veicolo da acquistare A proposito della tipologia di automobile, notiamo come oggi la maggior parte delle persone tenda a scegliere i crossover, ovvero veicoli alti basati sulle piattaforme delle berline, ma con un’area posteriore aperta come le station wagon e i SUV. I crossover riescono a unire alcune caratteristiche di guida tipiche di un’auto tradizionale con alcune peculiarità dei SUV e dei fuoristrada. Tuttavia, chi non ha reale bisogno di una posizione di guida rialzata e viaggia raramente in condizioni ostili potrebbe optare per un’auto tradizionale: berline, coupé, decappottabili e station wagon tendono a essere più leggere e ad avere un baricentro più basso, incrementando reattività e maneggevolezza e risultando più pratiche per la guida urbana.



La scelta di un veicolo adatto per i lunghi viaggi su superfici ostiche Gli automobilisti che sono spesso costretti a rimorchiare o ad affrontare superfici sterrate e condizioni meteorologiche ostili, invece, potrebbero scegliere un SUV o un pick-up, generalmente costruiti a partire dai telai dei camion. Questa tipologia di automobile, di solito, tende a consumare di più delle auto tradizionali, ma c’è da considerare anche la sempre più rapida espansione del mercato dell’elettrico, con molti modelli già presenti sul mercato e popolarissimi che vedranno nascere il proprio “gemello” in versione full electric. Chi non va spesso fuori strada ma ha spesso necessità di trasportare persone o cose, invece, può valutare un minivan: ideale per famiglie numerose e con una gamma di opzioni anche per la trazione, questo tipo di veicolo può ospitare fino a otto persone e garantire lo stesso comfort di un’automobile.



Valutare bene anche l’alimentazione della automobile scelta La strada del mercato dell’automobile è ormai tracciata: la transizione verso l’elettrico accelera ed è necessaria per affrontare al meglio la crisi climatica che interessa tutto il mondo. Quando si deve acquistare un nuovo veicolo, è bene tenere a mente che la maggioranza delle automobili che circolano quotidianamente sulle nostre strade ha ancora un’alimentazione tradizionale a carburante, ma le cose sono destinate a cambiare.



Le auto elettriche, ancora oggi, hanno un costo maggiore rispetto a quelle che sfruttano il carburante, ma gli incentivi e l’aumento della produzione potrebbe spingere i prezzi verso il basso in un futuro non troppo prossimo. In alcune aree del mondo, inoltre, un problema può essere rappresentato dalla scarsa capillarità delle cosiddette “colonnine di ricarica”, ma anche questo problema verrà superato molto presto.



Auto nuova o usata? L’altro grande dilemma che riguarda chiunque stia valutando l’acquisto di un’automobile è proprio questo: acquistare un modello nuovo o affidarsi a una buona occasione usata? Per molti anni, il veicolo usato con un basso chilometraggio ha rappresentato la scelta migliore per tanti automobilisti, ma i recenti progressi dovuti allo sviluppo di tecnologie sempre più sofisticate rende oggi la scelta molto più difficile. Acquistare un’auto nuova significa anche poter usufruire dei più moderni sistemi di infotainment e assistenza alla guida, ma anche di una garanzia di fabbrica completa. La pandemia da Covid-19, inoltre, ha impattato notevolmente i prezzi, attenuando la svalutazione di quelli usati e quindi producendo un aumento dei costi che rende, in condizioni simili, preferibile l’opzione di un’auto nuova. In questo contesto, una buona idea è cercare a lungo e considerare anche approfondite ricerche su internet, perché sono sempre di più le concessionarie online.