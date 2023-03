Quali sono i paesi in cui le auto elettriche hanno più successo?

Oslo, la capitale della Norvegia, è la città più costosa al mondo per bere una birra. I norvegesi pagano circa 10,00 € per una pinta, secondo un rapporto di Deutsche Bank.



Se a questo si aggiunge che una cena per due persone costa, in media, 65,00 €, si capisce come la Norvegia abbia il sesto Prodotto Interno Lordo (PIL) pro capite al mondo (67830,00 €), secondo i dati dell’International Monetary Finanziare.



Al contrario, quello che sicuramente vi sorprenderà è quanto sia economico acquistare un veicolo elettrico nel paese scandinavo, almeno, rispetto al costo delle auto alimentate a combustibili fossili, che subiscono una forte tassazione dal momento in cui vengono importate. Inoltre il prezzo della manutenzione del motore – qui una spiegazione riguardo la spia dell’olio – è incredibilmente inferiore rispetto alle auto benzina/diesel.



Nonostante sia un paese produttore di petrolio (40% del PIL), il governo norvegese è consapevole che l’energia pulita è il futuro. La Norvegia ha l’ambizioso obiettivo di porre fine alla vendita di auto diesel e benzina entro il 2025.



Gli incentivi offerti dal governo norvegese per l’acquisto di auto elettriche sono la ragione principale per il boom di vendite di auto elettriche. Esse, oltre ad essere esenti dal pagamento delle tasse sulla vendita delle auto, non pagano tasse di circolazione o pedaggi, e possono viaggiare a bordo dei traghetti che attraversano i fiordi del Paese in maniera gratuita.



Allo stesso modo, sono esentati dal pagamento del parcheggio e possono utilizzare la corsia degli autobus per evitare il traffico.



Nella lista dei Paesi che scommettono sull’elettrico nel settore automotive, seguono nella classifica delle quote di mercato: Islanda (9,1%), Svezia (4,2%), Svizzera (2,3%), Belgio (2,1%), Finlandia ( 1,9%), Austria (1,7%), Regno Unito (1,7%), Francia (1,6%) e Paesi Bassi (1,6%).

I Paesi europei sono in testa alle classifiche di vendita Sebbene la cifra delle vendite di veicoli elettrici in Cina e negli Stati Uniti sia considerevole, la quota di mercato è ancora bassa.



Mentre in Cina queste auto rappresentano circa il 3% di quelle che circolano sulle strade del Paese, negli Stati Uniti sfiorano non superano il 2%.



In Europa ci sono diversi paesi, oltre alla Norvegia, che superano questa proporzione. Il secondo della lista è l’Islanda.



Su quest’isola di 330.000 abitanti, nel 2022 sono stati venduti 1.700 veicoli elettrici. E sembra che la cifra sarà molto più alta nel 2023. Secondo l’Osservatorio europeo sui combustibili alternativi (EAFO), nell’aprile di quest’anno le vendite sono aumentate del 239% rispetto allo stesso mese del 2021.

Le auto elettriche sono estremamente popolari nei paesi scandinavi Dietro l’Islanda (quota di mercato del 9,13%) ci sono altri tre paesi europei: Svezia (4,21%), Svizzera (2,29%) e Belgio (2,08%).



Ma l’impegno europeo per l’auto elettrica non si sostiene senza sovvenzioni statali. Il chiaro esempio di questa realtà è la Danimarca, dove le vendite di veicoli di questo tipo sono diminuite del 60,5% durante il primo trimestre del 2022. La colpa di questo calo, che ha lasciato la Danimarca fuori dalla classifica dei 20 paesi (0,17% del totale della flotta), non ha avuto nulla a che fare con le politiche ambientaliste ed è stata, come quasi sempre avviene, dettata da una pura ragione economica.



Per anni la vendita di auto alimentate a combustibili fossili è stata tassata con una tassa di importazione del 180%. Nel 2016 invece il governo ha deciso di ritirare quella tassa e, constatando che acquistare un’auto tradizionale era significativamente più economico rispetto all’acquisto di un’elettrica, gli automobilisti in Danimarca hanno ricominciato a optare per l’alternativa meno ecologica.



Nel resto dei Paesi di questa lista, invece, i veicoli elettrici continuano a godere di sovvenzioni statali. Gli analisti prevedono che i costi della tecnologia pulita diminuiranno – costi di produzione delle batterie inferiori del 20% rispetto a 5 anni fa – le infrastrutture dei punti di ricarica miglioreranno e il costo operativo dei veicoli elettrici continuerà a diminuire.