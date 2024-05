TFA Sostegno prova scritta: esempi di tracce, cosa studiare e come prepararsi

TFA Sostegno prova scritta, al via il IX ciclo: nell’attesa della fine delle preselettive e della pubblicazione delle date della prova scritta, ecco un approfondimento su cosa studiare e come prepararsi al meglio alla seconda fase della selezione. Alcuni Atenei infatti, in ragione del numero di domande pervenute, hanno deciso di non effettuare la preselezione e di passare direttamente alla prova scritta.

Il 29 marzo 2024 è stato pubblicato il Decreto ministeriale del TFA Sostegno IX ciclo. Dunque, è stato finalmente autorizzato l’avvio, per l’anno accademico 2024/2025, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado. Nel decreto si legge che date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, per i giorni 7, 8, 9 e 10 maggio 2024.

Nei prossimi paragrafi approfondiamo le modalità di svolgimento e forniremo alcuni esempi della prova scritta e una traccia svolta da scaricare.

TFA Sostegno prova scritta: procedura di selezione Le prove di accesso ai corsi, organizzati dai vari atenei, sono tre, articolate come di seguito: una prova preselettiva : consisterà in un test con 60 quesiti a risposta multipla sulle conoscenze didattiche, psicopedagogiche e giuridiche relative al profilo dell’insegnante di sostegno e le necessarie abilità linguistiche;

TFA Sostegno prova scritta, in cosa consiste La prova scritta del TFA Sostegno, prevede la risoluzione da parte dei candidati di una serie di quesiti a risposta aperta, volti a verificare le capacità di comprensione e di argomentazione. Come per la preselezione, anche per lo scritto saranno gli Atenei a scegliere le domande basandosi sullo stesso programma e stabilendone in autonomia durata e modalità. Gli argomenti previsti dal programma d’esame (D.M. del 30 settembre 2011) della fase selettiva scritta riguardano le seguenti competenze: competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;

competenze su empatia e intelligenza emotiva, riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d’animo e sentimenti nell’alunno; aiuto all’alunno per un’espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;

competenze su creatività e pensiero divergente, riferite cioè al saper generare strategie innovative ed originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;

competenze organizzative in riferimento all’organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l’autonomia scolastica: il Piano dell’Offerta Formativa, l’autonomia didattica, l’autonomia organizzativa, l’autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie.

TFA Sostegno prova scritta: traccia svolta da scaricare

Nel box sottostante è possibile scaricare gratuitamente una traccia svolta, tratta dal volume TFA Sostegno Tracce svolte – Prova scritta per le scuole di ogni ordine e grado che riguarda il Piano Educativo Individualizzato, traccia proposta dall’Università di Messina durante lo scorso ciclo di TFA Sostegno per la scuola primaria.

TFA Sostegno prova scritta: come prepararsi

Il volume TFA Sostegno Manuale completo – Per tutte le prove di accesso nella scuola secondaria di primo e secondo grado prepara al superamento di tutte le prove di accesso ai corsi universitari di specializzazione (TFA Sostegno) finalizzati all’abilitazione per diventare insegnanti di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Questa edizione offre un ampio approfondimento degli argomenti del programma d’esame ed è aggiornata al Decreto ministeriale n. 153 del 1° agosto 2023 sulle nuove misure di sostegno e dei nuovi modelli di PEI. >> Link Amazon

Infine, il testo TFA Sostegno Tracce svolte – Prova scritta per le scuole di ogni ordine e grado offre un’ampia trattazione degli argomenti previsti dal programma d’esame (D.M. del 30 settembre 2011), e sviluppa un consistente numero di tracce che sono state oggetto delle precedenti prove concorsuali. >> Link Amazon

