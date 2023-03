L’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria è previsto dalla legge n. 234/2021. Dal prossimo anno scolastico l’educazione motoria verrà introdotta anche dalla quarta primaria, per quest’anno l’insegnamento è limitato alle classi quinte. Il concorso per insegnanti di educazione motoria è atteso entro il 2023.



Concorso educazione motoria: il percorso fino al 2023 La selezione riguardante il Concorso docenti educazione motoria era stata annunciata nel 2021 con la Legge di Bilancio 2022, che proponeva di introdurre l’insegnamento curricolare dell’educazione motoria nelle classi quarte e quinte delle scuole primarie. Il progetto, come sottolineato dal Ministro Bianchi “rientra nel percorso di costruzione di una nuova scuola che stiamo realizzando con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con le misure adottate in questi mesi, comprese quelle dell’ultima legge di bilancio”. Il bando di concorso era atteso entro la primavera del 2022. Per questo motivo, per l’anno scolastico in corso si è andati avanti con le supplenze attribuite ai docenti delle classi di concorso A048 e A049. Per comprendere meglio tutte le novità e i passaggi per diventare docente di educazione motoria nella scuola primaria, abbiamo intervistato la professoressa Jessica Rivi, insegnante di scienze motorie alla scuola secondaria di primo grado nonché autrice del Manuale completo per tutte le prove riguardanti il Concorso di educazione motoria 2023.

Concorso educazione motoria: come si accede ai posti Ai posti messi a disposizione per i futuri docenti si accede tramite concorso. Approvato in Legge di Bilancio 2022 per “promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l’assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l’educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo”.

Concorso educazione motoria: quando arrivano i bandi e quanti sono i posti Questo purtroppo non si sa, il bando era atteso per questa primavera, ma i vari concorsi già in atto hanno ritardato l’uscita della prova concorsuale. Si ipotizza che prima dell’avvio del nuovo a.s. 2023-2024 uscirà il bando e si terrà il concorso per coprire i posti messi a disposizione.

Concorso educazione motoria: i requisiti e i CFU E’ necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli laurea magistrale LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative»

laurea magistrale classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport

laurea magistrale nella classe di concorso LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie

titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233: laurea 53/S Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie; 75/S Scienze e tecnica dello sport; 76/S Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative Necessari i 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche di cui al DM 616/2017.

Concorso educazione motoria: la procedura di selezione Il concorso verte su una prova scritta, una orale e la valutazione dei titoli. Quindi saranno valutati anche gli anni di servizio maturati sulla classe specifica EEMM.

Concorso educazione motoria: la prova scritta e le materie da studiare E’ prevista una prova scritta computer base composta da cinquanta quesiti: quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato;

cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento La durata della prova è pari a 100 minuti. La commissione assegna alla prova scritta un punteggio massimo di 100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono il punteggio complessivo di almeno 70 punti Superata la prova scritta si procede con la prova orale. Come prepararsi alla prova concorsuale? Per prepararsi consiglio di studiare bene tutti i punti dell’allegato A (programma d’esame dell’attuale concorso ordinario e straordinario per le classi 049-048). Potrete trovare una sintesi molto chiara e ben strutturata nel libro edito da Maggioli “Educazione motoria alla primaria”. Acquistando il testo sarà possibile anche accedere ai quiz e iniziare ad esercitarsi sulle prove di esame.

Concorso educazione motoria: la banca dati dei quesiti della prova scritta Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. Si possono utilizzare per allenarsi i test dei simulatori della Casa Editrice Maggioli I quesiti sono predisposti a livello nazionale dal Ministero che, a tal fine, si avvale di una Commissione Nazionale.

Concorso educazione motoria: la prova orale La prova orale valuta la padronanza della disciplina, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti. La prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese .Ha una durata massima complessiva di 30 minuti. La commissione assegna alla prova orale un punteggio massimo complessivo di 100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono il punteggio complessivo di almeno 70 punti.