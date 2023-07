Concorso educazione motoria 2023, come prepararsi alla prova orale: esempio di lezione simulata

Dopo la firma del DPCM che autorizza 1740 assunzioni col prossimo concorso educazione motoria 2023, di cui abbiamo parlato in questo articolo, in attesa della pubblicazione del bando approfondiremo nei prossimi paragrafi come funzionerà la prova orale della selezione, con un esempio pratico di lezione simulata.



Il Decreto Ministeriale n. 80 del 30 marzo 2022 recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami abilitante per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria di cui all’articolo 1) commi 329 e seguenti della legge 30 dicembre 2021 n. 234” illustra, tra tutte le regole del concorso, anche le modalità di svolgimento della selezione, che si divide in:

una prova scritta,

una prova orale,

valutazione dei titoli.

Nei prossimi paragrafi vedremo come funzionerà la prova orale del concorso educazione motoria 2023, con esempi di lezione simulata e con il manuale per prepararsi al meglio al concorso.

Concorso educazione motoria 2023: come funziona la prova orale La prova orale del concorso educazione motoria 2023, si legge nel Decreto che disciplina le selezioni per l’insegnamento dell’educazione motoria “valuta la padronanza della disciplina, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.” La prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2.



Ha una durata massima complessiva di 30 minuti. La commissione assegna alla prova orale un punteggio massimo complessivo di 100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono il punteggio complessivo di almeno 70 punti.

Concorso educazione motoria 2023, prova orale: esempio lezione simulata Come detto in precedenza la prova orale del concorso educazione motoria 2023 riguarda, tra le altre cose, anche la valutazione della capacità di progettazione didattica. Questa deve essere basata su Unità di Apprendimento che mettano al centro dell’interesse lo studente attraverso laboratori, progetti, ricerche e metodologie attive. Nella progettazione occorre tenere in considerazione quattro fasi: l’analisi dei bisogni formativi;

i traguardi formativi verso cui è finalizzato il progetto didattico, ossia i risultati attesi;

quali soluzioni didattiche perseguire per insegnare e apprendere i contenuti individuati;

la valutazione e la verifica del raggiungimento dei traguardi formativi e dell’efficacia complessiva dell’azione didattica. Vediamo adesso un piccolo esempio di lezione simulata per la scuola primaria, chiamata “labirinti in palestra” tratto dal volume di Jessica Rivi:



“Concorso Scuola Educazione Fisica – Lezioni simulate per la prova orale” edito da Maggioli, per la preparazione al concorso educazione motoria 2023.

L’orientamento spaziale è una capacità motoria che consiste nel determinare e cambiare la posizione del proprio corpo, o parti di esso, nello spazio in rapporto anche ad altri elementi presenti. La dimensione spaziale è un mediatore culturale che aiuta il bambino a sviluppare il pensiero, a strutturare il linguaggio e a sviluppare il senso di orientamento. “Sapersi orientare” significa situarsi e sapersi muovere consapevolmente.

L’intelligenza spaziale è una delle sette intelligenze individuate da Howard Gardner e consiste nella capacità di conoscere la dimensione concreta di oggetti e la loro posizione. Una componente essenziale di questa intelligenza è l’orientamento, ovvero la capacità di controllare il complesso mondo degli oggetti, di elaborare rappresentazioni mentali e di creare un ordine. La formazione di una mappa mentale nelle sequenze di orientamento è fondamentale per consolidare questa capacità motoria. Fra i prerequisiti per effettuare delle attività di orientamento spaziale ci sono sicuramente i concetti topologici (“avanti”, “dietro”, “di fianco”, “destra”, “sinistra”): essi permettono la comprensione delle relazioni che intercorrono tra l’uomo e l’ambiente vissuto.

Questa attività descritta sui labirinti si può perciò espandere, intrecciando relazioni con Geografia, chiedendo ad esempio agli alunni di rappresentare il percorso eseguito da casa a scuola: si potrebbe far creare una mappa del tragitto che l’alunno deve percorrere per arrivare a scuola, aiutandosi con l’identificazione di punti di riferimento; la creazione di questa mappa mentale avverrebbe attraverso l’esperienza diretta. Per tradurre questa capacità spaziale in termini pratici in palestra possiamo utilizzare i percorsi, strumenti importanti per le attività motorie, in quanto presentano caratteristiche di grande flessibilità applicativa, grande adattabilità agli obiettivi perseguiti e quindi grande polivalenza. Attraverso l’utilizzo di diversi schemi motori, i percorsi permettono all’allievo di superare piccole e grandi difficoltà con la maggiore destrezza possibile, puntando così al raggiungimento del miglior risultato con il minimo sforzo. L’uso degli attrezzi, che molto spesso si standardizza su forme molto monotone, diviene variato, interessante e stimolante se applicato alla realizzazione strettamente individualizzata, a elevato gradiente ludico (può svilupparsi anche in forma di gara) e in piena libertà di esecuzione.

In questa UdA, che è un’attività di pre-orienteering, verranno utilizzate delle piante che riproducono dei percorsi chiusi, che chiameremo “labirinti”, cioè reticoli creati con delimitatori o cerchi, che stimoleranno anche la capacità di problem solving dell’alunno. Questi labirinti, di misura 3 metri per 3 metri o 4 metri per 4 metri, vengono creati posizionando 3 o 4 delimitatori per lato. Gli alunni inizieranno orientandosi dapprima in percorsi aperti e lineari, rappresentati su pianta. Successivamente si procederà a presentare alla classe il labirinto 3×3 e poi quello 4×4. Si passerà poi a strutture più complesse, a seconda del grado di orientamento della classe e degli alunni.

L’attività è pensata per essere svolta anche all’aperto o in uno spazio interno alla scuola, come l’atrio. I giochi e le attività complementari organizzati prima e dopo l’attività centrale all’interno della lezione sono tutti giochi di movimento finalizzati allo sviluppo della capacità di orientamento.

Concorso educazione motoria 2023: come prepararsi alla prova orale Il volume “Concorso Scuola Educazione Fisica – Lezioni simulate per la prova orale” è un ottimo strumento per coloro che si stanno preparando per i concorsi per la scuola primaria e secondaria di ogni grado, in particolare per affrontare la prova orale, dove viene richiesta la simulazione di una lezione.



Il manuale contiene nella parte iniziale cinque capitoli generali di didattica: la progettazione didattica, i modelli didattici, il curricolo, la valutazione e le tecnologie specifiche per l’educazione fisica. Nella seconda parte del testo sono presenti diverse progettazioni didattiche come esempi di simulazioni di lezioni.



Ogni UdA è composta da 4-5 lezioni, da due ore ciascuna, in cui sono presenti tutte le attività inerenti a quel particolare tema e percorso.

