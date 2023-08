Concorso educazione motoria 2023, prova scritta: come prepararsi e simulazione da scaricare

Con la pubblicazione del bando del Concorso educazione motoria 2023 per il reclutamento di 1740 insegnanti di scuola primaria e l’apertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione, è giusto cominciare a pensare anche a come saranno le prove della selezione e a come cominciare a prepararsi.

Il concorso si svolgerà attraverso una prova scritta e una prova orale, saranno inoltre valutati i titoli come per esempio i titoli di studio e di servizio. In questo articolo abbiamo parlato di come prepararsi alla prova orale con degli esempi di lezione simulata, mentre nei prossimi paragrafi ci concentreremo sulla prova scritta, dal funzionamento della stessa alle materie da studiare, e forniremo una simulazione d’esame da scaricare gratuitamente per cominciare a esercitarsi.

Concorso educazione motoria 2023: come si svolgerà la selezione Come anticipato, la selezione sarà articolata nelle seguenti fasi: una prova scritta,

una prova orale,

valutazione dei titoli. La tabella con tutti i titoli valutabili è contenuta all’interno dell’Allegato B del Decreto contenente le regole del concorso.

Concorso educazione motoria 2023: prova scritta La prova scritta sarà computer based e sarà composta da cinquanta quesiti di cui: 40 quesiti a risposta multipla volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato;

a risposta multipla volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato; 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue; 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento. La prova ha una durata massima di 100 minuti e si svolgerà nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio. Ogni quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta. I criteri epr l’assegnazione del punteggio sono i seguenti: 2 punti per ogni risposta esatta;

o punti per ogni risposta errata o mancante. Questo vuol dire che il punteggio massimo attribuibile alla prova scritta sarà di 100 punti, mentre la prova sarà superata se si faranno almeno 70 punti. Solo chi supera la prova scritta potrà accedere alla prova orale. L’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato e non sarà pubblicata la banca dati delle domande.

Concorso educazione motoria 2023: materie prova scritta Il programma d’esame è contenuto all’interno dell’Allegato A del Decreto ministeriale, ed è diviso in due parti: la prima parte del programma è una parte generale . I candidati devono dimostrare il possesso di determinati requisiti culturali e professionali come per esempio: dominio dei contenuti della disciplina di insegnamento e dei loro fondamenti epistemologici, come individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, al fine di realizzare un’efficace mediazione metodologico-didattica, una solida progettazione curricolare e interdisciplinare e di adottare opportuni strumenti di osservazione, verifica e valutazione degli alunni, nonché idonee strategie per il miglioramento continuo dei percorsi messi in atto; conoscenza dei fondamenti della psicologia dello sviluppo, della psicologia dell’apprendimento scolastico e della psicologia dell’educazione; conoscenze pedagogico-didattiche e competenze sociali finalizzate all’attivazione di una positiva relazione educativa, in stretto coordinamento con gli altri docenti che operano nella classe, nella sezione, nel plesso scolastico e con l’intera comunità professionale della scuola, anche realizzando esperienze di continuità orizzontale e verticale;

Concorso educazione motoria 2023: simulazione quiz prova scritta Nel box sottostante sarà possibile scaricare gratuitamente una simulazione completa di prova scritta, con 50 quesiti sulle materie d’esame con inglese e informatica, per potersi esercitare alla prova d’esame. Le ultime due pagine contengono le risposte ai quesiti della simulazione, così da poter verificare il punteggio ottenuto.

Concorso educazione motoria 2023: come prepararsi alla prova scritta Per la preparazione si consiglia il volume “Concorso Scuola primaria Educazione motoria – Manuale completo per tutte le prove” che contiene, oltre a tutte le nozioni teoriche necessarie per affrontare le prove, anche una selezione di quiz a risposta multipla, simulatore di quiz online, immagini anatomiche a colori e una selezione di mappe concettuali utili per memorizzare i concetti più importanti.

