Concorso Scuola 2024, modifiche ai nuovi bandi PNRR: le novità

Arrivano importanti novità per il Concorso Scuola 2024. Durante un’informativa del Ministero dell’Istruzione e del Merito alle organizzazioni sindacali sono state rese note le modifiche che saranno apportate ai Decreti Ministeriali 205 e 206 del 26 ottobre 2023, ovvero i regolamenti dei concorsi PNRR della scuola secondaria e dell’infanzia e primaria.

In particolare, queste saranno le modifiche per i prossimi concorsi:

I termini per la presentazione della domanda sono ridotti da 30 a 20 giorni ;

; L’ Allegato A al DM 205/2023 viene integrato con i programmi per le classi di concorso AK24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (ebraico) e AM24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (neogreco).

al DM 205/2023 viene integrato con i programmi per le classi di concorso Sarà ammesso alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100.

Nessuna novità invece per quanto riguarda la pubblicazione dei bandi, prevista nelle prossime settimane. Il Ministro Valditara, rispondendo in un video ai sindacati che chiedono uno stop a nuovi concorsi per le regioni e gli insegnamenti in cui sono presenti idonei da altre procedure, ha ribadito che l’Italia si è impegnata nei confronti dell’Europa ad assumere 70mila docenti attraverso concorsi PNRR e non tramite altre procedure, e in caso di uno stop ai nuovi concorsi si perderebbero i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Vediamo nei prossimi paragrafi cosa sapere sul prossimo Concorso Scuola 2024 in attesa della pubblicazione dei bandi.

Concorso Scuola 2024: bandi per 19mila posti Dopo le immissioni in ruolo previste per l’Anno Scolastico 2024/2024 i posti disponibili ammontano a circa 19mila, di cui 5.785 su posto di sostegno (secondo quanto anticipato dal Ministro Valditara in una recente intervista su Avvenire). Non sono però note le distribuzioni per regione o per grado di scuola. Occorrerà attendere ulteriori informazioni e la pubblicazione dei bandi. Non si esclude, come avvenuto per i precedenti concorsi PNRR, un aumento dei posti tramite successive integrazioni.

Concorso Scuola 2024: requisiti di partecipazione Per accedere al nuovo Concorso Scuola 2024, è necessario possedere specifici requisiti a seconda dell’ordine scolastico per cui si concorre: Scuola Primaria :

: Laurea in Scienze della Formazione Primaria, oppure



Diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.

Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado :

: Laurea magistrale o titolo equivalente coerente con la classe di concorso, e



Abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso.

Posti di Sostegno (per entrambi gli ordini scolastici):

(per entrambi gli ordini scolastici): Specializzazione per il sostegno, in aggiunta ai titoli sopra indicati. Per la scuola secondaria, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, la partecipazione al concorso per i posti comuni è consentita a coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, o in alternativa: che abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. che abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento;

previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento; che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA con il nuovo ordinamento. Per i posti di ITP sarà possibile fino al 31 dicembre 2024 partecipare con il diploma. Per i titoli conseguiti all’estero, è richiesto il riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. Chi ha già presentato domanda di riconoscimento può partecipare con riserva.

Concorso scuola 2024: domanda La presentazione della domanda per il concorso scuola 2024 avverrà esclusivamente tramite il Portale Unico del Reclutamento. Ecco cosa occorre sapere: Accesso : tramite SPID o CIE, necessario per autenticarsi.

: tramite SPID o CIE, necessario per autenticarsi. Scadenza : le domande possono essere presentate entro 20 giorni dall’apertura. Le date ufficiali saranno comunicate con la pubblicazione del bando.

: le domande possono essere presentate entro 20 giorni dall’apertura. Le date ufficiali saranno comunicate con la pubblicazione del bando. Contributo di Segreteria: è previsto un pagamento di 10 euro da effettuarsi tramite il sistema Pago In Rete.

Concorso Scuola 2024: prove Il concorso scuola 2024 si comporrà di una prova scritta e una prova orale, entrambe progettate per valutare le competenze dei candidati. Prova Scritta :

: Durata : 100 minuti.

: 100 minuti.

Struttura : 50 quesiti a risposta multipla suddivisi in:

: 50 quesiti a risposta multipla suddivisi in:

Divieti : è vietato l’uso di appunti, libri, dispositivi elettronici e calcolatrici. I candidati non possono comunicare tra loro durante la prova.

: è vietato l’uso di appunti, libri, dispositivi elettronici e calcolatrici. I candidati non possono comunicare tra loro durante la prova. Prova Orale :

: Durata : massimo 30 minuti.

: massimo 30 minuti.

Contenuto : verifica delle conoscenze specifiche e una lezione simulata per valutare le capacità didattiche.

: verifica delle conoscenze specifiche e una lezione simulata per valutare le capacità didattiche.

Valutazione: include anche la conoscenza della lingua inglese, che sarà testata sia durante la prova scritta che quella orale. Il superamento della prova scritta è necessario per accedere alla prova orale, durante la quale i candidati affronteranno domande specifiche e una simulazione didattica per dimostrare le loro abilità nell’uso delle tecnologie multimediali. Con le modifiche introdotte per il prossimo concorso, non tutti i candidati che superano la prova scritta potrebbero accedere alla prova orale: potrà infatti accedere all’orale un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100.

Concorso Scuola 2024: come prepararsi

Il volume Concorso Scuola 2024/2025 – Prova Scritta Manuale completo fornisce ai candidati una preparazione completa sull’ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico. Il testo, aggiornato al PNRR scuola, alle nuove Linee guida sull’orientamento scolastico 2023 e alla Riforma del sostegno (Decreto interministeriale 153/2023), illustra in maniera chiara e completa tutti gli argomenti richiesti per le prove. >> Link Amazon

Il testo Concorso Scuola 2024 – Come superare la prova orale per tutte le classi di concorso e il Sostegno fornisce una guida completa per la preparazione alla prova orale del Concorso per docenti della Scuola Secondaria, includendo strumenti di progettazione didattica e competenze psicopedagogiche. Offre modelli di lezioni e simulazioni realistiche basate su tracce ufficiali del concorso precedente, adattabili alle esigenze dei candidati. Inoltre, include riferimenti teorici su neuroscienze e principi psicopedagogici, permettendo di personalizzare la propria presentazione secondo il proprio stile e classe di concorso. >> Link Amazon

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso: