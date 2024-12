Concorso Docenti PNRR 2, chi può partecipare? Tutti i requisiti

Con il Concorso Docenti PNRR 2 arriva la seconda selezione della fase transitoria per il reclutamento di docenti nelle scuole di ogni ordine e grado. I due bandi, uno per Infanzia e Primaria e uno per la scuola Secondaria di I e II grado, serviranno a coprire in totale 19.032 posti.

Chi può partecipare alla selezione? Vediamo nei prossimi paragrafi tutte i titoli con cui è possibile accedere al Concorso Docenti PNRR 2, tutti i requisiti per i posti ordinari, di sostegno e per gli ITP, ricordando che anche chi ha partecipato alla precedente selezione PNRR può partecipare a questo concorso.

Concorso Docenti PNRR 2, chi può partecipare: requisiti Infanzia e Primaria Possono partecipare ai posti per Infanzia e Primaria i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Posti comuni:

Laurea in Scienze della Formazione Primaria (o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia).

(o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia). Diploma Magistrale o Diploma Sperimentale a indirizzo linguistico , conseguiti presso gli istituti magistrali entro l’anno scolastico 2001/2002 , che abbiano valore abilitante.

, conseguiti presso gli istituti magistrali entro l’anno scolastico , che abbiano valore abilitante. Per i posti comuni della scuola primaria : Diploma quadriennale o quinquennale sperimentale (iniziati entro l’a.s. 1997/1998).

: Diploma quadriennale o quinquennale sperimentale (iniziati entro l’a.s. 1997/1998).

Per i posti comuni della scuola dell’infanzia : Diploma triennale o quinquennale sperimentale (iniziati entro l’a.s. 1997/1998).

: Diploma triennale o quinquennale sperimentale (iniziati entro l’a.s. 1997/1998). Posti di sostegno (Infanzia e Primaria) :

: Uno dei titoli sopra elencati congiuntamente a un titolo di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità, conseguito ai sensi della normativa vigente o riconosciuto in Italia.

Concorso Docenti PNRR 2, chi può partecipare: requisiti Secondaria I titoli di accesso indicati all’interno del bando del Concorso Docenti PNRR 2 per la scuola secondaria includono: Posti comuni:

Laurea magistrale o magistrale a ciclo unico , o titolo AFAM di II livello, o titolo equipollente/equiparato coerente con le classi di concorso vigenti, oppure analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia.

, o titolo AFAM di II livello, o titolo equipollente/equiparato coerente con le classi di concorso vigenti, oppure analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia.

Abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia.

per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia. Posti di sostegno:

Percorso di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità, conseguito ai sensi del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia. Possono inoltre partecipare al concorso:

Candidati che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario/accademico di formazione iniziale (art. 2-bis, D.lgs. 59/2017) entro il 30 giugno 2025.

del percorso universitario/accademico di formazione iniziale (art. 2-bis, D.lgs. 59/2017) entro il 30 giugno 2025. Candidati con 3 anni di servizio svolti presso istituzioni scolastiche statali negli ultimi 5 anni, di cui almeno 1 nella specifica classe di concorso.

svolti presso istituzioni scolastiche statali negli ultimi 5 anni, di cui almeno 1 nella specifica classe di concorso. Candidati che abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

Concorso Docenti PNRR 2, chi può partecipare: requisiti ITP Il Concorso Docenti PNRR 2 sarà l’ultima selezione alla quale sarà possibile partecipare, per i posti di Insegnante Tecnico Pratico (ITP), con il diploma.

Concorso Docenti PNRR 2, chi può partecipare: requisiti generali Oltre ai titoli richiesti dai bandi occorrerà essere in possesso dei seguenti requisiti generali: Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, o essere cittadini di stati terzi e trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97.

o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, o essere cittadini di stati terzi e trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97. Godimento dei diritti civili e politici , anche con riferimento al paese di cittadinanza per i non italiani​​.

, anche con riferimento al paese di cittadinanza per i non italiani​​. Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni previste per il ruolo​.

allo svolgimento delle funzioni previste per il ruolo​. Assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti che impediscano l’accesso all’impiego pubblico, in conformità alle normative vigenti​.

che impediscano l’accesso all’impiego pubblico, in conformità alle normative vigenti​. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati da un altro impiego statale​.

Concorso Docenti PNRR 2, chi può partecipare: titoli esteri Per tutte le tipologie di posto a concorso (Infanzia, Primaria, Secondaria e ITP), è ammessa la partecipazione con riserva se il titolo di accesso è stato conseguito all’estero, a condizione che sia stata presentata domanda di riconoscimento entro la scadenza del bando.

Concorso Docenti PNRR 2: nuove classi di concorso Il Decreto Ministeriale n. 255 del 22 dicembre 2023 ha aggiornato, modificandola, la tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado. L’Allegato 1-bis al bando del Concorso per la scuola Secondaria contiene le nuove classi di concorso che vanno a sostituire le precedenti, ed è scaricabile cliccando qui.

Concorso Docenti PNRR 2: come prepararsi

