Concorso Agenzia Dogane 2025, bando per 415 assistenti con diploma: come partecipare

Concorso Agenzia Dogane 2025, arriva il nuovo bando per diplomati. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha indetto un nuovo concorso pubblico per il reclutamento di 415 assistenti amministrativi tributari. Si tratta di un’opportunità imperdibile per chi desidera intraprendere una carriera stabile nel settore pubblico, con assunzione a tempo pieno e indeterminato. Il concorso è aperto ai candidati in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Tra i posti messi a bando, 10 sono riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano. Ci sarà un’unica prova scritta.

Nei prossimi paragrafi vediamo tutte le informazioni necessarie per partecipare al concorso, dai requisiti richiesti alle modalità di presentazione della domanda, passando per la struttura delle prove d’esame e il Manuale consigliato per la preparazione.

Concorso Agenzia Dogane 2025, 415 assistenti: suddivisione posti I posti saranno suddivisi tra diverse Regioni d’Italia, mentre 10 sono riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano. Nella tabella sottostante è riportata la suddivisione dei restanti 405 posti:

Regione/Provincia Numero di posti Lombardia 80 Piemonte 30 Liguria 35 Valle d’Aosta 5 Veneto 40 Friuli Venezia Giulia 25 Emilia Romagna 30 Marche 10 Toscana 25 Umbria 10 Lazio 30 Abruzzo 5 Puglia 20 Molise 5 Basilicata 5 Campania 30 Calabria ( di cui 2 per Crotone, 1 per Vibo Valentia e 1 per Catanzaro) 5 Sardegna (di cui 2 per Oristano e 2 per Nuoro) 5 Trentino 5 Sicilia (di cui 2 per Pantelleria e 2 per Gela) 5 Totale 405

Concorso Agenzia Dogane 2025, 415 assistenti: requisiti Per accedere al concorso, i candidati devono soddisfare i seguenti requisiti entro la scadenza del bando: Titolo di studio : Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito presso istituti statali, paritari o riconosciuti legalmente.

: Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito presso istituti statali, paritari o riconosciuti legalmente. Cittadinanza : Italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea. Sono ammessi anche titolari di protezione internazionale o soggiornanti di lungo periodo.

: Italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea. Sono ammessi anche titolari di protezione internazionale o soggiornanti di lungo periodo. Età : Maggiore età.

: Maggiore età. Idoneità fisica : I vincitori saranno sottoposti a visita medica per verificare l’idoneità all’impiego.

: I vincitori saranno sottoposti a visita medica per verificare l’idoneità all’impiego. Diritti civili e politici : Godimento dei diritti nel proprio Paese.

: Godimento dei diritti nel proprio Paese. Assenza di condanne penali : I candidati non devono aver riportato condanne che costituiscano impedimento all’assunzione nel pubblico impiego.

: I candidati non devono aver riportato condanne che costituiscano impedimento all’assunzione nel pubblico impiego. Buona condotta lavorativa: Non essere stati destituiti, dispensati o licenziati da precedenti impieghi presso la Pubblica Amministrazione.

Concorso Agenzia Dogane 2025, 415 assistenti: domanda Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente online tramite il portale inPA, collegandosi alla pagina dedicata al concorso disponibile cliccando qui. La piattaforma sarà attiva dalle ore 9:00 del 31 dicembre 2024 alle ore 17:00 del 20 gennaio 2025. Per accedere al portale, è necessario disporre di credenziali SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Non è previsto il pagamento di una tassa di concorso, ma occorrerà possedere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata al candidato.

Concorso Agenzia Dogane 2025, 415 assistenti: prova d’esame Il concorso prevede una prova selettiva unica, che si svolgerà in modalità informatica e digitale, articolata in 90 quesiti a risposta multipla. La prova avrà una durata di 90 minuti e sarà così composta: 15 quesiti di diritto costituzionale e amministrativo.

10 quesiti di diritto tributario.

5 quesiti di diritto dell’Unione Europea.

10 quesiti di economia politica e contabilità aziendale.

10 quesiti sui fini istituzionali dell’ADM e normativa su dogane, accise e giochi.

10 quesiti su applicazioni informatiche e software.

10 quesiti sulla conoscenza della lingua inglese.

10 quesiti sulle competenze trasversali della figura professionale. Ogni risposta corretta, errata o non data comporterà un punteggio rispettivamente di +0,30, -0,15 e 0 punti. La prova sarà considerata superata con un punteggio minimo di 21/30. Per confrontarsi con i candidati, ricevere materiale inedito per lo studio e aggiornamenti in tempo reale è disponibile il gruppo Telegram dedicato al Concorso Agenzia Dogane 2025.

Concorso Agenzia Dogane 2025, 415 assistenti: come prepararsi Il Manuale “Concorso Agenzia Dogane e Monopoli 2025 – 415 Assistenti Amministrativi Tributari. Prova Selettiva Unica. Teoria e Test” è è un ottimo strumento di studio per la prova selettiva unica del Concorso indetto dall’Agenzia delle Dogane per 415 Assistenti amministrativi. Il volume tratta in maniera completa tutte le materie previste dal bando di concorso. Nella sezione online collegata al libro saranno disponibili: Tutor digitale: assistente virtuale che permette di ripassare gli argomenti, pianificare lo studio, esercitarsi con i quiz;

Simulatore online.

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso: