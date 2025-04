Concorso Commissari Polizia 2025: bando da 196 posti aperto anche ai civili

Oltre alla selezione per 1500 vice ispettori, è stato pubblicato il bando del nuovo Concorso Commissari Polizia 2025, una selezione per titoli ed esami, per l’assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari di Polizia, aperto ai civili.

Il concorso è rivolto a candidati in possesso di laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico, ma anche ai candidati che prevedono di laurearsi entro la data di svolgimento della prima prova. Occorrerà non aver compiuto il trentesimo anno di età, con deroghe previste in determinate condizioni.

Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i requisiti richiesti per la partecipazione, come fare domanda e quali sono le prove previste per il Concorso Commissari Polizia 2025.

Concorso Commissari Polizia 2025: ripartizione posti e riserve Il concorso commissari Polizia 2025 mette a disposizione 196 posti, di cui: 19 posti riservati al personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo degli ispettori , incluso il personale del ruolo direttivo;

riservati al personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo degli , incluso il personale del ruolo direttivo; 19 posti riservati al restante personale della Polizia di Stato, con almeno cinque anni di servizio effettivo. Inoltre, all’interno del totale dei posti a concorso, sono previste ulteriori riserve per categorie specifiche: 3 posti per candidati in possesso di attestato di bilinguismo italiano/tedesco;

49 posti per orfani, coniugi e parenti di personale delle Forze di polizia o armate deceduto in servizio;

4 posti per ufficiali delle Forze Armate che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale;

1 posto per diplomati del Centro Studi di Fermo. I posti non coperti tramite le riserve saranno assegnati ad altri candidati idonei, seguendo l’ordine della graduatoria finale.

Concorso Commissari Polizia 2025, 196 posti: requisiti Per partecipare al concorso commissari Polizia 2025 è necessario possedere i seguenti requisiti: essere cittadino italiano;

godere dei diritti civili e politici;

possedere qualità di condotta irreprensibile;

non aver compiuto 30 anni di età, con le seguenti deroghe:

fino a 3 anni in più per servizio militare prestato;



limite innalzato a 35 anni per il personale dell’Amministrazione civile dell’Interno);



limite non applicato al personale della Polizia di Stato;

essere in possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale;

titolo di studio richiesto: laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (LMG/01), laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) o in teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S), oppure laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per l’invio della domanda, ad eccezione del titolo di studio, che può essere conseguito entro la data della prima prova (anche preselettiva).

Concorso Commissari Polizia 2025, 196 posti: domanda La domanda di partecipazione al concorso Polizia di Stato 2025 dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica entro le 23:59 del 1° maggio 2025, attraverso la piattaforma disponibile all’indirizzo concorsionline.poliziadistato.it Per accedere alla piattaforma è necessario essere in possesso di credenziali SPID o utilizzare la Carta di Identità Elettronica (CIE) con le modalità previste. Ogni candidato potrà eventualmente annullare e reinviare una nuova domanda entro il termine indicato. Nel modulo di domanda dovranno essere indicate tutte le informazioni relative ai requisiti richiesti, ai titoli di preferenza, al titolo di studio e, se del caso, alla partecipazione alle riserve di posti previste. È inoltre obbligatorio possedere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale (o corporate, per gli appartenenti alla Polizia di Stato), dove saranno inviate le comunicazioni relative al concorso.

Concorso Commissari Polizia 2025, 196 posti: prove Il concorso commissari Polizia 2025 si articola nelle seguenti fasi: Prova preselettiva (eventuale);

Accertamenti dell’efficienza fisica;

Accertamenti psico-fisici;

Accertamento attitudinale;

Due prove scritte;

Prova orale;

Valutazione dei titoli. La Prova preselettiva si svolgerà solo se le domande di partecipazione superano le 3000 unità. La prova consiste nella risoluzione di 200 quesiti a risposta multipla, selezionati da una banca dati pubblica di 5.000 domande che sarà pubblicata almeno 30 giorni prima dello svolgimento della prova, suddivise equamente in cinque materie: Diritto penale

Diritto processuale penale

Diritto civile

Diritto costituzionale

Diritto amministrativo I dettagli sulla prova come calendario e sedi saranno pubblicati il 9 maggio 2025. Sarà ammesso agli

accertamenti dell’efficienza fisica, a quelli psico-fisici ed attitudinali, un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, nonché, in soprannumero, i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all’ultimo degli ammessi. Gli accertamenti di idoneità fisica includono: Corsa 1000m (max 4’10” uomini / 5’10” donne)

Salto in alto (min 1,20m uomini / 1,00m donne)

Piegamenti sulle braccia (15 uomini / 10 donne) Per la parte psico-fisica sono richiesti esami clinici e di laboratorio dettagliati. La parte attitudinale prevede test psicometrici e colloqui. Chi consegue l’idoneità in questi accertamenti dovrà sostenere le prove d’esame vere e proprie, due prove scritte e una prova orale. Le due prove scritte (ciascuna di max 8 ore) verteranno su: Diritto costituzionale e diritto amministrativo (anche con riferimento alla legislazione sulla pubblica sicurezza);

Diritto penale e diritto processuale penale. Per essere ammessi all’orale occorrerà riportare almeno 18/30 in ciascuna prova e una media di almeno 21/30. La prova orale verterà sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti materie: Diritto civile

Diritto della navigazione

Ordinamento della pubblica sicurezza

Diritto dell’Unione Europea

Diritto internazionale

Nozioni di medicina legale

Informatica

Lingua inglese (traduzione e conversazione) La prova orale si supera con almeno 18/30.

Concorso Commissari Polizia 2025, 196 posti: valutazione titoli Nella tabella sottostante l’elenco di tutti i titoli valutabili con relativo punteggio. Si ricorda che saranno valutati soltanto i titoli conseguiti entro e non oltre la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Titolo Punteggio TITOLI DI STUDIO (fino a 8 punti) Laurea ulteriore rispetto a quella richiesta (breve/triennale) 0,75 punti Laurea magistrale ulteriore (vecchio ordinamento o ciclo unico) 2 punti Laurea magistrale ulteriore (biennale) 1,25 punti Master semestrale 0,25 punti Master di primo livello (annuale) 0,50 punti Master di secondo livello 0,75 punti Diploma di specializzazione biennale (scuola professioni legali) 1,25 punti Attestato di aggiornamento/perfezionamento post-laurea 0,25 punti Dottorato di ricerca 2 punti Certificazione lingua straniera diversa dall’inglese (per lingua) 0,25 punti (fino a 0,5) Abilitazione all’insegnamento/esercizio professionale 0,25 punti (fino a 0,5) TITOLI PROFESSIONALI (fino a 12 punti) Incarico speciale (almeno 6 mesi, non rientrante in mansioni ordinarie) 1 punto (fino a 5 punti) Pubblicazione su rivista giuridica di fascia A (ANVUR) 1 punto Pubblicazione su rivista giuridica scientifica (ANVUR) 0,5 punti Pubblicazione con contributo apprezzabile alla pratica professionale 0,5 punti

