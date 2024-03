Concorso Asmel 2024, in primavera un nuovo bando: tutte le novità

Arriverà in primavera il bando del prossimo maxi Concorso Asmel 2024. A comunicarlo la stessa Associazione con una news sul sito istituzionale. Il bando sarà pubblicato sul Portale InPA e prevede sia l’aggiornamento dei 31 elenchi di idonei vigenti attualmente, sia la creazione di elenchi per nuovi profili.

Si ricorda che le selezioni Asmel servono a formare elenchi di idonei a cui gli oltre 700 Enti aderenti possono attingere tramite interpelli. Secondo i dati forniti dall’Associazione, a oggi sono state formalizzate oltre 430 assunzioni attraverso 323 interpelli già conclusi, e sono previste ulteriori 300 assunzioni con gli interpelli in corso.

Vediamo nei prossimi paragrafi come funziona la procedura, gli elenchi di idonei già pubblicati e cosa sapere in attesa della pubblicazione del bando del Concorso Asmel 2024. Per restare aggiornati è disponibile il gruppo telegram dedicato al concorso.

Concorso Asmel 2024: cosa sono gli elenchi di idonei

Come anticipato, il Concorso Asmel 2024 consiste in una selezione per la creazione o l’aggiornamento di appositi elenchi di candidati idonei a cui gli Enti aderenti ad Asmel – attualmente oltre 700 – possono attingere per coprire i propri fabbisogni di personale.

I candidati che si iscrivono al concorso dovranno scegliere l’elenco che riguarda il profilo di proprio interesse. In seguito, svolgeranno una prova scritta a risposta multipla su diverse materie: alcune saranno comuni a tutti i profili, altre saranno specifiche per i diversi profili, e a queste si aggiungono i quiz situazionali.

Coloro i quali avranno superato la prova confluiranno negli elenchi di idonei. Attualmente questi elenchi sono 31, ma con il Concorso Asmel 2024 saranno previsti nuovi elenchi per profili diversi. A questo punto gli Enti soci di Asmel potranno indire delle procedure di interpello per i diversi profili. Quando un Ente fa un interpello per un determinato profilo, i candidati che rientrano nell’elenco di idonei per quel profilo riceveranno un a PEC con tutti i dettagli. Saranno gli idonei a scegliere a quale procedura di interpello intendono partecipare, non c’è l’obbligo di partecipare a tutti gli interpelli. Gli idonei che partecipano all’interpello dovranno sostenere una nuova prova semplificata, scritta o orale, anche se saranno gli unici a partecipare per quell’interpello. I vincitori saranno poi assunti dall’Ente.

I candidati risultati idonei conservano la propria iscrizione per tre anni dal superamento della selezione. Il mancato superamento delle prove degli interpelli o la mancata partecipazione agli interpelli non incide sulla validità dell’iscrizione all’elenco degli idonei. I nominativi dei candidati verranno cancellati dall’elenco solo in caso di assunzione, a seguito di un interpello, a tempo indeterminato. Non si viene cancellati se: