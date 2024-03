La normativa fiscale nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi o TUIR, riconosce ai contribuenti un abbattimento delle imposte (Irpef lorda) in ragione dei costi e degli oneri che gli stessi devono sostenere per il mantenimento e le esigenze di vita dei familiari a carico dal punto di vista fiscale.



Le detrazioni spettanti si calcolano in misura forfettaria in base alle formule definite dallo stesso TUIR, variabili in funzione del reddito complessivo del contribuente e del numero stesso dei familiari a carico.



Per poter fruire delle detrazioni, il soggetto interessato deve compilare e trasmettere all’Agenzia entrate il modello 730.



Analizziamo in dettaglio le regole previste per le detrazioni anno 2023 da indicare nel 730/2024.

Elenco dei familiari a carico 2024 Rientrano nella nozione di familiari, per i quali il contribuente può ottenere le detrazioni fiscali (al ricorrere delle condizioni di reddito che tra poco indicheremo) i soggetti esposti in tabella:

Familiari Condizioni Coniuge o parte dell’unione civile (marito, moglie, esclusi i semplici conviventi) Non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente o residente all’estero** Separato o divorziato (anche se a seguito di scioglimento dell’unione civile) solo se convivente o se percepisce assegni alimentari volontari, non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria Figli di età pari o superiore a 21 anni, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati A prescindere dalla residenza in Italia o all’estero**, dalla convivenza con i genitori e dall’eventuale circostanza che il figlio sia portatore di handicap Genitori, siano essi naturali o adottivi A patto che siano conviventi ovvero se percepiscono assegni alimentari volontari, non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione Nonni (anche naturali) Discendenti dei figli (nipoti) Fratelli e sorelle (anche unilaterali) Suoceri, nuore e generi *In base alla Legge Cirinnà (L. n. 76/2016) le parti dell’unione civile formata tra persone dello stesso sesso **I cittadini extra UE devono essere in possesso di una documentazione specifica che attesti lo status di familiare, ad esempio la documentazione originale rilasciata dall’autorità consolare del Paese d’origine, tradotta in italiano e asseverata dal prefetto competente per territorio, ovvero documentazione analoga (come prescritto nelle istruzioni di compilazione del modello 730

Familiari a carico: requisiti di reddito I soggetti sopra descritti, per poter essere considerati fiscalmente a carico, devono totalizzare un reddito personale non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.



Fanno eccezione i figli di età non superiore a 24 anni per i quali il tetto di reddito passa a 4 mila euro.

Il requisito dell’età, utile per la soglia reddituale maggiorata, si intende rispettato anche se sussiste per una sola parte dell’anno. Di conseguenza, il tetto di 2.840,51 euro opera a partire dall’anno in cui si compiono i 25 anni.

Come si determina il limite di reddito? Al fine di stabilire se è rispettata la soglia reddituale si assumono a riferimento le somme che rientrano nel reddito complessivo rilevante ai fini fiscali, cui si aggiungono (anche se non compresi nel reddito complessivo): i canoni di locazione soggetti a cedolare secca;

il reddito di impresa o di lavoro autonomo assoggettati al regime forfettario;

la quota esente delle retribuzioni percepite all’estero dai frontalieri e da quanti lavorano a San Marino e a Montecarlo (corrispondente a 7.500,00 euro);

le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi internazionali, Rappresentanze diplomatiche, oltre che dalla Santa Sede e da Enti gestiti direttamente dalla stessa.

Familiari a carico 2024: superamento del limite di reddito Se durante l’anno viene superato il limite di reddito, la vivenza a carico non ricorre per l’intero periodo d’imposta, posto che la stessa non può operare parzialmente.

Modello 730/2024: i dati dei familiari nel frontespizio All’interno del modello 730/2024, come indicato nelle istruzioni dell’Agenzia entrate, i dati dei familiari a carico devono essere riportati all’interno del frontespizio, insieme alle informazioni relative a: contribuente, come codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale;

sostituto d’imposta (datore di lavoro).

Nello specifico, all’interno della sezione “Familiari a carico” del frontespizio: Il coniuge a carico dev’essere indicato nel rigo 1, barrando la casella “C” nella colonna 1, riportando il codice fiscale nella colonna 4 e, da ultimo, il numero di mesi a carico in colonna 5;

I figli e gli altri familiari a carico nei righi da 2 a 5 (il rigo 2 è riservato ai dati relativi al primo figlio).

Familiari a carico nel 730-2024: le novità Le istruzioni Agenzia entrate indicano tra le novità del modello 730/2024 le detrazioni per familiari a carico.



Per l’intero anno d’imposta 2023, si legge nel documento, le detrazioni “per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più e non sono previste le detrazioni per i figli minorenni e le maggiorazioni per i disabili che sono state sostituite dall’assegno unico”.



I dati dei figli minori, ancora l’AE, vanno comunque “indicati nel prospetto dei familiari a carico per continuare a fruire delle altre detrazioni e delle agevolazioni previste dalle Regioni per le addizionali regionali”.

Familiari a carico: a quanto ammontano le detrazioni Le detrazioni per familiari a carico: sono rapportate a mese;

spettano dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste;

variano in base al reddito complessivo del contribuente.

Di seguito ecco le tabelle di riferimento per il calcolo delle detrazioni in dichiarazione dei redditi 2024.

Coniuge o parte dell’unione civile a carico Reddito complessivo Importo detrazione Non superiore a 15 mila euro 800 – [110 * (reddito complessivo / 15.000)] Compreso tra 15.000 e 29.000 690 Tra 29.000 e 29.200 700 Tra 29.200 e 34.700 710 Tra 34.700 e 35.000 720 Tra 35.000 e 35.100 710 Tra 35.100 e 35.200 700 Tra 35.200 e 40.000 690 Tra 40.000 e 80.000 690 * [(80.000 – reddito complessivo) / 40.000] Oltre 80.000 0 La detrazione eccedente 690 euro non va rapportata al periodo in cui il coniuge è stato a carico txxx

Figli a carico Numero figli Importo detrazione per ciascun figlio 1 950 * [(95.000 – reddito complessivo) / 95.000] 2 950 * [(110.000 – reddito complessivo) / 110.000] 3 950 * [(125.000 – reddito complessivo) / 125.000] 4 950 * [(140.000 – reddito complessivo) / 140.000] 5 950 * [(155.000 – reddito complessivo) / 155.000] Oltre 5 L’importo di 155.000 è aumentato per tutti di 15.000 per ogni figlio successivo al quinto

Per gli altri familiari a carico la detrazione (a patto che il reddito complessivo non sia superiore a 80 mila euro) si ottiene con la seguente formula:



750 * (80.000 – reddito complessivo) / 80.000.

