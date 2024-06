Concorso Ministero della Giustizia 2024, 30 Funzionari Tecnici: come partecipare

Concorso Ministero della Giustizia 2024: è stato indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 30 posti a tempo indeterminato, nell’area dei Funzionari – profilo professionale di Funzionario tecnico del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

Dei posti a concorso, 9 sono riservati al personale interno appartenente all’area degli Assistenti del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Si tratta di una selezione con un’unica prova scritta rivolta a laureati in Ingegneria, Architettura e Scienze agrarie, in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione.

Vediamo negli altri paragrafi tutti gli altri requisiti richiesti per la partecipazione, come fare domanda e come funzionerà la selezione.

Concorso Ministero della Giustizia 2024, 30 Funzionari Tecnici: requisiti Per la partecipazione al Concorso Ministero della Giustizia 2024 per 30 Funzionari Tecnici è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana. Sono ammessi, inoltre, tutte le categorie di stranieri indicate all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, commi 1, 2 e 3 bis, e i familiari di cittadini dell’Unione (o italiani) ai sensi dell’art. 24 della direttiva 2004/38;

godimento dei diritti civili e politici;

diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea magistrale (LM), laurea specialistica (S), laurea triennale (L) in Ingegneria, Architettura e Scienze agrarie ovvero titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;

(vecchio ordinamento), laurea magistrale (LM), laurea specialistica (S), laurea triennale (L) in Ingegneria, Architettura e Scienze agrarie ovvero titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente; abilitazione all’esercizio della professione per le classi di laurea sopra indicate;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni di Funzionario tecnico;

qualità morali e di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al concorso si applicano si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d’obbligo prevista dall’articolo 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il codice dell’ordinamento militare e alla legge 21 giugno 2023 n. 74, che prevede la riserva agli operatori volontari che abbiano concluso il servizio universale senza demerito.

Concorso Ministero della Giustizia 2024, 30 Funzionari Tecnici: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, raggiungibile a questo indirizzo, cliccando sul pulsante “Invia la tua candidatura” posto in fondo alla pagina e accedendo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. È richiesto il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Sarà possibile fare domanda fino alle 23:59 del 16 luglio 2024.

Concorso Ministero della Giustizia 2024, 30 Funzionari Tecnici: prova unica Come anticipato, la selezione consisterà in un’unica prova scritta, composta da una serie di domande a risposta multipla, finalizzate anche all’accertamento delle attitudini e competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, che verteranno sulle seguenti materie: Codice dei Contratti (D.lgs 36/2023 e successive modifiche e integrazioni);

Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni);

modifiche e integrazioni);

Norme in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni);

modifiche e integrazioni);

Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (L. 190/2012 e successive modifiche e integrazioni);

amministrazione (L. 190/2012 e successive modifiche e integrazioni);

Accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle capacità e attitudini all'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche.

all’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. La prova scritta si intenderà superata con il punteggio di almeno 21/30. In relazione al numero di domande pervenute, la prova scritta potrà svolgersi, per motivi organizzativi, anche in più sedute d’esame, nel luogo e nelle date, che saranno stabiliti con successivo provvedimento. Il numero di domande, le modalità di attribuzione dei punteggi e il tempo di svolgimento della prova concesso ai candidati saranno fissati dalla commissione esaminatrice e comunicati con un avviso pubblicato sul portale inPA e sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia. Non è prevista la pubblicazione di una banca dati dei quesiti.

