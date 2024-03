Esame Architetto e Ingegnere 2024: come funziona e come prepararsi alla prova orale unica

L’articolo 6 del Decreto Milleproroghe 2024 (Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18), ha confermato la possibilità di svolgere in modalità semplificata l’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio di alcune professioni, compreso l’Esame Architetto e Ingegnere 2024.

Analogamente a quanto già proposto gli scorsi anni, quindi, l’Esame di Stato di abilitazione alle professioni di Architetto e Ingegnere potrà svolgersi in modalità orale da remoto. Si ricorda che gli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni sono indetti, ogni anno, con diverse Ordinanze del Ministero dell’Università e della Ricerca che fissano il calendario delle due sessioni, una estiva e una invernale. Solo dopo aver superato l’esame di stato si è abilitati all’esercizio della relativa professione ed è possibile iscriversi al corrispondente Albo Professionale.

La proroga delle modalità semplificate non si applica all’esame finale per il conseguimento:

In attesa della pubblicazione dell’ordinanza ministeriale riguardante l’Esame Architetto e Ingegnere 2024, vediamo nei prossimi paragrafi cosa studiare e come cominciare a prepararsi.

Come anticipato, per l’Esame Architetto e Ingegnere 2024 sono previste due sessioni:

Per quanto riguarda l’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere , occorrerà invece possedere:

Per poter partecipare all’Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Architetto è necessario possedere uno dei seguenti titoli di studio:

Esame Architetto e Ingegnere 2024: prova orale unica

Anche per il 2024 l’Esame di abilitazione sarà costituito da un’unica prova orale da svolgersi a distanza. Gli Atenei dovranno garantire che la prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste. Di seguito un video dell’Arch. Alberto Fabio Ceccarelli, autore dei volumi per la preparazione, in cui vengono spiegate le modalità dell’Esame Architetti e Ingegneri 2024.