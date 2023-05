Ci sono finalmente le date della prova orale per gli esami di tutte le abilitazioni professionali: in particolare per l’Esame Architetto ingegnere e commercialista 2023. Sarà una prova unica, svolta a distanza nelle due sessioni di Luglio e novembre 2023.



A metterlo nero su bianco le tre ordinanze del Ministero dell’università e della ricerca (Mur), emanate oggi 17 maggio. All’interno tutti i dettagli sulla selezione, sulle scadenze (imminenti) per inviare domanda e sul calendario unico per l’esame orale.



Entro quando fare domanda? Quando si svolgeranno le prove? Come iscriversi e prepararsi alle prove di abilitazione, tra cui quelle dell’esame Architetto ingegnere e commercialista? Tutti i dettagli in questi paragrafi.

Esame Architetto ingegnere e commercialista 2023: le date della prova orale Veniamo subito al punto. Aspiranti architetti, ingegneri e commercialisti dovranno effettuare una prova unica, svolta a distanza in due sessioni: luglio e novembre 2023. Ecco le date: 1° Sessione : la prova unica orale si svolge mercoledì 26 Luglio 2023

: la prova unica orale si svolge 2° Sessione: la prova unica orale si svolge giovedì 16 novembre 2023

Esame Architetto ingegnere e commercialista 2023: prova a distanza Altra importante informazione da sapere è la modalità con cui verrà effettuata la prova dell’esame Architetto ingegnere e commercialista 2023. Anzitutto sarà unica per tutte e tre le abilitazioni. Stesso giorno per tutti. Inoltre sarà svolta a distanza. Sono le stesse ordinanze ministeriali a ribadirlo:



“In deroga alle disposizioni normative vigenti, la prima e la seconda sessione dell’anno 2023 degli esami di Stato di abilitazione (…) sono costituite da un’unica prova orale da svolgersi con modalità a distanza“.

Esame Architetto ingegnere e commercialista 2023: entro quando iscriversi Non c’è molto tempo per fare domanda di iscrizione alla prova della prima sessione d’esame; un po’ più di tempo invece per la seconda. Gli aspiranti candidati devono trasmettere domanda di ammissione all’esame Architetto ingegnere e commercialista: entro il 23 giugno 2023 per la prima sessione (quella di Luglio 2023)

per la prima sessione (quella di Luglio 2023) entro il 20 ottobre 2023 per la seconda sessione (quella di novembre 2023)

Come inviare domanda di ammissione all’Esame Architetto ingegnere e commercialista 2023 Spieghiamo ora come ci si candida. Diciamo anzitutto che si può presentare l’istanza in una sola delle sedi elencate nella tabella allegata all’ordinanza.

Per la modalità invece, occorre tenere presente che l’istanza va presentata alla segreteria dell’università o istituto di istruzione universitaria in cui il candidato intende sostenere gli esami. Come si fa? La domanda va fatta in carta semplice, con l’indicazione del nome e cognome, della data di nascita e della residenza.

Esame Architetto ingegnere e commercialista 2023: tabelle sedi d’esame Nelle tre ordinanze del Ministero sono incluse anche le tabelle con tutte le sedi dell’esame di stato e abilitazione del 2023. Per consultarle quelle relative all’esame Architetto commercialista e ingegnere è sufficiente scaricare i provvedimenti nel box qui sotto:

(Foto di copertina iStcok)