Concorso MEF 2024, 40 posti per laureati: requisiti e prove

Pubblicato sul Portale InPA il bando del Concorso MEF 2024 per il reclutamento di 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’area dei funzionari nel ruolo unico del Ministero dell’economia e delle finanze, per rafforzare gli uffici centrali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nelle sedi di Roma. I posti sono così suddivisi:

15 posti con il profilo professionale di funzionario statistico con orientamento in analisi e valutazione delle politiche pubbliche – Famiglia Professionale Funzionari Dati (Codice STAT) ;

con il profilo professionale di funzionario statistico con orientamento in analisi e valutazione delle politiche pubbliche – Famiglia Professionale Funzionari Dati ; 25 posti con il profilo professionale di funzionario economico con orientamento in contabilità pubblica – Famiglia Professionale Funzionari economico-finanziario-contabili (Codice ECON).

Vediamo nei prossimi paragrafi cosa serve per partecipare, come fare domanda e quali saranno le prove del concorso.

Concorso MEF 2024, 40 posti: requisiti Per la partecipazione al Concorso MEF 2024 sono innanzitutto richiesti i seguenti requisiti, comuni a entrambi i profili: cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;

idoneità fisica allo specifico impiego cui il codice di concorso di riferisce; Nella tabella sottostante sono elencati i titoli di studio (laurea triennale o magistrale) richiesti per ogni profilo:

Profilo Professionale Laurea Triennale Richiesta Laurea Magistrale Richiesta Funzionario statistico con orientamento in analisi e valutazione delle politiche pubbliche (Codice STAT) L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-31 Scienze e tecnologie informatiche; L-33 Scienze economiche; L-35 Scienze matematiche; L-41 Statistica



o titoli equiparati secondo la normativa vigente LM-16 Finanza; LM-18 Informatica; LM-31 Ingegneria gestionale; LM-40 Matematica; LM-56 Scienze dell’economia; LM-63 Scienze delle Pubbliche amministrazioni; LM-66 Sicurezza informatica; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie



o titoli equiparati secondo la normativa vigente Funzionario economico con orientamento in contabilità pubblica (Codice ECON) L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-31 Scienze e tecnologie informatiche; L-33 Scienze economiche; L-41 Statistica



o titoli equiparati secondo la normativa vigente LM-16 Finanza; LM-18 Informatica; LM-31 Ingegneria gestionale; LM-56 Scienze dell’economia; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-66 Sicurezza informatica; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie



o titoli equiparati secondo la normativa vigente

Concorso MEF 2024, 40 posti: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, raggiungibile a questo indirizzo, cliccando sul tasto “Invia la tua candidatura” disponibile in fondo alla pagina e accedendo tramite SPID, SIE, CNS o eIDAS. Sarà possibile fare domanda per un solo profilo. Per la partecipazione è richiesto il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni che saranno fornite durante la presentazione della domanda. Sarà possibile fare domanda per il Concorso MEF 2024 fino alle 23.59 dell’8 luglio 2024.

Scarica il bando Concorso MEF 2024 – Bando 40 Funzionari 345 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



Concorso MEF 2024, 40 posti: prove La selezione si articolerà nelle seguenti fasi: Eventuale prova preselettiva;

Prova scritta;

Prova orale;

Valutazione dei titoli. La prova preselettiva si svolgerà qualora il numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di partecipazione al concorso sia pari o superiore a 5 volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuno dei codici di concorso. Questa consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti così articolato: 25 quesiti sulle materie specifiche per ogni codice concorso per la prova scritta;

8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale;

7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo. Accede alla prova scritta un numero di candidati pari a 5 volte il numero di posti messi a concorso per ciascun codice di concorso, compresi gli ex aequo. Sono esonerati dalla preselettiva e accedono direttamente alla prova scritta i candidati con invalidità uguale o superiore all’80%. La prova scritta consisterà in 3 quesiti a risposta aperta sulle seguenti materie:

Profilo Professionale Materie d’Esame Funzionario statistico con orientamento in analisi e valutazione delle politiche pubbliche (Codice STAT) statistica economica, con particolare riferimento a indicatori di efficacia ed efficienza della spesa pubblica; econometria; modelli statistici per l’analisi e valutazione delle politiche; analisi dei dati amministrativi e finanziari; elementi di politica economica e scienza delle finanze Funzionario economico con orientamento in contabilità pubblica (Codice ECON) economia aziendale, con particolare riferimento alla ragioneria pubblica e all’analisi e contabilità dei costi; scienza delle finanze e politica economica, con particolare riferimento all’analisi e valutazione delle politiche di intervento dello Stato; contabilità di Stato e degli enti pubblici, con particolare riferimento al bilancio dello Stato e alle sue fasi; elementi di diritto dell’Unione europea, con particolare riferimento alla governance economica europea; elementi di statistica

Si accede alla prova orale con un punteggio di almeno 21/30 alla prova scritta. La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare sulle materie d’esame. Verranno inoltre valutate le conoscenze di: Organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze;

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Elementi di diritto amministrativo;

Informatica;

Inglese (livello B1). Anche la prova orale si intenderà superata con un punteggio di almeno 21/30. Infine, la valutazione dei titoli potrà assegnare fino a un massimo di 20 punti, così suddivisi: Titoli di studio – fino a 15 punti;

Titoli di servizio – fino a 5 punti.

Concorso MEF 2024, 40 posti: come prepararsi Per la preparazione alla prova preselettiva si consigliano i seguenti volumi:

Il Manuale Quiz di logica e psicoattitudinali che oltre a un’ampia panoramica delle tipologie di quiz di logica assegnate negli ultimi anni fornisce simulazioni di prove e videolezioni di logica online in cui sono spiegati, schematizzati e illustrati i passaggi e le tecniche da adottare per arrivare alla risoluzione. >> Link Amazon

La raccolta di Test situazionali per Concorsi pubblici che fornisce una guida e un supporto utile alla risoluzione dei quesiti situazionali, con tanti esempi di quiz e i quesiti ufficiali RIPAM degli anni scorsi. >> Link Amazon

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso: