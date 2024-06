Concorso Comune di Forlì 2024, bando per 8 Istruttori tecnici: come partecipare

Concorso Comune di Forlì 2024: è stato pubblicato un bando di una procedura unificata per la copertura di 8 posti a tempo indeterminato di Istruttore tecnico, Area degli Istruttori. I posti sono così suddivisi:

3 posti da assegnare nell’Area Servizi all’impresa e al territorio del Comune di Forlì,

2 posti presso il Comune di Cesenatico dell’Unione Rubicone Mare,

1 posto presso il Comune di Cesena,

1 posto presso il Comune di Gatteo dell’Unione Rubicone Mare,

1 posto presso il Comune di Modigliana dell’Unione Romagna Forlivese.

Per la partecipazione è richiesto il diploma di geometra o titoli equipollenti. Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i requisiti, come fare domanda e come prepararsi al concorso.

Concorso Comune di Forlì 2024, 8 istruttori tecnici: requisiti Come anticipato, per la partecipazione al concorso Comune di Forlì 2024 è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità rilasciato da un Istituto Tecnico Settore Tecnologico – indirizzi costruzioni, ambiente e territorio; elettronica e elettrotecnica; agraria, agroalimentare e agroindustria; meccanica, meccatronica ed energia; oppure diploma di maturità di geometra o perito edile, perito agrario, agrotecnico, perito industriale o altro diploma di maturità equipollente per legge; il candidato deve espressamente indicare la norma che stabilisce l’equipollenza; oppure

laurea considerata titolo assorbente. Gli altri requisiti necessari per la partecipazione sono i seguenti: patente di categoria B;

età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo;

cittadinanza italiana, o cittadinanza di stati appartenenti all’Unione Europea, o cittadinanza di paesi terzi e una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001;

godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o provenienza, secondo le vigenti disposizioni di legge;

iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali stesse;

non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con una Pubblica Amministrazione;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle leggi come cause ostative per la costituzione del rapporto di lavoro;

essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i candidati di sesso maschile);

idoneità fisica alle mansioni da svolgere.

Concorso Comune di Forlì 2024, 8 istruttori tecnici: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, accedendo a questo indirizzo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS, e selezionando il tasto “Invia la tua candidatura” in fondo alla pagina. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni che saranno riportate durante la presentazione della domanda. Sarà possibile inviare la domanda di partecipazione fino alle ore 14:00 del 7 luglio 2024.

Concorso Comune di Forlì 2024, 8 istruttori tecnici: prove La selezione del concorso Comune di Forlì 2024 si articolerà nelle seguenti fasi: Eventuale prova preselettiva;

Prova scritta;

Prova orale. La prova preselettiva potrà essere effettuata nel caso in cui giungano all’Ente un elevato numero di domande. Questa consisterà in un test a risposta multipla sulle materie d’esame. Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva con concorre alla formazione del punteggio finale. La prova scritta potrà consistere nella redazione di un elaborato e/o nella soluzione di una serie di quesiti a risposta aperta e/o a risposta multipla, ovvero nell’esame e nella risoluzione di uno o più casi pratici, al fine di accertare le capacità professionali, le conoscenze tecniche e trasversali e le attitudini richieste e descritte all’interno del bando. La prova si intende superata con il conseguimento di un punteggio di almeno 21/30. La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare sulle materie d’esame. Durante la prova orale sarà accertata inoltre la conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Anche la prova orale si intenderà superata con un punteggio non inferiore a 21/30.

Concorso Comune di Forlì 2024, 8 istruttori tecnici: come prepararsi Le prove del concorso Comune di Forlì 2024 verteranno sull’accertamento delle seguenti conoscenze e competenze:

Conoscenze Tecniche Specialistiche Costruzione e gestione delle strade, di intersezioni stradali, di percorsi ciclabili e pedonali, di progettazione e gestione del verde pubblico e privato Codice della strada e regolamento di esecuzione e attuazione Urbanistica ed edilizia, costruzioni e sismica Progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, compresa la disciplina relativa ai requisiti igienico sanitari, all’eliminazione di barriere architettoniche, alle prestazioni energetiche, all’isolamento acustico; sicurezza e antinfortunistica nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008) Vincoli e tutele di beni culturali e paesaggistici, nonché nozioni sulla manutenzione del patrimonio immobiliare comunale Nozioni di estimo, contabilità lavori Conoscenze Tecniche Trasversali Nozioni di ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000) e del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo, al diritto di accesso ai documenti amministrativi, alla disciplina anti-corruzione e trasparenza Nozioni in materia di appalti pubblici di lavori, forniture, servizi e concessioni Lingua inglese Conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (Windows, Word, Excel, Internet) Competenze Comportamentali Problem Solving: capacità di elaborare soluzioni personali concrete e pertinenti, ponderandone gli sviluppi e valutandone le conseguenze, nonché di comprendere il problema, con intelligenza pratica, formulando strategie di risposta diversificate in funzione del contesto e/o degli interlocutori e proponendo soluzioni in grado di favorire il miglior risultato. Orientamento al risultato: capacità di indirizzare costantemente la propria e l’altrui attività al conseguimento degli obiettivi previsti, presidiando la gestione del tempo, delle risorse disponibili ed individuando le modalità operative più efficaci. Attenzione all’ordine, alla qualità e alla accuratezza: capacità di eseguire una gestione quotidiana del proprio lavoro con elevata precisione, ovvero la capacità di fornire un lavoro corretto e di qualità anche di fronte a un contesto organizzativo dinamico Lavoro di gruppo: è il desiderio di lavorare in collaborazione con gli altri, di essere parte di un gruppo; capacità di entrare in rapporto reciproco per risolvere un problema o portare a termine un progetto/obiettivo

Il volume Concorso Istruttore e Istruttore direttivo – Area tecnica Cat. C e D negli Enti locali rappresenta una guida chiara, esauriente e aggiornata per i partecipanti ai concorsi indetti dagli Enti locali per la copertura del ruolo di Istruttore e Istruttore direttivo nell'Area Tecnica. Il volume riassume, infatti, tutti gli argomenti oggetto delle prove previste dai bandi di concorso per i profili professionali di geometra, ingegnere e architetto impiegati presso Comuni e altri Enti locali. Il testo è aggiornato agli ultimi interventi normativi rilevanti per il settore

Foto si copertina: iStock/Fani Kurti