Concorso Inps 2024, 7 professionisti statistico-attuariali: requisiti e prove

Arriva il primo Concorso Inps 2024, in base a quanto previsto dal PIAO dell’Istituto. Si tratta di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 7 professionisti statistico-attuariali di I livello nei ruoli del personale dell’INPS.

La sede di lavoro è a Roma, presso la Direzione generale Inps. Per la partecipazione è richiesta l’iscrizione all’Albo degli Attuari.

Vediamo nei prossimi paragrafi tutti gli altri requisiti di partecipazione, come fare domanda e come si articolerà la selezione.

Volume consigliato FORMATO CARTACEO Probabilità e statistica per l’ingegneria e le scienze Questo volume presenta i concetti fondamentali del calcolo delle probabilità e le più importanti metodologie statistiche.Come nelle edizioni precedenti grande cura viene posta nella trattazione della teoria della probabilità, avvalendosi di alcuni strumenti di calcolo differenziale e integrale.L’enfasi, tuttavia, non è posta sull’aspetto matematico-formale, ma sul fondamento concettuale delle tecniche statistiche presentate, e in particolare sulle loro basi probabilistiche.L’esposizione procede dalla statistica descrittiva al calcolo delle probabilità, alle principali tecniche di statistica inferenziale (stima parametrica, verifica delle ipotesi, regressione, analisi della varianza, test di adattamento al modello e di indipendenza, test non parametrici), e si conclude con il controllo statistico della qualità e dell’affidabilità dei sistemi.Il testo è ricco di esempi concreti, tratti da ambiti applicativi diversi, dall’ingegneria alle scienze biologiche.La quarta edizione è stata riveduta e ampliata con nuovi argomenti e con l’aggiunta di numerosi esempi ed esercizi.Viene inoltre presentato e utilizzato R, software libero e gratuito, per l’analisi statistica.Sheldon M. Ross è Daniel J. Epstein Chair e Professor of Industrial and Systems Engineering presso la University of Southern California.L’edizione italiana è stata curata da Francesco Morandin, professore di Probabilità e Statistica presso il Dipartimento di Scienze matematiche, fisiche e informatiche dell’Università di Parma. Sheldon M. Ross | Maggioli Editore 2023 41.80 € Scopri di più

Concorso Inps 2024, 7 professionisti statistico-attuariali: requisiti Per la partecipazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti entro la scadenza del termine per l’invio delle domande: cittadinanza italiana ovvero possesso dei requisiti previsti dall’art. 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica;

non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziato per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari, laddove previsti per legge;

Laurea magistrale nelle classi

“Finanza” (LM-16),



“Scienze statistiche” (LM-82),



“Scienze statistiche ed attuariali” (LM-83)



titoli equiparati.

Iscrizione all’Albo degli Attuari (sezione A) ovvero titolo a detta iscrizione.

Concorso Inps 2024, 7 professionisti statistico-attuariali: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente online attraverso il Portale InPA, accedendo alla pagina del concorso e cliccando sul pulsante “Invia la tua candidatura” posto in fondo alla pagina. Per la partecipazione occorrerà essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale. Sarà possibile fare domanda fino alle 23:59 del 17 luglio 2024.

Scarica il bando Concorso Inps 2024 – Bando 7 professionisti statistico-attuariali 84 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



Concorso Inps 2024, 7 professionisti statistico-attuariali: prove La selezione si articolerà in: Prova scritta;

Prova orale;

Valutazione dei titoli. La prova scritta consisterà nella risoluzione di problemi di calcolo tramite Excel e in una relativa

dissertazione scritta e verterà sulle seguenti materie: Inferenza statistica

Matematica finanziaria

Tecnica delle assicurazioni sociali

Elementi di macroeconomia

Legislazione previdenziale La prova sarà valutata in trentesimi e si accede alla prova orale se si ottiene il punteggio minimo di 21/30. La prova orale verterà oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, anche su: nozioni in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,

principi normativi in materia di trasparenza, anticorruzione e privacy. Nel corso della prova orale sarà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese e dell’uso, oltre che di Excel, di almeno uno dei seguenti pacchetti/linguaggi: R, SAS, SQL, Python. Nell’ambito della prova orale potranno anche essere discussi anche casi pratici o di problem solving. Durante la valutazione dei titoli, che potrà assegnare fino a 10 punti aggiuntivi, saranno valutati: voto di laurea magistrale – fino a 3 punti;

Dottorati di ricerca – fino a 4 punti;

Master di II livello, diplomi di specializzazione post lauream, corsi di perfezionamento,

corsi di alta formazione di durata almeno annuale – fino a 3 punti.

Concorso Inps 2024, 7 professionisti statistico-attuariali: come prepararsi

Il volume Probabilità e statistica per l’ingegneria e le scienze presenta i concetti fondamentali del calcolo delle probabilità e le più importanti metodologie statistiche. L’esposizione procede dalla statistica descrittiva al calcolo delle probabilità, alle principali tecniche di statistica inferenziale (stima parametrica, verifica delle ipotesi, regressione, analisi della varianza, test di adattamento al modello e di indipendenza, test non parametrici), e si conclude con il controllo statistico della qualità e dell’affidabilità dei sistemi. >> Link Amazon

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso: