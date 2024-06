Concorso Asst Varese, 50 Infermieri: requisiti, domanda, prove

Concorso Asst Varese: è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di un concorso per titoli ed esami

per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 50 posti di Infermiere a tempo indeterminato da assegnare alle Strutture Aziendali dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi con sede a Varese.

Dei posti messi a concorso, 15 sono prioritariamente riservati ai volontari delle Forze Armate. Nei prossimi paragrafi vediamo chi può partecipare al concorso, come fare domanda e come prepararsi alle prove del Concorso Asst Varese per 50 Infermieri a tempo indeterminato.

Concorso Asst Varese 50 Infermieri: requisiti Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei seguenti requisiti: Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea, o trovarsi in uno degli status descritti all’art. 38 del D. Lgs. n. 164 del 12 aprile 2001;

avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il

collocamento in quiescenza;

idoneità fisica all'impiego;

possesso della Laurea in Infermieristica (appartenente alla classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica – classe L/SNT1) oppure diploma universitario (D.M. 739 del 14.9.1994) o titolo equipollente ai sensi del Decreto 27.7.2000.

iscrizione al relativo Albo professionale. Non possono invece partecipare al concorso: i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;

coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati per aver conseguito lo stesso impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Concorso Asst Varese 50 Infermieri: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso la sezione Concorsi del sito istituzionale dell’Azienda Sanitaria, raggiungibile a questo indirizzo e poi accedendo al link che si trova in fondo alla pagina, registrandosi con cil proprio codice fiscale. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorsi di 10 euro da effettuarsi tramite PagoPA seguendo le istruzioni presenti all’interno del bando. Il termine per l’invio delle domande scade alle 23:59 del 15 luglio 2024.

Concorso Asst Varese 50 Infermieri: prove La selezione si articolerà in: Eventuale prova preselettiva;

Prova scritta;

Prova pratica;

Prova orale;

Valutazione dei titoli. La prova preselettiva, che sarà effettuata in caso di un elevato numero di domande ricevute, consisterà in quiz a risposta multipla su argomenti di cultura generale, sulle materie d’esame e potrà altresì prevedere anche la verifica delle capacità logico matematiche dei candidati. Il risultato conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale di merito. La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica, su temi inerenti lo specifico profilo professionale. La prova si intenderà superata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. La prova pratica consisterà nell’esecuzione di tecniche specifiche relative alle materie oggetto del concorso o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta. In questo caso il punteggio minimo da conseguire è di 14/20. La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie d’esame. Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese, almeno a livello iniziale, e la conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. La prova si intenderà superata con un punteggio di almeno 14/20. I punteggi per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: titoli di carriera fino ad un massimo di punti 15;

titoli accademici e di studio fino ad un massimo di punti 3;

pubblicazioni e titoli scientifici fino ad un massimo di punti 2;

curriculum formativo e professionale fino ad un massimo di punti 10.

Concorso Asst Varese 50 Infermieri: come prepararsi

