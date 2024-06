Concorso ASP Area Nord Modena, 42 OSS: requisiti, domanda, prove

Arriva un’importante occasione di assunzione a tempo indeterminato per OSS con il Concorso ASP Area Nord Modena. È stato infatti pubblicato sul Portale InPA il bando di un concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo indeterminato di 42 unità con profilo professionale di Operatore Socio Sanitario (OSS) – Area degli Operatori Esperti – CCNL Comparto Funzioni Locali, così suddivise:

25 da assegnare al servizio presso le diverse sedi di ASP dei Comuni Modenesi Area Nord;

5 da assegnare al servizio presso ASP Terre D’Argine;

8 da assegnare al servizio presso ASP Terre di Castelli G. Gasparini;

4 da assegnare al servizio presso ASP Delia Repetto.

Il concorso porterà alla formulazione di 4 graduatorie distinte che verranno utilizzate dalle Aziende per procedere alla copertura dei rispettivi posti a tempo indeterminato messi a bando, e sarà possibile scegliere una sola sede.

Vediamo nei prossimi paragrafi come funzionerà la selezione, chi può partecipare e come prepararsi al meglio alle prove.

Concorso ASP Area Nord Modena, 42 OSS: requisiti Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: possesso della cittadinanza italiana o di Stato membro dell’Unione Europea, ovvero, della cittadinanza di uno Stato non membro dell’Unione Europea purché in possesso di regolare permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

compimento del 18° anno di età;

piena idoneità psico-fisica all’impiego;

regolarità di posizione nei confronti degli obblighi di leva (limitatamente a coloro che ne risultino soggetti);

godimento del diritto di elettorato politico attivo, in Italia o nello Stato d’appartenenza;

mancata risoluzione di precedenti rapporti d’impiego costituiti con pubbliche amministrazioni a causa di insufficiente rendimento, condanna penale o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile;

insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione. I requisiti specifici per l’accesso alla posizione di OSS sono invece i seguenti: assolvimento dell’obbligo scolastico ;

; possesso dell’ attestato di qualifica di “Operatore Socio-Sanitario” , acquisito presso istituto professionale riconosciuto, o titolo equipollente;

, acquisito presso istituto professionale riconosciuto, o titolo equipollente; possesso della patente di guida cat. B in corso di validità e disponibilità alla guida.

Concorso ASP Area Nord Modena, 42 OSS: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, collegandosi a questo indirizzo e accedendo alla procedura tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro, da effettuarsi tramite PagoPA seguendo le indicazioni fornite all’interno del bando. Sarà possibile fare domanda fino alle ore 13:00 del 24 luglio 2024. Come anticipato, i candidati potranno inviare una sola domanda indicando una sola delle sedi previste dal bando. Se non si effettua una scelta si parteciperà direttamente per l’ASP dei Comuni Modenesi Area Nord.

Concorso ASP Area Nord Modena, 42 OSS: prove La selezione si articolerà in: una prova scritta;

una prova orale. La prova scritta avrà carattere teorico-pratico e consisterà in una serie di domande a risposta multipla o aperte, con particolare riferimento a casistiche connesse alla gestione di casi e alla definizione di metodologie di intervento, tipiche dei servizi domiciliari, residenziali e semiresidenziali rivolti ad anziani non autosufficienti o anziani “fragili” e/o affetti da gravi patologie sanitarie, ovvero a disabili e gravissimi disabili e dei servizi domiciliari per adulti disabili o in condizione di disagio psichico o sociale o affetti da gravi patologie sanitarie. La prova sarà superata con un punteggio di almeno 21/30. La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare sulle materie della prova scritta. Nel corso della prova orale sarà inoltre accertata la conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle principali apparecchiature e applicazioni informatiche. Anche la prova orale si intenderà superata con un punteggio di almeno 21/30.

Concorso ASP Area Nord Modena, 42 OSS: calendario e sedi prove La prova scritta si terrà il 29 luglio 2024, con inizio alle ore 10, presso l’auditorium Rita Levi

Montalcini a Mirandola. Eventuali variazioni di sede saranno comunicate tempestivamente ai

candidati mediante pubblicazione di apposita nota informativa sul sito InPA e sul sito istituzionale di ASP Comuni Modenesi Area Nord. Le modalità di svolgimento della prova scritta saranno comunicate mediante pubblicazione sul Portale “InPA” e sul sito istituzionale dell’Ente capofila entro le ore 17:00 del 25 luglio 2024, contestualmente all’elenco degli ammessi alla selezione. I risultati della prova saranno pubblicati il 30 luglio 2024, sempre sui suddetti siti. La prova orale si terrà a partire dal giorno 22 agosto 2024 con inizio alle 9:00 presso la sala riunioni della Casa Residenza Cisa, via Dante Alighieri n.4 a Mirandola, secondo un calendario che verrà comunicato unitamente alla pubblicazione degli ammessi all’orale.

Concorso ASP Area Nord Modena, 42 OSS: come prepararsi

