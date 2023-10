Concorso Magistratura Tributaria 2023, bando in arrivo: requisiti, prove, come prepararsi

Il Concorso Magistratura Tributaria 2023 è in arrivo. A confermarlo il Direttore del Dipartimento della Giustizia Tributaria del MEF, Fiorenzo Sirianni, durante un convegno organizzato dall’Associazione Magistrati Tributari. Il primo bando da 145 posti arriverà dopo l’insediamento del nuovo Consiglio della Giustizia Tributaria, e le prove sono previste nel 2024. Successivamente, arriverà un altro bando per 204 Magistrati Tributari, così come stabilito dal Decreto-legge numero 75/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112.

Si ricorda che la Legge 130 del 2022 è intervenuta sulla Giustizia Tributaria, modificando e integrando le regole contenute all’interno del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Vediamo nei prossimi paragrafi chi può partecipare alla selezione, come saranno le prove e come prepararsi.

Concorso Magistratura Tributaria 2023: chi può partecipare Al concorso Magistratura Tributaria 2023 sono ammessi i laureati che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero del diploma di laurea magistrale in Scienze dell’economia (classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati. Gli altri requisiti per partecipare sono i seguenti: essere cittadini italiani;

avere l’esercizio dei diritti civili;

essere di condotta incensurabile;

non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nei concorsi precedenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;

gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

Concorso Magistratura Tributaria 2023: come fare domanda La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato tributario è presentata per via telematica al Ministero dell’economia e delle finanze secondo le modalità e nei termini stabiliti con il bando di concorso. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfettaria di 50 euro, da corrispondere al momento della presentazione della domanda.

Concorso Magistratura Tributaria 2023: prove La selezione del Concorso Magistratura Tributaria 2023 si articolerà nelle seguenti fasi: una prova scritta;

una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di tre elaborati, di cui: due elaborati teorici vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale;

una prova teorico-pratica che consiste nella redazione di una sentenza in materia tributaria. Si accede alla prova orale ottenendo un punteggio non inferiore a 12/20 in ciascun elaborato della prova scritta. La prova orale verterà su: diritto tributario e diritto processuale tributario;

diritto civile e diritto processuale civile;

diritto penale tributario;

diritto costituzionale e diritto amministrativo;

diritto commerciale;

diritto dell’Unione europea;

contabilità aziendale e bilancio;

elementi di informatica giuridica;

colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato all’atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco Per superare la prova orale occorrerà ottenere un punteggio non inferiore a 6/10 in ciascuna delle materie della prova orale e il giudizio di sufficienza nella lingua straniera scelta per il colloquio.

Concorso Magistratura Tributaria 2023: come prepararsi Per la preparazione si consigliano i seguenti volumi: “Concorso Magistratura Tributaria – Temi svolti di Diritto Tributario” propone 30 Temi svolti su argomenti e questioni di diritto tributario possibili oggetto della prova scritta, ma anche validi consigli sulla corretta impostazione dell’elaborato, sul percorso logico che si intende seguire nella trattazione delle questioni, sul corretto uso delle citazioni ai riferimenti dottrinali, giurisprudenziali e normativi, nonché sugli errori più comuni da evitare.

su argomenti e questioni di diritto tributario possibili oggetto della prova scritta, ma anche validi consigli sulla corretta impostazione dell’elaborato, sul percorso logico che si intende seguire nella trattazione delle questioni, sul corretto uso delle citazioni ai riferimenti dottrinali, giurisprudenziali e normativi, nonché sugli errori più comuni da evitare. “Concorso Magistratura Tributaria – Tecniche di redazione di sentenze, ordinanze e decreti” contempla l’aspetto documentale di tutto ciò che quotidianamente transita negli uffici giudiziari; le recenti regole di chiarezza e sintesi espositiva per gli atti giudiziari; i modelli di tutti gli atti processuali emessi dal giudice tributario territoriale, con esempi e riferimenti normativi, disponibili anche online; come si arriva a redigere una sentenza, a correggerla, impugnarla e utilizzarne il “giudicato”.

“Concorso Magistratura Tributaria – Temi svolti di Diritto Civile e Commerciale” propone oltre 60 Temi svolti su argomenti e questioni di diritto civile e commerciale possibili oggetto della prova scritta, ma anche validi consigli sulla corretta impostazione dell’elaborato, sul percorso logico che si intende seguire nella trattazione delle questioni, sul corretto uso delle citazioni ai riferimenti dottrinali, giurisprudenziali e normativi, nonché sugli errori più comuni da evitare.

