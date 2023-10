Concorsi ottobre 2023: tutti i bandi in scadenza

Concorsi ottobre 2023: quali sono i bandi ancora attivi per cui è possibile fare domanda? Nelle scorse settimane sono stati banditi importanti concorsi pubblici per il reclutamento di migliaia di unità di personale da inserire all’interno delle varie amministrazioni pubbliche del nostro Paese.

Tante possibilità per laureati e diplomati, in diversi settori che vanno dalla sanità all’amministrazione passando per le forze armate.

Vediamo quindi nei prossimi paragrafi tutti i concorsi ottobre 2023 ancora aperti, come fare domanda e come prepararsi al meglio.

Concorsi ottobre 2023: 47 Infermieri AST Pesaro Urbino L’Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino, come Ente capofila, ha indetto un concorso pubblico in forma aggregata con le diverse Aziende Sanitarie marchigiane per la copertura di 47 posti a tempo pieno e indeterminato di Infermiere (Ruolo Sanitario – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari)

La domanda andrà inviata esclusivamente per via telematica entro le ore 18:00 del 5 ottobre 2023, attraverso la piattaforma concorsi dell’AST Pesaro Urbino, disponibile a questo indirizzo, previa registrazione al portale. I candidati devono obbligatoriamente inserire nella domanda online un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale, in questo articolo è disponibile una guida alla creazione di un indirizzo PEC con i relativi costi. Per un approfondimento completo sulla selezione è disponibile l’articolo dedicato.

Concorsi ottobre 2023: Città Metropolitana di Torino, 24 posti vari profili Sono stati pubblicati due nuovi bandi per la copertura di complessive 24 unità a tempo indeterminato presso la Città Metropolitana di Torino, così suddivise: 14 unità con il profilo professionale di Istruttore amministrativo o contabile (Area degli Istruttori – ex cat. C), di cui 2 posti riservati ai soggetti ex art. 1 L. 68/99;

10 unità con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione- ex cat. D). La domanda di partecipazione al Concorso Città Metropolitana Torino andrà inviata esclusivamente online attraverso il Portale InPA, accedendo alla procedura tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS, entro le ore 12.00 del 9 ottobre 2023.

Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni riportate all’interno dei bandi. Per tutte le informazioni sul concorso si rimanda all’approfondimento dedicato.

Concorsi ottobre 2023: Comune di Reggio Emilia, 17 amministrativi laureati È stato indetto un Concorso Comune di Reggio Emilia per il reclutamento di complessive 17 unità a tempo indeterminato di Funzionario Amministrativo, Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione (ex. Categoria D1) di cui: 14 unità presso il Comune di Reggio Emilia;

3 unità presso il Comune di Modena. La domanda di partecipazione al Concorso Comune di Reggio Emilia andrà inviata esclusivamente online tramite il Portale InPA, accedendo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Sarà necessario essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o di un domicilio digitale intestato al candidato.

Sono accettate esclusivamente ed indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23:59 del 7 ottobre 2023. I candidati dovranno provvedere al versamento di euro 10,00 (più eventuali commissioni bancarie) a titolo di tassa di concorso, da effettuare seguendo le istruzioni fornite in fase di presentazione della domanda. Clicca qui per accedere all’articolo completo dedicato al concorso.

Concorsi ottobre 2023: 485 OSS Policlinico Tor Vergata Pubblicato finalmente in Gazzetta il bando del Concorso Policlinico Tor Vergata per il reclutamento di 485 OSS da destinare a diverse Aziende sanitarie del Lazio. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il portale concorsi del Policlinico Tor Vergata, accessibile a questo indirizzo registrandosi con e-mail personale (non PEC) e password. Sarà possibile fare domanda fino al 19 ottobre 2023. >> Concorso Policlinico Tor Vergata, 485 posti per OSS: domande al via <<

Concorsi ottobre 2023: 130 Infermieri Asst Como L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana di Como ha indetto un nuovo Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 130 posti di Infermiere, Area dei Professionisti della salute e dei Funzionari.

Dei posti a concorso, 39 sono prioritariamente riservati ai volontari delle Forze Armate. In caso non vi siano candidati idonei appartenenti alla suddetta categoria di riservatari, i posti saranno assegnati ad altro candidato utilmente classificato in graduatoria. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma concorsi dell’Asst Lariana, raggiungibile a questo indirizzo. Sarà possibile accedere registrandosi tramite SPID o CIE, il termine ultimo per fare domanda è il 12 ottobre 2023. A questo indirizzo è disponibile l’articolo completo con tutte le informazioni sul concorso.

Concorsi ottobre 2023: 1673 Allievi Guardia di Finanza Pubblicato sul Portale InPA e sul sito istituzionale il bando del nuovo Concorso Guardia di Finanza per il reclutamento di 1673 Allievi Finanzieri, aperto sia a civili che a militari. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente online attraverso il portale concorsi della Guardia di Finanza, raggiungibile all’indirizzo concorsi.gdf.gov.it, accedendo alla procedura tramite SPID o CIE. È richiesto il possesso di un indirizzo PEC personale, e sarà possibile inviare domanda fino alle ore 12.00 del 21 ottobre 2023. >> Concorso Guardia di Finanza 2023, 1673 Allievi Finanzieri: come partecipare <<

Concorsi ottobre 2023: 38 amministrativi Camera di Commercio Roma La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma ha emanato un avviso di selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 38 unità dell’Area Istruttori, con ascrizione al profilo professionale di “Assistente ai servizi amministrativi e di supporto”. La domanda di partecipazione andrà redatta in carta semplice, e fatta pervenire all’Ente entro il 9 ottobre 2023 attraverso una delle seguenti modalità: PEC;

Raccomandata A/R. Per tutte le informazioni sul bando, il facsimile della domanda e le modalità di invio si rimanda all’approfondimento dedicato.

Concorsi ottobre 2023: 23 OSS ASP Forlivese È stato indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 23 posti di Operatore Socio Sanitario – Area degli Operatori Esperti, CCNL 2019/2021, presso l’Azienda Servizi alla Persona del Forlivese con sede a Predappio (FC). I posti saranno suddivisi tra le strutture e i servizi per anziani gestiti dall’ASP del Forlivese. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente online attraverso il Portale InPA, collegandosi a questo indirizzo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Sarà possibile inviare la domanda fino alle 23.59 del 10 ottobre 2023. >> Concorso ASP Forlivese, 23 OSS: requisiti, domanda, prove <<

Concorsi ottobre 2023: Concorsi per bibliotecario Sono diversi i bandi attivi per bibliotecario per cui è ancora possibile candidarsi, dal Concorso indetto dal Comune di Torino per 7 Responsabili Biblioteche alla selezione dell’Università degli Studi del Molise per 4 posti accessibili con diploma. Per vedere tutti i bandi basta accedere all’articolo dedicato.

