Concorso Comune di Reggio Emilia, 17 amministrativi laureati: chi partecipa e prove

2 posti agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18 della Legge n. 68/1999.

4 posti ai militari di cui agli artt. 678, comma 9, e 1014, comma 1, del D.Lgs. 66/2010;

1 posti agli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito ai sensi del comma 4 dell’articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40;

Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i requisiti per partecipare alla selezione, quali sono le prove e come affrontarle al meglio, nonché come fare domanda.

Concorso Comune di Reggio Emilia, 17 amministrativi: requisiti Per essere ammessi al Concorso Comune di Reggio Emilia per 17 amministrativi, i candidati dovranno essere obbligatoriamente in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: Cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea, oppure cittadinanza di paesi terzi e una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. (familiare di cittadino UE con diritto di soggiorno; titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria). Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

godimento dei diritti civili e politici;

età non inferiore ad anni 18 e non superiore al limite d’età ordinamentale;

non aver riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare ovvero a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;

idoneità fisica all’impiego;

i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo;

uno dei seguenti titoli di studio: Lauree di cui al Decreto Ministeriale 270/04 o Lauree Triennali di cui al D.M. 509/99; Diplomi delle Scuole Dirette ai fini speciali istituite ai sensi del DPR n. 162/1982 di durata triennale o Diplomi Universitari istituiti ai sensi della L. n. 341/1990 come previsto dalle Tabelle allegate al Decreto Interministeriale 11.11.11; Lauree Magistrali di cui al Decreto Ministeriale 270/04 o Lauree Specialistiche (LS) di cui al D.M. 509/99 e i Diplomi di Laurea vecchio ordinamento (DL).



Scarica il bando Bando Concorso Comune di Reggio Emilia 17 amministrativi laureati 191 KB



Concorso Comune di Reggio Emilia, 17 amministrativi: domanda La domanda di partecipazione al Concorso Comune di Reggio Emilia andrà inviata esclusivamente online tramite il Portale InPA, accedendo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Sarà necessario essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o di un domicilio digitale intestato al candidato. Sono accettate esclusivamente ed indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23:59 del 7 ottobre 2023. I candidati dovranno provvedere al versamento di euro 10,00 (più eventuali commissioni bancarie) per tassa di

concorso che deve essere effettuato solamente durante la fase di inserimento della domanda online tramite sistema di pagamento PagoPA, seguendo le indicazioni che verranno fornite durante la procedura. La graduatoria sarà unica, pertanto i candidati vincitori potranno esprimere la loro preferenza circa la sede di destinazione solo al momento dell’assunzione.

Concorso Comune di Reggio Emilia, 17 amministrativi: prove Le prove d’esame consisteranno in: Eventuale prova preselettiva;

Prova scritta;

Prova orale. La prova preselettiva consisterà in una prova a test che potranno vertere su: materie d’esame/normative di riferimento più sotto indicate; capacità di ragionamento e soluzione di problemi logico/astratti, deduttivi, numerici; cultura generale. Verranno ammessi alla successiva prova scritta, i primi 150 candidati che avranno riportato nella prova preselettiva il punteggio più alto (avuto riguardo per i pari punto) e comunque non inferiore a 21/30. La Prova scritta a contenuto teorico/pratico potrà consistere in quesiti a risposta aperta sulle materie d’esame e/o nello svolgimento di un tema, e/o di una relazione, e/o di uno o più pareri, e/o di uno o più quesiti e trattazioni anche a risposta sintetica, inerente alle materie d’esame per verificare le capacità personali e le competenze tecnico, specialistiche, comportamentali del candidato di affrontare problematiche inerenti al contenuto professionale. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta un punteggio uguale o superiore a 21/30. La prova orale sarà infine composta di due parti: una parte consisterà nella valutazione attitudinale del candidato attraverso una dinamica di gruppo e/o un colloquio semi-strutturato; una parte consisterà in un colloquio interdisciplinare sulle materie d’esame a cui si aggiungono inglese e informatica. Anche la prova orale si intende superata per i candidati che ottengono una votazione di almeno 21/30 (quale somma del punteggio delle due parti di prove).

Concorso Comune di Reggio Emilia, 17 amministrativi: come prepararsi Per la preparazione alle prove del concorso si consigliano i seguenti volumi: “ Concorso Istruttore Direttivo e Funzionario – Area Amministrativa dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione (Cat. D) “, aggiornato ai più recenti decreti legislativi e, nella sezione online collegata, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, conterrà ulteriori aggiornamenti e un simulatore di quiz per verificare quanto appreso.

“, aggiornato ai più recenti decreti legislativi e, nella sezione online collegata, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, conterrà ulteriori aggiornamenti e un simulatore di quiz per verificare quanto appreso. Il volume “Quiz di logica e psicoattitudinali“, che oltre a un’ampia panoramica delle tipologie di quiz di logica assegnate negli ultimi anni fornisce simulazioni di prove e videolezioni di logica online in cui sono spiegati, schematizzati e illustrati i passaggi e le tecniche da adottare per arrivare alla risoluzione.

