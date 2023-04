CIE: come usare la Carta d’Identità Elettronica al posto dello SPID per i servizi digitali

Usare la Carta d’Identità Elettronica, o CIE, come lo SPID? Da adesso si può. Dalla fine di marzo infatti è operativo il Decreto interministeriale, pubblicato lo scorso ottobre in Gazzetta Ufficiale, che stabilisce le modalità per utilizzare la Carta d’Identità Elettronica come strumento di accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, così come avviene per lo SPID.

Finora infatti era stato possibile utilizzare la CIE per accedere ai servizi digitali solo con l’autenticazione di terzo livello, ovvero tramite lettore di Smart Card o applicazione mobile e smartphone con NFC.



Con le nuove disposizioni tutti i cittadini in possesso di una Carta d’Identità Elettronica possono attivare le credenziali di livello 1 e 2 seguendo la procedura disponibile sul sito ufficiale della CIE, e quindi accedere ai servizi online delle PA con:

Username e password, per il livello 1;

Username, password e secondo fattore di autenticazione (codice temporaneo OTP, scansione QR code) per il livello 2.

Sono circa 35 milioni le CIE attive in Italia, e per chi ce l’ha già ma non è in possesso di credenziali SPID questo passo in avanti può rappresentare un grande aiuto per l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. Come fare per richiedere le nuove credenziali? Lo vediamo nei prossimi paragrafi.

CIE: i 3 livelli di autenticazione Come anticipato, per accedere ai servizi online aderenti con l’identità digitale associata alla CIE, l’autenticazione può avvenire attraverso 3 livelli di autenticazione a sicurezza crescente a seconda del servizio richiesto: livello 1: accesso mediante una coppia di credenziali (username e password),

livello 2: accesso mediante credenziali di livello 1 e un codice temporaneo OTP,

livello 3: è richiesto l’utilizzo di lettore di smart card o uno smartphone dotato di tecnologia NFC per la lettura della CIE.

CIE: come attivare le credenziali di livello 1 e 2 Se si vuole utilizzare la Carta d’Identità Elettronica come lo SPID per accedere ai servizi online della Pubblica amministrazione occorre innanzitutto attivare le credenziali di livello 1 e 2. Per farlo si deve seguire la procedura disponibile sul sito ufficiale della CIE. Questo si può fare in due modi: inserendo il codice fiscale, il numero di serie della CIE e alcune cifre della prima metà del codice PUK presenti nella ricevuta della Carta d’identità consegnata al momento del rilascio;

facendo un primo accesso con livello 3. La prima opzione è la più indicata se la CIE non è mai stata usata per accedere ai servizi online con il livello 3. Innanzitutto bisogna accedere al sito cartaidentita.interno.gov.it e dalla homepage selezionare l’opzione “Attiva le tue credenziali”

A questo punto il sistema chiederà con quali dati si intende proseguire con l’attivazione, quindi alternativamente: cliccando su “Entra con CIE” e facendo un accesso di livello 3;

con Codice Fiscale, numero di serie (il numero in alto a destra della nostra CIE) e alcune cifre della prima parte del Codice PUK presenti nella ricevuta della Carta d’identità consegnata al momento del rilascio.

Proseguendo verrà chiesto di confermare il numero di cellulare e l’indirizzo e-mail forniti durante la richiesta della CIE, che saranno necessari per l’autenticazione di livello 2. Una volta fatto arriveranno sia sul telefono via SMS che tramite e-mail dei codici OTP che verranno richiesti per proseguire con la procedura.

Se il cellulare e l’e-mail non sono stati forniti durante la richiesta della CIE si potrà proseguire in due modi diversi: Facendo l’accesso tramite il livello 3 (computer e lettore di smart card oppure app CieID con smartphone dotato di NFC;

Richiedendo l’aggiornamento dei contatti presso qualsiasi Comune italiano.

A questo punto sarà possibile proseguire con la creazione delle credenziali, quindi username e password. Si potrà usare come username: il Codice Fiscale ;

; il numero di serie della CIE;

della CIE; l’indirizzo e-mail registrato. La password invece verrà scelta dall’utente seguendo alcuni criteri. In particolare questa deve contenere: almeno 10 caratteri alfanumerici

una lettera maiuscola

un numero

un simbolo

non più di due caratteri uguali consecutivi

Infine, l’ultimo passaggio richiede di scegliere se, al momento dell’accesso ai servizi online, si vuole utilizzare l’app CieID o ricevere un codice OTP via SMS. Dopo aver effettuato questa scelta le credenziali saranno state configurate correttamente e sarà possibile accedere ai servizi della pubblica amministrazione senza SPID.

CIE: per quali servizi può essere usata L’accesso con autenticazione di livello 1 e livello 2 può essere usata per tantissimi servizi della Pubblica Amministrazione, per esempio per accedere: ai servizi digitali del proprio Comune;

alle domande per i concorsi pubblici;

al portale INPS e ai suoi servizi come il cedolino della pensione o le richieste di Assegno Unico;

al Cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi;

all’Anagrafe digitale nazionale per richiedere servizi come il cambio di residenza direttamente online.