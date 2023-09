Concorso Camera di Commercio Roma, 38 amministrativi: come partecipare

Arriva una nuova opportunità di lavoro rivolta a diplomati con il Concorso Camera di Commercio Roma per 38 amministrativi. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma ha emanato un avviso di selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.38 unità dell’Area Istruttori, con ascrizione al profilo professionale di “Assistente ai servizi amministrativi e di supporto”.

Al concorso si applicano le seguenti riserve:

6 posti a favore dei soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alla L. 12.3.1999, n. 68;

riserva a favore dei volontari delle Forze Armate;

riserva a favore degli operatori che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale.

Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i requisiti per partecipare, come fare domanda e come si svolgerà il Concorso Camera di Commercio Roma per 38 amministrativi, e come prepararsi al meglio.

Concorso Camera di Commercio Roma, 38 amministrativi: requisiti Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; possono presentare domanda ai sensi dell’art. 38, commi 1,2 e 3 bis del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

età non inferiore agli anni 18;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo);

idoneità psico-fisica alla mansione;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati da una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero decaduti da un impiego pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato;

non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, ivi compresa la condanna penale definita ai sensi dell’art. 4 della L. 27.3.2001, n. 97;

non essere stati interdetti definitivamente dai pubblici uffici sulla base di una sentenza passata in giudicato;

diploma di scuola secondaria di secondo grado, riconosciuto dall’ordinamento italiano. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle domande di ammissione e devono permanere al momento della sottoscrizione del contratto.

Concorso Camera di Commercio Roma, 38 amministrativi: domanda La domanda di partecipazione andrà redatta in carta semplice, seguendo lo schema scaricabile nel box in alto, e fatta pervenire all’Ente entro il 9 ottobre 2023 attraverso una delle seguenti modalità: all’indirizzo concorsi@rm.legalmail.camcom.it, nel caso in cui il partecipante sia in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) . La domanda, inoltrata in formato non modificabile (.pdf e .pdf-A), dovrà essere sottoscritta secondo quanto previsto dall’art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale (mediante firma digitale o, in alternativa, tramite firma autografa scansionata ed accompagnata dalla fotocopia di un valido documento d’identità);

. La domanda, inoltrata in formato non modificabile (.pdf e .pdf-A), dovrà essere sottoscritta secondo quanto previsto dall’art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale (mediante firma digitale o, in alternativa, tramite firma autografa scansionata ed accompagnata dalla fotocopia di un valido documento d’identità); a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma – Servizio Selezioni e trattamento giuridico – Via de’ Burrò n. 147 – C.A.P. 00186 – Avviso di selezione pubblica per esami per n. 38 unità, a tempo pieno e indeterminato nell’Area Istruttori – “Assistente ai servizi amministrativi e di supporto”. Per la partecipazione al Concorso Camera di Commercio Roma è richiesto il pagamento della tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi unicamente mediante il sistema di pagamento pagoPA collegandosi a questo indirizzo e selezionando come Servizio dal menù a tendina “Selezioni del personale”, inserendo nella causale “Nome Cognome del candidato contributo di partecipazione selezione n. 38 Istruttori”. Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità:

copia di un curriculum formativo e professionale;

copia della ricevuta di pagamento effettuata esclusivamente mediante il sistema pagoPA;

eventuale documentazione attestante la necessità di tempi aggiuntivi e/o ausili e/o misure compensative per lo svolgimento della prova selettiva;

eventuale documentazione attestante l’equipollenza del titolo di studio;

eventuale certificazione medico-sanitaria che attesti la condizione di cui all’art. 20, comma 2 bis della L. 5.2.1992, n. 104 ai fini dell’esonero dalla prova preselettiva.

Concorso Camera di Commercio Roma, 38 amministrativi: prove Il Concorso Camera di Commercio Roma per 38 amministrativi si articola nelle seguenti fasi: preselezione consistente in una somministrazione di quesiti a risposta multipla predeterminata,

una valutazione psico-attitudinale,

una prova scritta,

una prova orale. La prova di preselezione consisterà nella soluzione di quesiti a risposta multipla su argomenti di cultura generale e sulle materie d’esame. Il tempo massimo di svolgimento della prova sarà deciso dalla Commissione esaminatrice e comunicato ai candidati immediatamente prima dell’inizio della prova. Accedono alla fase successiva i candidati classificatisi nei primi 80 posti insieme a coloro i quali hanno ottenuto lo stesso punteggio dell’ultimo. Le aree di competenza che verranno indagate nell’ambito della preventiva valutazione attitudinale, basate sulla metodologia Big Five, sono le seguenti: gestione processi e risorse

gestione dell’incertezza

efficacia nelle relazioni

efficacia realizzativa

efficacia intellettiva I candidati risultati idonei alla valutazione attitudinale accederanno alla successiva fase. La prova scritta consisterà nella soluzione di quesiti a risposta multipla su una o più delle seguenti materie: Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento alla legislazione delle Camere

di Commercio;

Elementi di diritto commerciale, con particolare riferimento alla disciplina dell’impresa ed alla tenuta del Registro delle Imprese e del R.E.A.;

Gestione ed organizzazione dei rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione;

Gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio e degli strumenti di programmazione strategica delle attività dell’Ente camerale;

Elementi di economia politica. La prova orale, infine, consisterà in un colloquio inerente alle materie individuate per la prova scritta. Nel corso della prova orale sarà inoltre accertata: la conoscenza della lingua inglese;

la conoscenza informatica di base e l’utilizzo del personal computer, con particolare riferimento alla conoscenza dei sistemi operativi della famiglia Windows, alle applicazioni Microsoft Office, ai principali browser per la navigazione in Internet ed all’utilizzo della posta elettronica. Le assunzioni delle 38 unità avverranno, sulla base dell’aggiornamento della sezione relativa al Piano Triennale dei Fabbisogni di personale contenuta nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, nel corso del triennio 2023-2025.

Concorso Camera di Commercio Roma, 38 amministrativi: come prepararsi

