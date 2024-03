Nuove opportunità di lavoro si profilano quest’anno per chi vuole lavorare in biblioteca. Sono diversi i bandi di Concorsi Bibliotecario 2024 attivi e altri sono in arrivo, con nuove assunzioni dovute al ricambio generazionale e ai piani di reclutamento delle pubbliche amministrazioni.

Nei prossimi paragrafi verranno elencati tutti i bandi di concorso per bibliotecario disponibili, in continuo aggiornamento. Oltre all’elenco delle selezioni aperte per cui è ancora possibile fare domanda vedremo i requisiti di partecipazione e come prepararsi al meglio alle prove.

Concorsi bibliotecario 2024: i requisiti Di seguito sono elencati i requisiti generali necessari per la partecipazione ai concorsi per bibliotecario. In particolare, per poter partecipare occorre il possesso dei seguenti requisiti: maggiore età o limite massimo d’età pensionabile;

cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione Europea o altri requisiti equivalenti previsti dalla legge;

idoneità fisica all’impiego;

non aver riportato condanne penali che possano impedire la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati maschi nati entro il 31.12.1985). I requisiti specifici verranno elencati all’interno dei diversi bandi, e di solito riguardano il titolo di studio. Per l’accesso all’Area degli istruttori è richiesto il diploma, per l’Area dei Funzionari invece è necessaria la laurea. Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della scadenza del bando. Per la partecipazione è talvolta richiesto il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata intestata al candidato. In questo articolo è disponibile una guida alla creazione di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e i relativi costi.

Concorsi bibliotecario 2024: come prepararsi

Concorsi bibliotecario 2024: le prove d’esame Generalmente le prove d’esame che i candidati devono affrontare per lavorare nelle biblioteche sono così organizzate: eventuale prova preselettiva , in relazione al numero di domande pervenute, consistente di solito in quiz a risposta multipla sulle materie del bando o sul ragionamento logico;

, in relazione al numero di domande pervenute, consistente di solito in quiz a risposta multipla sulle materie del bando o sul ragionamento logico; prova scritta: può consistere in domande a risposta chiusa multipla e/o nella redazione di un tema, di una relazione, di un provvedimento, di un progetto di uno o più quesiti a risposta sintetica, sulle materie indicate nel programma d’esame;

può consistere in domande a risposta chiusa multipla e/o nella redazione di un tema, di una relazione, di un provvedimento, di un progetto di uno o più quesiti a risposta sintetica, sulle materie indicate nel programma d’esame; prova orale: colloquio può avere per oggetto gli stessi argomenti previsti per la prova scritta, oltre all’accertamento delle conoscenze anche pratiche relative alle applicazioni informatiche e della conoscenza della lingua inglese.

colloquio può avere per oggetto gli stessi argomenti previsti per la prova scritta, oltre all’accertamento delle conoscenze anche pratiche relative alle applicazioni informatiche e della conoscenza della lingua inglese. una eventuale fase di valutazione dei titoli di studio e di servizio.

Concorsi bibliotecario 2024: Politecnico di Bari Il Politecnico di Bari ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 1 posto di categoria C, posizione economica C1, area delle biblioteche – Profilo professionale Bibliotecario (codice concorso: PTA.Cbibl.24.01). La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente online attraverso la piattaforma PICA di Cineca, accedendo tramite SPID, fino alle ore 23.30 del 2 aprile 2024. Per la partecipazione alla procedura è previsto il versamento della tassa di concorso di 25,82 Euro, pena esclusione, entro il termine per la presentazione delle domande di ammissione, da effettuarsi tramite sistema Pago PA seguendo le istruzioni presenti in fase di presentazione della domanda. Il bando di concorso è scaricabile dal portale InPa, raggiungibile cliccando qui. La selezione prevede le seguenti prove: Preselettiva (nel caso in cui partecipino più di 150 candidati);

Prova scritta;

Prova orale.

Concorsi bibliotecario 2023: Comune di Fossano Il Comune di Fossano, in provincia di Cuneo, ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, di un Direttore di biblioteca – Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione – per la biblioteca civica del Comune di Fossano. È richiesto, tra i vari requisiti, anche il possesso della laurea magistrale con almeno 24 CFU o quattro esami semestrali o due annuali in biblioteconomia, archivistica, discipline inerenti la gestione del libro e del documento o discipline affini, oppure con Master, Dottorato di ricerca o Diploma di Specializzazione attinenti o corso professionale per bibliotecario riconosciuto a livello regionale. È inoltre richiesta un’esperienza almeno quinquennale nelle biblioteche pubbliche. Sarà possibile fare domanda fino alle ore 23.59 dell’8 aprile 2024. La domanda di partecipazione andrà inviata online attraverso il portale InPA, accessibile cliccando qui, e nella stessa pagina sarà possibile anche scaricare il bando. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni presenti all’interno del bando. La selezione prevede le seguenti prove: Preselettiva (nel caso in cui partecipino più di 90 candidati);

Prova psico-attitudinale;

Prova scritta;

Prova orale.

Concorsi bibliotecario 2023: Conservatorio di Frosinone È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1 unità di personale Collaboratore di biblioteca a tempo pieno e indeterminato — area III – CCNL “Istruzione e Ricerca”, settore AFAM, per le esigenze del Conservatorio di musica “Licinio Refice” di Frosinone. È richiesto il possesso della laurea, triennale o magistrale, nelle classi indicate all’interno del bando. >> Scarica qui il bando Sarà possibile fare domanda fino alle ore 10.00 dell’8 aprile 2024. La domanda di partecipazione andrà inviata online attraverso il portale InPA, accedendo a questo indirizzo. Per la partecipazione è richiesto il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). La selezione si articolerà in: Preselettiva (nel caso in cui partecipino più di 90 candidati);

Prova scritta;

Prova orale;

Valutazione dei titoli.

Concorsi bibliotecario 2024: Università di Palermo L’Università di Palermo ha indetto una selezione pubblica, per esami, per la copertura di 3 posti a tempo pieno e indeterminato di categoria C, posizione economica C1, Area Biblioteche, per le esigenze del Sistema Bibliotecario di Ateneo, con 1 posto prioritariamente riservato ai Volontari delle Forze Armate. Per questo concorso è necessario il diploma, oltre agli altri requisiti elencati nel paragrafo dedicato. La domanda di partecipazione andrà inviata online attraverso la piattaforma PICA di Cineca, accedendo tramite SPID, fino alle ore 12.00 del 14 aprile 2024. Per la partecipazione alla procedura è previsto il versamento della tassa di concorso di 10,00 Euro, pena esclusione, entro il termine per la presentazione delle domande di ammissione, da effettuarsi tramite sistema Pago PA seguendo le istruzioni presenti all’interno del bando. Il bando di concorso è scaricabile dalla pagina dedicata sul portale InPa, raggiungibile cliccando qui, dove è presente anche il link per l’invio della domanda. La selezione prevede le seguenti prove: Preselettiva;

Prova scritta;

Prova orale.

Concorsi bibliotecario 2024: Università di Pisa L’Università di Pisa ha pubblicato due diversi bandi per un totale di 11 posti a tempo indeterminato, così suddivisi: 10 posti di categoria C, area biblioteche, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso il Sistema Bibliotecario di Ateneo, prioritariamente riservata ai militari ed ai volontari che hanno concluso il Servizio Civile Universale senza demerito;

di categoria C, area biblioteche, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso il Sistema Bibliotecario di Ateneo, prioritariamente riservata ai militari ed ai volontari che hanno concluso il Servizio Civile Universale senza demerito; 1 posto di categoria D, area biblioteche, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso il Sistema Bibliotecario di Ateneo. Per i posti di categoria C è richiesto il diploma, per il posto di categoria D la laurea (triennale o magistrale). La domanda di partecipazione andrà inviata attraverso la piattaforma PICA di Cineca, raggiungibile cliccando sui bandi elencati sopra e poi su “Invia la tua candidatura”. Il termine ultimo per l’invio delle domande è il 15 aprile 2024, alle ore 13.00. La selezione si articolerà in: una eventuale preselezione;

una prova scritta;

una prova orale;

valutazione dei titoli.

