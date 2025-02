Taglia Idonei sospesa nel 2025, per quali concorsi? Le novità del nuovo Decreto PA

Tra le novità introdotte dal Decreto PA 2025, approvato durante il CdM del 19 febbraio, arriva la sospensione della norma “Taglia idonei” per le graduatorie del 2024 e per i concorsi banditi nel 2025. La misura, si legge nel comunicato stampa, servirà a contenere gli effetti derivanti dal turnover.

La Legge di Bilancio 2025, infatti, ha previsto un taglio del turnover del 25% nel 2025, questo vuol dire che le amministrazioni quest’anno potranno assumere solo il 75% del personale rispetto al fabbisogno. Visto che questo taglio opera solo nel 2025, e che le PA potrebbero trovarsi presto a dover assumere nuovo personale per sopperire alle cessazioni, e se il numero di idonei in graduatoria è ridotto dovrebbero bandire un nuovo concorso, la cui organizzazione richiede costi non indifferenti.

Arrivano quindi buone notizie per tutti i candidati che nel 2025 parteciperanno ai numerosi concorsi pubblici previsti: senza taglia idonei, le graduatorie saranno più grandi e molte più persone potranno essere assunte durante il periodo in cui le graduatorie saranno in vigore.

Nei prossimi paragrafi vediamo nel dettaglio cosa prevede il Decreto PA 2025, come funziona la taglia idonei e per quali concorsi sarà sospesa.

Cos’è la taglia idonei? Il Decreto Legge 44/2023, convertito nella Legge 74/2023, ha introdotto una norma che riduce in maniera significativa le graduatorie dei concorsi pubblici. Per effetto della cosiddetta “Taglia idonei”, infatti, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20% dei posti messi a concorso. Se un concorso prevede 100 posti, quindi, la graduatoria sarà composta dai 100 vincitori più 20 idonei. La norma è stata poi modificata dal DPCM del 13 Settembre 2024, con l’introduzione di alcune categorie di concorsi a cui la taglia idonei non si applica.

Taglia idonei sospesa nel 2025: le novità Il Decreto PA 2025, il Decreto-legge recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”, prevede che: “Alle graduatorie approvate nell’anno 2024 e a quelle dei concorsi banditi nel periodo di vigenza della riduzione del turn over di cui all’articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non si applica il limite di cui al quarto periodo dell’articolo 35, comma 5-ter, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.” La taglia idonei quindi non sarà applicata alle graduatorie approvate nel 2024 e ai concorsi banditi nel corso del 2025.

Quando non si applica la Taglia idonei? Per riepilogare tutte le eccezioni alla norma, riepiloghiamo nell’elenco sottostante tutti i casi in cui non si applica la taglia idonei alla luce anche del DL PA 2025: Concorsi che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a 20 unità per il reclutamento:

di personale del profilo tecnologo e tecnico e di quello amministrativo negli enti di ricerca;



di personale amministrativo, tecnico e professionale, nelle Aziende sanitarie locali;



di personale amministrativo nelle Università;



di personale negli enti, aziende, o agenzie, strumentali e vigilati dalle regioni, dalle province e dagli enti locali;



di personale negli enti parco.

Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

Concorsi per assunzioni a tempo determinato;

Concorsi banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni;

Concorsi per il reclutamento di

magistrati ordinari, amministrativi e contabili,



avvocati e procuratori dello Stato,



personale militare e delle Forze di polizia di Stato,



personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia;



CONSOB, IVASS e AGCM.



professori universitari e ricercatori.

Concorsi le cui graduatorie sono state approvate nel 2024;

Concorsi banditi nel corso del 2025.

