Lavoro da remoto in Italia: regole per assumere, lavorare e non solo

Da quando la pandemia ci ha insegnato a reinventare la scrivania di casa, il lavoro da remoto si è ritagliato un posto stabile nelle nostre giornate. Un tempo era un’eccezione concessa a malincuore; oggi, per molti professionisti, è una scelta da rivendicare. D’estate, poi, la tentazione si fa irresistibile. Rispondere alle mail da un borgo sul mare o da una baita in montagna, senza intaccare il monte ferie, ha un fascino difficile da ignorare. Dietro questa libertà si nasconde però un impianto di regole che datori, responsabili HR e dipendenti farebbero bene a conoscere a fondo.

In Italia la cornice di riferimento è il cosiddetto lavoro agile, disciplinato dalla Legge 81/2017. Niente a che vedere con il vecchio telelavoro, rigido e ancorato a una postazione fissa: qui contano gli obiettivi raggiunti, non il timbro del cartellino. Tutto ruota attorno a un accordo individuale scritto tra impresa e dipendente, che mette nero su bianco gli strumenti forniti, le fasce di reperibilità, i tempi di riposo e quel diritto alla disconnessione che troppe aziende fingono di dimenticare.

Sul fronte delle assunzioni le formalità non spariscono. Resta la comunicazione obbligatoria UNILAV (il modello con cui il datore notifica ufficialmente l’assunzione), a cui si aggiunge la trasmissione telematica del patto di smart working al Ministero del Lavoro. È un passaggio che gli uffici HR alle prime armi tendono a sottovalutare, salvo poi ritrovarsi nei guai durante un controllo. Da ricordare anche che il personale da remoto ha il medesimo trattamento, economico e normativo, dei colleghi in ufficio, e che la copertura INAIL lo segue anche tra le mura domestiche.

L’intesa, inoltre, può essere a termine o a tempo indeterminato, con recesso possibile da entrambe le parti; e la legge riserva una corsia preferenziale ad alcune categorie, come i genitori di figli piccoli e i lavoratori con disabilità.

Detto questo, fuori dall’ufficio servono alcune accortezze. Gli essenziali su cui non transigere:

una VPN affidabile, per blindare i dati aziendali quando ti appoggi a una rete pubblica;

una connessione di riserva: un hotspot dal telefono salva più di una riunione in extremis;

se viaggi spesso all’estero, un’eSIM ti tiene online ovunque senza pensieri e costi di roaming, e con un codice sconto eSIM recuperato prima di partire la spesa resta leggera;

strumenti di collaborazione all’altezza, da Google Meet per le videochiamate a Slack e Trello per organizzare i progetti;

autenticazione a due fattori e un gestore password affidabile;

una postazione comoda anche fuori casa: una sedia ergonomica, un monitor esterno con supporto per portare lo schermo all’altezza degli occhi, cuffie con cancellazione del rumore e i piccoli salvavita del nomade digitale, quali custodia robusta, adattatore da viaggio e hub USB-C.

Lo smart working premia chi lo affronta con metodo: conoscere le regole e attrezzarsi con un po’ di buon senso digitale fa la differenza tra una libertà sostenibile e un pasticcio burocratico. Nel dubbio, i portali istituzionali e il consulente del lavoro restano la bussola più affidabile.