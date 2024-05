Concorsi maggio 2024: tutti i bandi in scadenza

Concorsi maggio 2024: quali sono i bandi ancora attivi per cui è possibile fare domanda? Nelle scorse settimane sono stati banditi importanti concorsi pubblici per il reclutamento di centinaia di unità di personale da inserire all’interno delle varie amministrazioni pubbliche del nostro Paese.

Tante possibilità per laureati e diplomati, in diversi settori che vanno dalla sanità all’amministrazione passando per le università.

Vediamo quindi nei prossimi paragrafi tutti i concorsi maggio 2024 ancora aperti, come fare domanda e come prepararsi al meglio.

Concorsi maggio 2024: come prepararsi

Concorsi maggio 2024: 13 Istruttori Servizi Educativi Comune di Milano È stato indetto un nuovo Concorso Comune di Milano per la copertura di 13 posti a tempo indeterminato, del profilo professionale di Istruttore Direttivo dei Servizi Educativi – Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione – Ambito Scuola dell’infanzia. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente online attraverso il Portale InPA, collegandosi a questo indirizzo e accedendo, dopo aver cliccato sul pulsante “Invia la tua candidatura” presente in fondo alla pagina, attraverso SPID, CIE, CNS o eIDAS, entro le ore 12:00 del 13 maggio 2024. Durante l’invio della domanda andrà indicato un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), qui una guida alla creazione di un indirizzo PEC. Per la partecipazione è inoltre richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro, effettuabile seguendo le indicazioni che saranno fornite durante la presentazione della domanda. Maggiori approfondimenti sulla selezione sono disponibili nell’approfondimento dedicato.

Concorsi maggio 2024: Università di Perugia 18 amministrativi È stato indetto un nuovo Concorso Università di Perugia per il reclutamento di 18 unità a tempo pieno e indeterminato in Area Amministrativa-Gestionale, per le esigenze dei servizi di project management alla ricerca presso i Dipartimenti e Sede Centrale dell’Università degli Studi di Perugia, nonché per la copertura di ulteriori posti che saranno definiti dal Piano triennale dei fabbisogni di personale. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma PICA di Cineca, collegandosi a questo indirizzo e selezionando la procedura per 18 amministrativi. Sarà possibile inviare la domanda fino alle 23.59 del 13 maggio 2024. Per la partecipazione è richiesto il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), nonché il pagamento di una tassa di concorso di 15 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni presenti nel bando. La ricevuta di pagamento andrà poi allegata alla domanda di partecipazione. Tutti i dettagli sul concorso sono disponibili nell’approfondimento dedicato.

Concorsi maggio 2024: Concorso SNA 20 assistenti Per il supporto ai compiti della Scuola in materia di attuazione del PNRR, alle procedure concorsuali che la Scuola svolge e alle funzioni di reingegnerizzazione dei processi di lavoro, è stato indetto un Concorso assistenti SNA 2024 per il reclutamento di 20 unità da inquadrare nella categoria B, posizione economica F3, del CCNL per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, così suddivise: 10 unità per il profilo di Assistente di settore tecnologico (Codice AST/B);

(Codice AST/B); 10 unità per il profilo di Assistente amministrativo contabile (Codice AAC/B). È possibile partecipare con qualsiasi diploma, i posti saranno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2026. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, raggiungibile cliccando qui, selezionando il pulsante “Invia la tua candidatura” posto in fondo alla pagina e accedendo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Per la partecipazione è richiesto il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), non è richiesto invece il pagamento di alcun contributo di partecipazione. Il termine per l’invio delle domande scade alle 23.59 del 16 maggio 2024. Per tutte le informazioni sul concorso si rimanda all’articolo dedicato.

Concorsi maggio 2024: Università di Milano 16 posti categorie protette È stato indetto un Concorso Università di Milano interamente riservato alle categorie protette individuate all’art. 1 e dall’art. 18 della Legge 68/1999 e dall’art. 1 della Legge 407/1998. Si tratta di 16 posti a tempo indeterminato in Area amministrativa per cui è richiesto anche il diploma. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, raggiungibile cliccando qui, selezionando il pulsante “Presenta una domanda per questa procedura” posto in fondo alla pagina e accedendo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di un contributo di partecipazione di 10 euro, da effettuarsi seguendo le indicazioni presenti all’interno del bando. Il termine per l’invio delle domande scade alle 12.00 del 16 maggio 2024. Qui tutti i dettagli sul concorso.

Concorsi maggio 2024: 100 Agenti Polizia Locale Comune di Messina Il Concorso Comune di Messina 2024 per il reclutamento di 100 Agenti di Polizia Locale rappresenta una grande opportunità per accedere a un lavoro presso la Pubblica Amministrazione nella Città dello Stretto.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il diploma di maturità, oltre alla patente di categoria B. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, raggiungibile cliccando qui, selezionando il pulsante “Invia la tua candidatura” posto in fondo alla pagina e accedendo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Per la partecipazione è richiesto il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), e il pagamento di un contributo di partecipazione di 10 euro, da effettuarsi seguendo le indicazioni che saranno fornite durante l’invio della domanda. Il termine per l’invio delle domande scade alle 12.00 del 18 maggio 2024. Tutti i dettagli sulle prove e su come prepararsi sono disponibili nell’articolo dedicato.

Concorsi maggio 2024: ARES Sardegna 217 Amministrativi e Infermieri Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale numero 32 del 19 aprile 2024 i bandi del Concorso Ares Sardegna 2024, concorso per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 217 posti, così suddivisi: 100 posti di Assistente Amministrativo – Area degli Assistenti;

– Area degli Assistenti; 69 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale – Area dei professionisti della Salute e del Funzionari;

– Area dei professionisti della Salute e del Funzionari; 48 posti di Infermiere – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale concorsi di Ares Sardegna, raggiungibile all’indirizzo ares-sardegna.iscrizioneconcorsi.it, accedendo tramite SPID o CIE. Sarà possibile fare domanda fino al 20 maggio 2024. Per la partecipazione sarà inoltre richiesto il pagamento di un contributo di segreteria di 9 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni presenti all’interno dei bandi. Qui tutte le informazioni per i 169 amministrativi;

Qui l’approfondimento sul concorso per 48 infermieri.

Concorsi maggio 2024: Università di Firenze 50 amministrativi Dopo il bando per 30 contabili, è stato indetto un nuovo Concorso Università di Firenze per la copertura di 50 posti di categoria C, posizione economica C1, dell’area amministrativa, per le esigenze dell’Area Servizi alla Didattica e delle Strutture di Ateneo, da inquadrare nell’area dei collaboratori del settore amministrativo.

Per la partecipazione è richiesto il diploma. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, raggiungibile cliccando qui, selezionando il pulsante “Invia la tua candidatura” posto in fondo alla pagina e accedendo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di un contributo di partecipazione di 10 euro, da effettuarsi seguendo le indicazioni presenti all’interno del bando. Il termine per l’invio delle domande scade alle 13.00 del 20 maggio 2024. >> Clicca qui per conoscere tutti i dettagli sul concorso.

Concorsi maggio 2024: Università di Padova 26 posti categorie protette Sono stati pubblicati 2 diversi bandi riservati esclusivamente ai candidati appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 1 della Legge n. 68/1999. Si tratta di un totale di 26 posti a tempo indeterminato, così suddivisi: 8 posti di categoria C, posizione economica C1, area biblioteche , codice 2024N26;

di categoria C, posizione economica C1, , codice 2024N26; 18 posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, codice 2024N25. Per le esigenze dell’Università degli Studi di Padova. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il portale PICA di Cineca. Basterà cliccare qui e selezionare il bando di proprio interesse tra bibliotecari e amministrativi. È possibile partecipare a entrambi i bandi. Sarà possibile accedere tramite SPID o con un indirizzo email. nella domanda andrà indicato anche un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o un domicilio digitale. Sarà possibile fare domanda fino alle 14.00 del 29 maggio 2024. Per la partecipazione a ogni selezione è richiesto inoltre il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro, da effettuarsi seguendo le indicazioni presenti durante la presentazione delle domande. In questo articolo tutti i dettagli sulla selezione e come funzionano i concorsi per categorie protette.

