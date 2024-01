Concorso Università di Firenze 2024, 30 contabili: requisiti, domanda, prove

Nuova opportunità di accesso alla pubblica amministrazione nel capoluogo toscano con il Concorso Università di Firenze 2024 per il reclutamento di 30 unità a tempo indeterminato. Si tratta in particolare di un concorso pubblico per la copertura di 30 posti di categoria C, area amministrativa, con contratto a tempo indeterminato e pieno, presso l’Università degli Studi di Firenze. Le assunzioni sono finalizzate al supporto alle procedure contabili e di acquisto gestite dalle strutture di Ateneo.

Per accedere alla procedura è necessario il diploma. Vediamo nei prossimi paragrafi come fare domanda, quali sono i requisiti di partecipazione e cosa studiare per le prove del Concorso Università di Firenze 2024.

Concorso Università di Firenze 2024, 30 contabili: requisiti Per l’ammissione al concorso Università di Firenze 2024 per il reclutamento di 30 unità nell’area amministrativa, i partecipanti devono possedere i seguenti requisiti: Cittadinanza: Cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea. Sono ammessi anche i familiari di cittadini comunitari non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

Età: Non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costituente limite per il collocamento a riposo.

Titolo di Studio: Possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado .

. Posizione nei confronti degli obblighi di leva: Per i nati fino all’anno 1985, è necessario essere in posizione regolare.

Godimento dei diritti civili e politici: I candidati devono godere dei diritti civili e politici.

Assenza di condanne penali: I candidati non devono aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.

Assenza di destituzione o dispensa da impiego presso una pubblica amministrazione: I candidati non devono essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari.

Concorso Università di Firenze 2024, 30 contabili: domanda Per partecipare al concorso pubblico indetto dall’Università degli Studi di Firenze, i candidati devono seguire esclusivamente la procedura online. Il primo passo è accedere al portale InPa e collegarsi alla pagina dedicata al concorso, raggiungibile cliccando qui. In seguito, i candidati possono iniziare la procedura di presentazione della domanda selezionando il pulsante “Presenta una domanda”, accedendo con SPID, CIE, CNS o eIDAS e inserendo le informazioni richieste nelle sezioni presenti. Al termine della compilazione, la domanda può essere inviata selezionando il pulsante “Invia la domanda” nella sezione “VERIFICA E INVIO”. È importante ricordare che alla domanda deve essere allegata l’attestazione del versamento di 10 euro come contributo alle spese di organizzazione della selezione. Le istruzioni per il pagamento sono disponibili all’interno del bando. Infine, è fondamentale inviare la domanda entro la data di scadenza indicata nel bando di concorso, ovvero il 2 febbraio 2024.

Concorso Università di Firenze 2024, 30 contabili: prove La selezione si articolerà nelle seguenti fasi: eventuale preselezione.

una prova scritta;

una prova orale. In relazione al numero di domande pervenute, l’Amministrazione si riserva la possibilità di sottoporre i candidati a una preselezione tramite quesiti a risposta multipla aventi ad oggetto le materie delle prove concorsuali e/o a carattere logico-attitudinale. La prova potrà tenersi anche da remoto per via telematica. La prova scritta sarà somministrata in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita dall’amministrazione, e prevede una serie di domande sulle seguenti materie: contabilità economico-patrimoniale, analitica, finanziaria, fiscale, con particolare riferimento ai sistemi contabili, agli schemi di bilancio e al sistema della Tesoreria Unica nelle Università;

normativa in materia di contabilità e finanza pubblica, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di Bilancio unico;

normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti, fatturazione elettronica, certificazione crediti e debiti, monitoraggio dei flussi di cassa, gestione delle entrate e delle spese;

elementi di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla disciplina del procedimento amministrativo, dei provvedimenti amministrativi e dell’accesso agli atti (L. 241/90 e s.m.i);

Normativa in materia di contratti pubblici;

Statuto e regolamenti di Ateneo, con particolare riferimento alle norme di interesse della specifica funzione prevista dal Bando;

conoscenze digitali di base (con particolare riferimento all’utilizzo del pacchetto Office e ai fogli di calcolo Excel);

buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta. La prova orale consisterà in un colloquio sulle stesse materie della prova scritta. Le prove potranno altresì accertare il possesso di soft skills quali: accuratezza, orientamento al servizio, collaborazione, affidabilità e problem solving. Entrambe le prove avranno un punteggio espresso in quarantesimi e si intenderanno superate con un punteggio non inferiore a 28/40. Sarà necessario superare la prova scritta per procedere con la prova orale, e il punteggio finale sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle due prove. L’elenco dei candidati ammessi e il calendario delle prove saranno pubblicati entro il 9 febbraio 2024.

Concorso Università di Firenze 2024, 30 contabili: come prepararsi Per la partecipazione al concorso si consiglia il “Manuale di legislazione universitaria – Profili Amministrativi e Contabili“, che racchiude in un unico volume di facile lettura, tutta la materia del diritto delle amministrazioni universitarie e della loro gestione finanziaria e contabile. Il volume è aggiornato al nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), con un apposito capitolo aggiornato alle ultime novità normative e una selezione di quiz con commento, e contiene anche un capitolo dedicato alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione. Il manuale è disponibile anche su Amazon.

