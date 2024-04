Concorso Università di Padova 2024, 26 posti per categorie protette: come partecipare

Concorso Università di Padova 2024: sono stati pubblicati 2 diversi bandi riservati esclusivamente ai candidati appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 1 della Legge n. 68/1999. Si tratta di un totale di 26 posti a tempo indeterminato, così suddivisi:

Vediamo nei prossimi paragrafi chi sono gli appartenenti alle categorie protette, tutti gli altri requisiti richiesti per la partecipazione e come prepararsi alle prove.

Concorso Università di Padova 2024, 26 posti: quali sono le categorie protette

La legge 68/1999 regola le norme sul collocamento delle persone con disabilità. Rientrano nelle cosiddette categorie protette ai sensi dell’articolo 1 della suddetta legge:

persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% ;

; persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;

persone non vedenti o sordomute;

persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio.

La sola appartenenza alle categorie non basta. Per poter partecipare ai concorsi per categorie protette occorre infatti essere iscritti alle liste di cui all’articolo 8 sempre della legge 68/99, o liste per l’inserimento lavorativo. Le persone appartenenti alle categorie protette che intendono iscriversi alle suddette liste devono recarsi presso il Centro per l’impiego di competenza del proprio Comune di residenza. Come fare a essere inseriti nelle categorie protette?