Concorso Ufficio del Processo 2024, tutto sulla prova scritta: come funziona e cosa studiare

Il volume è un ottimo strumento di studio per la preparazione al Concorso per il reclutamento all’Ufficio per il processo presso il Ministero della Giustizia.Il manuale illustra in maniera chiara e approfondita tutti gli argomenti richiesti dal bando di concorso.Nella prima parte il testo presenta una sezione teorica di Diritto pubblico e Ordinamento giudiziario.Segue una sezione dedicata alla lingua inglese con una nutrita selezione di quesiti a risposta multipla e risposta commentata e una parta dedicata alle applicazioni informatiche più diffuse.In appendice è disponibile “Impara con le fonti”, un’utile rassegna normativa suddivisa per argomento per aiutare i candidati a memorizzare i concetti richiesti collegandoli alla normativa corrispondente.Nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni in fondo al libro, saranno disponibili:- aggiornamenti normativi,- approfondimenti contenutistici,- simulatore di quiz per continuare ad esercitarsi in vista della prova.Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di Tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.

Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2024