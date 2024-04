Concorso Università di Perugia, 18 amministrativi laureati: requisiti, domanda, prove

È stato indetto un nuovo Concorso Università di Perugia per il reclutamento di 18 unità a tempo pieno e indeterminato in Area Amministrativa-Gestionale, per le esigenze dei servizi di project management alla ricerca presso i Dipartimenti e Sede Centrale dell’Università degli Studi di Perugia, nonché per la copertura di ulteriori posti che saranno definiti dal Piano triennale dei fabbisogni di personale. Al concorso si applicano le seguenti riserve: 9 posti sono riservati al volontari delle Forze Armate;

5 posti sono riservati agli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito. I posti che non saranno coperti dai riservatari saranno comunque destinati agli altri candidati. Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i requisiti per partecipare, anticipando fin da ora che tra questi figura la laurea, come fare domanda e come prepararsi alle prove.

Concorso Università di Perugia, 18 amministrativi: requisiti Per partecipare al concorso sarà necessario possedere i seguenti requisiti entro la scadenza del termine per l’invio delle domande: Laurea Triennale (L) o Laurea Specialistica (LS) o Magistrale (LM) o Diploma di laurea (DL) in qualsiasi classe;

Attività lavorativa prestata, per almeno 12 mesi, presso Enti pubblici o privati in attività di ricerca e/o di supporto alla ricerca ;

; cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Sono inoltre ammessi anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato, oppure dello status di protezione sussidiaria;

età non inferiore agli anni 18;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica all’impiego;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, per i nati fino al 1985. Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione.

Concorso Università di Perugia, 18 amministrativi: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma PICA di Cineca, collegandosi a questo indirizzo e selezionando la procedura per 18 amministrativi. Sarà possibile inviare la domanda fino alle 23.59 del 13 maggio 2024. Per la partecipazione è richiesto il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), nonché il pagamento di una tassa di concorso di 15 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni presenti nel bando. La ricevuta di pagamento andrà poi allegata alla domanda di partecipazione.

Concorso Università di Perugia, 18 amministrativi: prove La selezione si articolerà nelle seguenti fasi: Eventuale prova di preselezione;

Prova scritta;

Prova orale;

Valutazione dei titoli. L’eventuale prova di preselezione consisterà in una serie di quesiti a risposta sintetica o a risposta multipla predefinita sugli argomenti oggetto delle prove d’esame. Accedono alla prova scritta i primi 70 candidati, a cui si aggiungono i candidati che hanno ottenuto lo stesso punteggio del candidato che si trova nell’ultima posizione utile. Alcune categorie di candidati, descritte all’interno del bando, sono esentate dalla preselezione e accedono direttamente alla prova scritta. La prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, consisterà in una serie di domande sulle materie d’esame. La prova è valutata in trentesimi e si accede alla prova orale con un punteggio non inferiore a 21/30. Anche la prova orale si intenderà superata con un punteggio non inferiore a 21/30. Informazioni sulle prove saranno pubblicate in data 21 maggio 2024. Alla valutazione dei titoli è attribuito un punteggio complessivo fino a un massimo di 20 punti. I titoli

valutabili sono: Titoli di studio superiori rispetto a quello richiesto per l’accesso;

contratti di ricercatore a tempo determinato, assegni di ricerca e borse di studio presso Università ed Enti di ricerca;

Servizio svolto in posizioni funzionali e con compiti pari a quelle del posto da ricoprire, presso le Università o soggetti pubblici. Al servizio prestato presso le Università può essere attribuito un punteggio superiore rispetto agli altri servizi.

Concorso Università di Perugia, 18 amministrativi: come prepararsi Le conoscenze che saranno verificate sulle prove appartengono ai seguenti ambiti: Progettazione, gestione e rendicontazione in ambito di ricerca nazionale e internazionale;

Conoscenza dell’utilizzo dei più diffusi software di Office Automation e della lingua inglese;

Fondamenti di Diritto Amministrativo;

Fondamenti di Legislazione Universitaria;

Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Perugia, scaricabile qui;

Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, scaricabile qui.

Il Manuale di legislazione universitaria – Profili Amministrativi e Contabili racchiude, in un unico volume di facile lettura, tutta la materia del diritto delle amministrazioni universitarie e della loro gestione finanziaria e contabile.



Vengono trattati in maniera completa e mirata tutti gli aspetti giuridici, gestionali e contabili della vita di un Ateneo, compresa l’attività di diritto privato e l’impiego alle dipendenze delle amministrazioni universitarie: materie queste ultime di vitale importanza, improntate più di altre a un taglio critico e scientifico, anche in considerazione della loro delicatezza e delle non comuni difficoltà applicative. Il volume è disponibile anche su Amazon.

